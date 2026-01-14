21/01/2026 economia

Energia e geopolitica: perché il Venezuela non cambierà i mercati a breve

UBP: le sue esportazioni di greggio restano sotto l'1% e le implicazioni si estendono alla Guyana, all'America Latina e a scenari più ampi

UBP evidenzia che, nel prossimo futuro, la situazione energetica in Venezuela avrà un impatto contenuto sui mercati globali. Il Paese esporta attualmente tra 800.000 e 900.000 barili di petrolio al giorno, cioè meno dell'1% della produzione mondiale. Le sanzioni prolungate e la necessità di ingenti investimenti rendono improbabile un aumento significativo delle esportazioni nel breve periodo.

Nel frattempo, la riduzione dei rischi legati a interventi venezuelani favorisce le esportazioni della Guyana, dove le attività petrolifere proseguono senza timori di conflitti con Caracas.

Le imprese già presenti in Venezuela o con crediti in essere - tra cui le grandi compagnie petrolifere statunitensi e le raffinerie capaci di trattare greggio pesante - risultano le più ben posizionate per trarre vantaggio nel medio termine, qualora le condizioni politiche consentano nuovi investimenti.



Oltre al Venezuela, l'attenzione si sposta sull'America Latina, regione chiave per l'offerta globale di materie prime. Sebbene il Paese non abbia un'industria mineraria di rilievo, possiede un notevole potenziale per l'estrazione dell'oro. Cile e Perù sono i principali produttori mondiali di rame, mentre Brasile è un importante esportatore di minerale di ferro e di prodotti agricoli. L'America Latina è inoltre una delle zone aurifere più rilevanti, con Cina come principale cliente delle sue esportazioni di materie prime.

Gli investitori dovrebbero quindi prepararsi a possibili rialzi improvvisi dei prezzi nei settori dei metalli di base, industriali e dei Platinum Group Metals (PGM). Nonostante le sanzioni sul petrolio rimangano in vigore, le previsioni indicano un graduale allentamento legato al riconoscimento formale di una nuova amministrazione venezuelana e all'ampliamento delle licenze. Una transizione politica credibile potrebbe ristabilire la fiducia negli istituti, riattirare capitali esteri, migliorare i flussi di cassa e, a lungo termine, creare le condizioni per una ristrutturazione complessiva del debito.





Le valutazioni obbligazionarie restano però altamente incerte, poiché dipendono da ipotesi sulla stabilità politica, sulla tempistica elettorale, sul recupero della produzione e sul trattamento dei creditori. Nel breve periodo i prezzi dei bond possono rimanere sostenuti dall'ottimismo, ma è probabile una volatilità elevata.

Gli eventi venezuelani evidenziano una crescente disponibilità degli Stati Uniti a perseguire obiettivi strategici legati all'accesso alle risorse e all'allineamento geopolitico. Tale orientamento solleva interrogativi su possibili pressioni a livello globale verso paesi che combinano risorse di valore, relazioni tese con Washington e capacità di deterrenza militare limitata. In questo contesto sono stati citati Iran, Cuba e Groenlandia, ognuno con dinamiche politiche, economiche e di sicurezza diverse.



Iran resta una fonte di alto rischio geopolitico per le sue risorse energetiche strategiche, le difficoltà economiche persistenti e i rapporti conflittuali con gli Stati?Uniti. Le sanzioni prolungate hanno frenato la crescita, indebolito la valuta e limitato l'accesso ai mercati internazionali, creando tensioni interne. Recenti segnali della leadership statunitense indicano una disponibilità a intensificare le pressioni qualora l'instabilità aumenti, con il potenziale di nuove sanzioni o azioni mirate che potrebbero impattare la sicurezza regionale e i mercati energetici.

Le prospettive di Cuba si sono indebolite dopo il cambiamento politico in Venezuela, che per decenni ha fornito petrolio a prezzi agevolati e sostegno economico. L'interruzione di questo legame rischia di aggravare la carenza di carburante, limitare la produzione elettrica e aumentare la fragilità economica. I decisori di Washington potrebbero considerare sufficiente la pressione economica per favorire un cambiamento nel tempo, accrescendo i rischi per la stabilità cubana senza ricorrere a un intervento diretto.

La Groenlandia assume un ruolo strategico per gli Stati Uniti grazie alla sua posizione nell'Artico, al valore di sicurezza e al potenziale minerario a lungo termine. La sua geografia è cruciale per la difesa missilistica, le nuove rotte di navigazione e l'accesso alle risorse critiche. Sebbene lo sviluppo minerario sia ostacolato da vincoli ambientali e infrastrutturali, l'interesse americano a rafforzare la presenza militare e garantire l'accesso alle risorse è in crescita. Un'azione unilaterale comporterebbe rischi diplomatici per l'alleanza NATO, sottolineando la sensibilità della Groenlandia come asset geopolitico.

Questi sviluppi mostrano un orientamento verso una maggiore assertività geopolitica centrata sulla sicurezza delle risorse, sulla posizione geografica strategica e sull'allineamento politico. Pur con un impatto immediato limitato sui mercati, i casi di Iran, Cuba e Groenlandia dimostrano come la pressione economica, la dipendenza energetica e gli asset strategici stiano influenzando le decisioni politiche e le valutazioni di rischio. Per investitori e responsabili delle politiche, la situazione richiede un'attenzione più marcata ai rischi geopolitici di coda, alla resilienza delle catene di approvvigionamento e alle dinamiche tra alleanze.