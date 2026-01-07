14/01/2026 fare

L'AI nel fintech: automazione proattiva al servizio dell'uomo

Bezzouh (myPOS): AI trasforma i pagamenti, anticipa frodi, rende più rapidi onboarding e favorisce l'inclusione

L'intelligenza artificiale sta spostando il fintech da un modello reattivo a uno proattivo, dove le decisioni automatizzate supportano, ma non sostituiscono, l'intervento umano. Le soluzioni più recenti consentono di prevedere carenze di liquidità, di identificare schemi di frodi in tempo reale e di velocizzare l'onboarding da giorni a minuti.

Nel contesto della finanza digitale, la priorità è ora migliorare la qualità del servizio, non solo la velocità. I principali indicatori di successo sono la risoluzione al primo contatto, la fiducia dei clienti e la diffusione del passaparola, piuttosto i tradizionali tassi di deviazione dei bot.



Le fintech che adottano questo approccio integrano tre elementi fondamentali:



- Analisi delle transazioni in tempo reale per individuare anomalie prima che si manifestino problemi.

- Verifica automatizzata dei documenti che riduce i tempi di onboarding da giorni a pochi minuti.

- Supporto decisionale che combina la rapidità dell'IA con la capacità di giudizio umano.

- Metriche di performance incentrate su soddisfazione e fiducia, non solo su efficienza operativa.

- Progetti di inclusione e accessibilità che rendono i servizi finanziari più fruibili per utenti con disabilità o in aree remote.





"L'AI deve potenziare le decisioni umane, non sostituirle", Abdenour Bezzouh.

Il rischio di basare l'implementazione su metriche errate porta a trascurare l'aspetto umano. Un modello focalizzato esclusivamente su tassi di risoluzione automatica può compromettere la percezione di qualità da parte dei clienti.

Per garantire equità, le fintech testano continuamente i propri algoritmi su dataset diversificati, correggendo eventuali pregiudizi e monitorando la deriva dei modelli. La supervisione umana resta cruciale per interpretare casi limite e regolare soglie di intervento.

L'AI predittiva aggiunge valore anticipando bisogni di liquidità, suggerendo azioni correttive e avvisando gli utenti di potenziali rischi prima che questi diventino problemi concreti.



La prossima fase di evoluzione prevede una fusione sempre più stretta tra automazione e personalizzazione, con l'emergere di pagamenti integrati, assistenti conversazionali e analisi finanziarie su misura direttamente nei punti vendita.

Il risultato è un ecosistema fintech più veloce, più sicuro e, soprattutto, più orientato all'uomo, dove la tecnologia elimina le attività ripetitive e libera le risorse per costruire fiducia, comprensione ed empatia.

