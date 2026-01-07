14/01/2026 fare

Aziende Italiane ed equità retributiva

Quarti (Odm Consulting): solo il 5,9% delle aziende ha un approccio sostenibile per la direttiva EU 2023/970

Le aziende italiane sono ancora lontane da una piena maturità sui temi di monitoraggio, equità e trasparenza retributiva, come emerge da un'analisi di ODM Consulting su oltre 1000 aziende. Il livello di readiness risulta basso, pari a 2,6 in una scala da 1 a 4. "Questo ritardo è significativo se consideriamo il contesto nazionale, dove il Gender Pay Gap medio è pari al -10,4%", commenta Miriam Quarti, Responsabile dell'area Reward & Engagement di ODM Consulting.

Il Gender Pay Gap è un fenomeno che riguarda la differenza salariale tra uomini e donne, e si tratta di un problema che richiede una presa di coscienza e un impegno da parte delle aziende per essere affrontato. La cultura organizzativa gioca un ruolo fondamentale nel garantire politiche retributive eque e trasparenti. Le aziende che adottano un approccio più strategico, che dispongono di politiche HR strutturate e inclusive e che sono attente alle best practice di mercato, registrano infatti livelli di readiness più elevati.



Le principali aziende che hanno adottato un approccio sostenibile per la Direttiva UE 2023/970 sono:



- 5,9% delle aziende hanno un approccio sostenibile;



- 39,5% delle aziende hanno un approccio in evoluzione;



- 24% delle aziende hanno un approccio tattico;



- 30,5% delle aziende hanno un approccio passivo.

Il monitoraggio è il gap più elevato, poiché in molte aziende mancano ancora strumenti e processi strutturati per misurare i KPI previsti dalla Direttiva, come il Gender Pay Gap.

La trasparenza è un altro aspetto importante, poiché le aziende devono garantire l'accesso alle informazioni sulla retribuzione media per stesso ruolo o ruolo di pari valore e per genere.





Le aziende possono costruire una cultura retributiva basata su equità e trasparenza, che non solo risponde a esigenze normative e reputazionali, ma incide direttamente sulla motivazione, sull'engagement e sulla fidelizzazione dei dipendenti.

Secondo lo studio People Engagement: Laboratorio Permanente di ODM Consulting, la retribuzione rappresenta la leva principale del Total Reward, ma ambiente di lavoro, welfare e sviluppo stanno assumendo un peso crescente.

Il Gender Pay Gap è un problema che richiede un impegno da parte delle aziende per essere affrontato. In Italia, il Gender Pay Gap è pari al -10,4%, con il divario più elevato tra gli Operai (-12,3%), seguiti dai Dirigenti (-10,6%) e dagli Impiegati (-10%).



La certificazione UNI PdR 125 e il confronto con le best practice di mercato possono essere strumenti efficaci per migliorare l'organizzazione e attrarre talenti. Il ruolo del leader è fondamentale nel promuovere una cultura aziendale fondata sull'equità e sulla trasparenza.

