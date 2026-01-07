14/01/2026 economia

L'IA spinge i rendimenti ma accende l'allarme sulla concentrazione

Invesco: l'IA ha guidato più della metà dei guadagni azionari ma la spesa in data center rischia di superare i ricavi

Intelligenza artificiale ha trainato i rendimenti azionari globali negli ultimi anni, ma la concentrazione è ai massimi degli ultimi decenni. Invesco Strategy&Insights avverte che una ristretta selezione di titoli legati all'IA ha prodotto oltre il 50% dei guadagni dell'S&P 500 e quasi un terzo dei rendimenti azionari mondiali nel 2025, al termine di ottobre. Nella prima metà del 2025, gli investimenti nei data center hanno aggiunto 1,1 punti percentuali alla crescita del PIL statunitense, senza tenere conto delle importazioni che ne hanno mitigato parte.

Gli investitori cominciano a temere un eccesso di entusiasmo: la spesa in conto capitale per i data center è circa sei volte i ricavi attuali degli sviluppatori di IA, segnale di possibile bolla. Quest'anno sono emersi ulteriori elementi di rischio, tra cui l'uso crescente di debito, operazioni azionarie complesse e accordi di vendor financing con fornitori.



Nonostante le preoccupazioni, l'IA continua a generare ricavi importanti. Un gruppo di grandi aziende dotate di infrastrutture nei data center, i cosiddetti hyperscaler, registra una crescita solida dei flussi di cassa dal cloud computing. Alcuni sviluppatori di IA hanno raggiunto tassi di crescita a tripla cifra, ampliando rapidamente l'offerta di prodotti e la base utenti.

Invesco prevede che il tema IA possa proseguire, ma i futuri guadagni dipenderanno più dalla crescita degli utili che da valutazioni sempre più elevate. Per contenere il rischio di concentrazione, l'azienda suggerisce di ribilanciare i portafogli. Inoltre, segnala opportunità in titoli tecnologici cinesi con valutazioni più allettanti.





Le aziende che adotteranno l'IA potrebbero ottenere risparmi sui costi o lanciare nuove linee di prodotto, creando ulteriori spazi di esposizione selettiva. Strategie che riducono l'importanza della capitalizzazione di mercato offrono un approccio più prudente alla gestione del rischio.

