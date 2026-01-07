14/01/2026 economia

Case più cercate nel 2025: le regioni, le tipologie e i prezzi di mercato

Casa.it ha stilato la classifica nazionale delle abitazioni più richieste, con dati su zone, metrature e fasce di prezzo

Casa.it ha pubblicato la classifica delle abitazioni più ricercate in Italia per il 2025, evidenziando le aree geografiche, le tipologie, le metrature e i prezzi più richiesti dal mercato. Le regioni del NordOvest mantengono il primato, seguite dal Centro, dal NordEst, dal Sud e dalle Isole.

Lombardia resta al primo posto per numero di ricerche, con Milano al vertice delle province, seguita da Roma, Torino, Napoli e Genova. A livello cittadino, Roma è la località più ricercata, seguita da Milano, Torino, Palermo e Genova; Palermo supera Genova rispetto all'anno precedente.



Nel Lombardia le città con le case più cercate sono Milano, Brescia, Monza, Bergamo e Varese, con Monza che supera Bergamo e Varese che entra nella Top Five al posto di Como. Nel Lazio le prime posizioni includono Roma, Anzio (RM), Latina, Ardea (RM) e Viterbo, con Anzio che supera Latina e Ardea che entra nella Top Five. Il Veneto mantiene Verona, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza; l'Emilia Romagna presenta Bologna, Parma, Modena, Rimini (sostituendo Ferrara) e Reggio Emilia. In Toscana la classifica è Firenze, Prato, Livorno, Pisa e Pistoia, con Prato che supera Livorno e Pisa che supera Pistoia.





Tra i comuni non capoluogo, Sanremo (IM) mantiene la prima posizione, Anzio (RM) sale al secondo posto, seguiti da Quartu Sant'Elena (CA), Ardea (RM) e Scalea (CS).

Le zone più richieste nelle principali città sono: a Roma la zona Alessandrino-Casilina-Centocelle, seguita da Conca d'Oro-Monte Sacro-Talenti e Capannelle-Cinecittà-Quadraro; a Milano la zona Città Studi-Corsica-Susa, poi Bande Nere-Inganni-Lorenteggio e Porta Romana-Risorgimento; a Torino la zona Mirafiori-Santa Rita, seguita da Campidoglio-Cit Turin-San Donato e Borgo San Paolo-Cenisia; a Palermo la zona Libertà-Notarbartolo, poi Belgio-Strasburgo-De Gasperi-Favorita-Resuttana-San Lorenzo e Malaspina-Noce-Palagonia; a Genova la zona San Fruttuoso, poi Castelletto e Sestri Ponente.



Le tipologie più richieste a livello nazionale sono appartamento, casa indipendente e villa. Nelle cinque città top, l'appartamento è sempre primo, ma si affianca a tipologie diverse: a Milano troviamo attico/mansarda e loft, a Roma attico/mansarda e villa, a Torino attico/mansarda e casa indipendente, a Genova casa indipendente e attico/mansarda, a Palermo villa e attico/mansarda.

Le metrature più cercate sono tra 51 e 100mq, seguite da 101-150mq e 151-250mq. A Milano le preferenze sono 51-100mq, poi 26-50mq e 101-150mq; a Roma, Torino e Genova la sequenza è 51-100mq, 101-150mq, 26-50mq; a Palermo è 51-100mq, 101-150mq, 151-250mq.

Il taglio di appartamento più ricercato a livello nazionale è il trilocale, seguito dal bilocale e dal quadrilocale. A Roma e Torino la classifica è trilocale-bilocale?quadrilocale; a Milano è bilocale, poi trilocale e monolocale; a Palermo è trilocale, poi quadrilocale e bilocale; a Genova è trilocale, poi quadrilocale e pentalocale.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, la fascia più richiesta è 100.001-200.000 euro, seguita da 50.001-100.000 euro e 200.001-300.000 euro. A Roma la classifica resta 100-200k, 200-300k, 300-400k; a Milano è 200-300k, 300-400k, 100-200k (con il range 300-400k che supera il precedente 100-200k). A Torino, Genova e Palermo la top è 100-200k, poi 50-100k e 200-300k.

Nel mercato degli affitti, il canone più ricercato a livello nazionale è 401-600 euro mensili, seguito da 601-800 euro e 801-1.000 euro. A Roma la prima fascia è 601-800, euro poi 801-1000 e 401-600; a Milano la top è 401-600 euro, poi 601-800 e 801-1.000 (diverso dal 2024, quando 601-800 era primo). A Torino, Genova e Palermo la classifica resta 401-600 euro, 601-800 e 201-400.