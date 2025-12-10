17/12/2025 sport

La Germania ospiterà gli europei femminili 2029 e promette profitti storici

Neuendorf (DFB): la federazione tedesca ha battuto la concorrenza e punta a un milione di biglietti venduti

La Germania si è aggiudicata l'organizzazione del Campionato Europeo femminile UEFA del 2029. La decisione è stata ufficializzata oggi, mercoledì, presso la sede centrale della UEFA a Nyon, a seguito di una riunione del comitato esecutivo. La candidatura tedesca ha superato quella presentata dalla Polonia e la proposta congiunta di Danimarca e Svezia.

L'obiettivo principale della Federazione calcistica tedesca (DFB) è chiaro: realizzare la prima edizione dell'evento femminile in grado di generare profitto finanziario. Questa ambizione si basa sull'esperienza accumulata dal paese nell'ospitare grandi tornei, incluso il Campionato europeo maschile dello scorso anno.



Il dossier di candidatura della DFB ha incluso l'impegno formale a raggiungere la vendita di almeno un milione di biglietti durante il torneo. Per supportare questo massiccio afflusso di pubblico, il piano prevede l'utilizzo di strutture di grandi dimensioni. Sette delle otto sedi proposte, infatti, avranno una capienza superiore a 40.000 persone.

Le città che dovrebbero ospitare le partite sono state pre-selezionate e includono Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Hannover, Colonia, Lipsia, Monaco e Wolfsburg. È interessante notare che Berlino, città che ha ospitato la finale di Euro 2024 e la finale della Coppa del Mondo FIFA 2006, non è inclusa nell'elenco delle sedi per il 2029. Il torneo vedrà la partecipazione di 16 squadre, che disputeranno un totale di 31 partite, incluse le 24 della fase a gironi, seguite dai quarti di finale, dalle semifinali e dalla finale.





Il presidente della DFB, Bernd Neuendorf, ha espresso grande entusiasmo per l'assegnazione. Ospitare un torneo così importante è un onore. Ma comporta anche una grande responsabilità, ha dichiarato Neuendorf. Ha aggiunto che, in seguito allo straordinario successo di UEFA Women's Euro 2025 in Svizzera, "l'obiettivo è stabilire nuovi standard. Siamo assolutamente convinti che il torneo in Germania attirerà più di un milione di tifosi e che la UEFA genererà per la prima volta un profitto finanziario da un Campionato Europeo femminile", ha concluso il presidente della DFB, sottolineando l'attesa per una grande festa del calcio femminile nell'estate del 2029.



Questa non sarà la prima volta che la Germania ospita la competizione; il Paese ha già organizzato il torneo nel 1989 (come Germania Ovest) e nel 2001.

La corsa per l'organizzazione ha visto anche ritiri importanti. L'Italia, che inizialmente aveva manifestato interesse alla UEFA, si è ritirata dalla procedura di gara lo scorso agosto. Anche il Portogallo, che aveva presentato un'offerta formale, ha ritirato la propria candidatura dalla fase finale il mese scorso. Per quanto riguarda le proposte battute, la Polonia non ha mai organizzato un campionato europeo femminile, mentre la proposta congiunta di Danimarca e Svezia era un secondo tentativo, dopo il fallimento della candidatura nordica per Euro 2025, persa contro la Svizzera.