17/12/2025 marketing

Black Friday 2025: la tecnologia vola e le vendite online salgono del 14%

NielsenIQ: il weekend di sconti non basta più, l'eCommerce accelera e l'elettronica segna un +8,4% nell'intera settimana promozionale

Il Black Friday 2025 ha confermato il forte interesse dei consumatori italiani per le promozioni, trasformando l'evento da una singola giornata a un periodo prolungato di sconti. I dati forniti da NielsenIQ, tramite l'e-panel Digital Purchases, rivelano una crescita significativa degli acquisti digitali.

Nella sola giornata di venerdì 28 novembre, le vendite online in Italia hanno registrato un aumento del +3% a valore rispetto all'anno precedente. L'espansione temporale del fenomeno è evidente osservando intervalli più ampi: la settimana di promozioni ha chiuso con un +5%, mentre l'intero mese di novembre 2025 ha segnato un balzo del +14% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo trend sottolinea come le offerte vengano anticipate e dilazionate nel tempo, non restando più confinate al solo venerdì.



Il mercato della Tecnologia di Consumo ha guidato gran parte di questa espansione. Le rilevazioni settimanali di NielsenIQ (NIQ), relative al periodo dal 24 al 30 novembre 2025, indicano una robusta crescita del fatturato pari al +8,4% a valore. In totale, questa settimana di sconti ha generato un controvalore di 543,7 milioni di euro per questo specifico perimetro di prodotti. La settimana del Black Friday si è così confermata la più redditizia del 2025 per giro d'affari, superando del +169% il fatturato totale di una settimana media dell'ultimo anno.

L'incremento è stato trainato soprattutto dal canale online, che ha visto un aumento del +13,2% rispetto al 2024. I punti vendita fisici hanno registrato una crescita più contenuta, pari al +5,6%. Le vendite digitali hanno avuto un peso notevole, contribuendo al 37,7% del fatturato complessivo della categoria.





Analizzando i comparti, il settore con la crescita più dinamica è stato quello della Fotografia, segnando un impressionante +60,8% a valore, pur avendo un peso limitato sul mercato totale. Performance eccellenti si sono registrate anche nel Grande Elettrodomestico (+23%) e nel Piccolo Elettrodomestico (+19,9%). La spinta per il Grande Elettrodomestico è stata parzialmente attribuita al Bonus Elettrodomestici 2025, l'incentivo governativo lanciato a novembre che offre sconti fino al 30% per apparecchi ad alta efficienza energetica. Sono risultati positivi anche i comparti Informatica e Office (+3,5%), Home Comfort (+2,7%) ed Elettronica di Consumo (+1,7%).



In controtendenza si è posizionata la Telefonia, il segmento con il giro d'affari maggiore, che ha subito una decrescita delle vendite a valore del -1,5% rispetto al 2024. Questa flessione ha interessato prevalentemente il canale online, mentre i negozi fisici sono rimasti in territorio positivo. Tra le tre categorie principali per fatturato, i PC Portatili (+2,2%), i TV (+1,7%) e i Tablet (+4,6%) hanno registrato aumenti. Gli Smartphone hanno invece segnato un calo del -1,8%.

Analizzando la classifica dei prodotti Tech più venduti in termini di crescita, al primo posto si sono attestate le Fotocamere (+60,8%). Le prime cinque posizioni per incremento sono dominate dai Grandi Elettrodomestici: Forni (+48%), Lavastoviglie (+34%), Aspirapolvere (+30%) – inclusi i Robot con +54% – e Frigoriferi (+22%).

L'incidenza delle attività promozionali nel corso del Black Friday 2025 è lievemente aumentata, toccando il 33% dei volumi venduti con una riduzione di prezzo di almeno il 15%. I Visori per Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR) sono stati i prodotti con la percentuale più alta di vendite in promozione (49%), registrando una crescita del +15,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'evento ha avuto un impatto diretto non solo sui prezzi, ma anche sulle abitudini digitali degli acquirenti. La ricerca Sinottica, che monitora i comportamenti dei consumatori italiani, ha rilevato un notevole incremento dell'interesse verso i portali e-commerce. Durante la settimana degli sconti, gli utenti unici giornalieri sono cresciuti del +21%. Parallelamente, il tempo medio dedicato alla navigazione sui siti di shopping online è aumentato in modo marcato, segnando un +40%.

Sulla base degli approfondimenti di Sinottica, emerge un segmento di consumatori particolarmente dedicati all'evento: i cosiddetti Black Friday Lovers. Questo target mostra caratteristiche specifiche rispetto alla media della popolazione: un +13% di donne, una maggiore concentrazione nella fascia d'età 14-54 anni (+15%) e un +13% di laureati. Si tratta di acquirenti che pianificano attivamente gli acquisti e non si limitano a reagire agli sconti. Le categorie di prodotto più desiderate da questo gruppo sono state: Abbigliamento (56%), Elettronica (47%), Cosmesi (23%), Arredamento (16%) e Fai-da-te (15%).