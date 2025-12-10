17/12/2025 fare

Il 78% delle aziende leader considera l'IT un fattore chiave per raggiungere gli obiettivi ambientali

Taylor (Kyndryl): uno studio rivela che l'integrazione tra tecnologia e obiettivi di sostenibilità è la chiave per generare valore economico e impatto duraturo

La sostenibilità è ormai molto più di un semplice adempimento normativo. È diventata un motore strategico di valore aziendale, spinto dall'innovazione tecnologica. È quanto emerge dal Global Sustainability Barometer Study, la terza edizione della ricerca condotta da Ecosystm in collaborazione con Kyndryl, fornitore leader di servizi tecnologici, e Microsoft. Lo studio evidenzia che le aziende che riescono a integrare la sostenibilità nella loro strategia principale, coinvolgendo i dipendenti e sfruttando l'Intelligenza Artificiale (AI), ottengono un impatto duraturo e benefici tangibili.



Le organizzazioni che adottano questo approccio integrato stanno guidando la trasformazione globale. Queste aziende si distinguono nettamente dalla concorrenza, trasformando la sostenibilità in un fattore di resilienza, competitività e differenziazione sul mercato. In particolare, il 78% delle organizzazioni orientate all'integrazione considera l'IT un elemento strategico cruciale per raggiungere gli obiettivi ambientali, utilizzando dati, automazione e AI per risultati misurabili.

Questo dimostra un cambiamento decisivo: l'attenzione si sposta dalla mera conformità all'azione concreta e misurabile. Faith Taylor, Vicepresidente senior, Global Citizenship and Sustainability di Kyndryl, ha commentato che: “Stiamo vedendo sempre più leader capaci di integrare politiche, persone e obiettivi, facendo leva sulle intuizioni offerte dalla tecnologia e dall’AI agentica per creare un impatto concreto andando oltre la semplice rendicontazione della sostenibilità”. Questo approccio consente di prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati, rafforzando la resilienza aziendale.





L'AI non serve solo a monitorare, ma ad agire e anticipare i rischi. Ricardo Davila, GM, Enterprise Partner Solutions di Microsoft, ha sottolineato che: “Il Global Sustainability Barometer 2025 rivela che oltre la metà delle organizzazioni leader utilizza oggi l'intelligenza artificiale predittiva non solo per monitorale e analizzale, ma per anticipare e affrontare le sfide della sostenibilità”. Questo posiziona l’AI predittiva come un elemento fondamentale delle strategie aziendali.

L'approccio integrato garantisce vantaggi chiari e misurabili su più fronti. Il 62% delle organizzazioni che adottano un modello integrato include la sostenibilità nelle strategie di innovazione, riduzione dei costi e resilienza. Questo dato è quasi il doppio rispetto al 34% delle altre aziende. Di conseguenza, l'investimento in sostenibilità genera un ritorno economico diretto: il 59% delle organizzazioni globali ha riportato vantaggi finanziari, ottenuti principalmente tramite l'efficienza operativa, la fidelizzazione dei clienti e nuove opportunità di mercato.



L'efficacia operativa dipende strettamente dall'allineamento interno tra i dipartimenti. Il 73% delle organizzazioni a livello globale segnala un forte coordinamento tra i team IT e quelli dedicati alla sostenibilità. Inoltre, si osserva una crescita nel ruolo del settore tecnologico: il 56% dei team IT oggi dirige attivamente iniziative di sostenibilità che vanno oltre il mero ambito tecnologico, in forte aumento rispetto al 38% del 2024.

L'adozione di soluzioni avanzate è in rapida crescita. Il 30% delle organizzazioni sta sperimentando o implementando l'Agentic AI per gli obiettivi di sostenibilità. L'Agentic AI è una forma di intelligenza artificiale capace di agire autonomamente, in tempo reale, in base agli obiettivi predefiniti. I primi utilizzatori di questa tecnologia riportano benefici concreti in termini di riduzione dei costi, innovazione e conformità.

Dal punto di vista geografico, l'Europa è in prima linea nel percorso di modernizzazione tecnologica e nell’adozione dell'AI per la sostenibilità, grazie a solidi quadri normativi. A livello globale, i Paesi che stanno accelerando maggiormente in questo ambito indicano come principali motivazioni un chiaro ritorno sull'investimento (ROI) o nuove opportunità di ricavo, citate dal 67% degli intervistati. I settori più avanzati nell'adozione di Agentic AI includono l'energia e utilities, le banche e i trasporti, concentrandosi non solo sull'ottimizzazione energetica, ma anche sulla resilienza operativa e sulla progettazione di prodotti sostenibili.

L'utilizzo combinato di AI predittiva e Agentic AI crea un circolo virtuoso tra strategia ed esecuzione. Sash Mukherjee, Vicepresidente, Industry Insights di Ecosystm, ha spiegato che: “L'AI predittiva e l’Agentic AI creano un sistema a ciclo chiuso in cui l'intuizione si traduce in azione”. L’AI predittiva anticipa i rischi, mentre l’Agentic AI risponde in tempo reale.

Questi risultati si allineano con quanto emerso dal Kyndryl Readiness Report 2025, che sottolinea la crescente integrazione tra sostenibilità e IT. Il rapporto mostra che il 27% delle aziende che investe nella modernizzazione IT ottiene benefici legati alla sostenibilità, inclusi efficienza e innovazione. Inoltre, il 22% indica specificamente il miglioramento dell'efficienza energetica o della sostenibilità come risultato fondamentale per il ROI della trasformazione digitale.