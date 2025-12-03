10/12/2025 idee

Crollo dei prezzi del nichel: ecco perché l'Indonesia sta inondando il mercato

Vargiu (Coface Italia): l'eccesso di offerta e la debolezza dell'acciaio inossidabile mantengono i prezzi del metallo al ribasso

Il prezzo del nichel (grado raffinato 1) è precipitato, toccando i $14.280 USD per tonnellata il 21 novembre. Questo calo rappresenta una flessione del 9,5% su base annua, portando il metallo al livello più basso dall’ottobre 2020 e segnando una performance inferiore rispetto a competitor come rame e alluminio. Questa pressione al ribasso è causata principalmente da un surplus globale persistente, alimentato da una produzione eccessiva, in particolare di ferronickel (NPI) in Indonesia e di solfato di nichel in Cina.

L’Indonesia è l'attore centrale di questa dinamica, gestendo oltre il 60% della produzione mineraria globale e il 42% della raffinazione prevista per il 2025. Per incentivare la lavorazione a valore aggiunto sul proprio territorio, il governo indonesiano ha vietato l’esportazione di minerale grezzo dal 2020. Questa strategia ha attratto ingenti investimenti stranieri, moltiplicando rapidamente la capacità produttiva: gli impianti di fusione sono passati da 2 nel 2014 a oltre 30 nel 2025. Questo aumento esponenziale ha generato l'attuale eccesso di offerta che sta inondando il mercato globale.



Per tentare di frenare questa espansione, il governo indonesiano ha introdotto, lo scorso 10 novembre, una nuova normativa che limita i nuovi investimenti attraverso i Permessi di Attività Industriale (IUI). Anche il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie sta valutando una riduzione delle quote di produzione di minerale (RKAB) per il 2026. Nonostante questi sforzi regolatori, l’impatto immediato sull'offerta rimane contenuto e la reazione del mercato è stata modesta. Riguardo alle prospettive a breve termine, l'economista di settore Simon Lacoume prevede che: Nel breve termine, i prezzi dovrebbero rimanere intorno agli attuali minimi, circa 14.000 USD/ton nel primo trimestre 2026.





Sul fronte della domanda, l'acquisto di acciaio inossidabile – che è il principale consumatore di nichel – rimane debole, soprattutto nei mercati asiatici. Si prevede un rallentamento della crescita della domanda di acciaio inossidabile, stimata tra il +3% e il +4% su base annua nel 2025, dopo il +7% registrato nel 2024. La Cina è cruciale sia per la raffinazione che per il consumo globale di nichel, e la sua situazione economica contribuisce alla volatilità dei prezzi. Il settore edilizio e immobiliare cinese, cliente chiave, continua a risentire delle difficoltà, e il previsto rallentamento della crescita del PIL cinese (stimato al 4,2% nel 2026) inciderà negativamente sulla domanda.



Tuttavia, le tecnologie di transizione energetica offrono un parziale bilanciamento a queste difficoltà. Settori come i veicoli elettrici (EV), le reti e i sistemi di stoccaggio energetico rappresentano una domanda strutturale di lungo periodo. Il nichel è fondamentale nella produzione di batterie per EV, offrendo un’alternativa più economica alle tecnologie a base di cobalto. Le batterie ricche di nichel rendono i veicoli elettrici più accessibili, leggeri e con maggiore autonomia, accelerando l'adozione di massa. Il mercato cinese degli EV si prevede rimanga molto dinamico nel medio termine: ad esempio, a settembre il volume di produzione in Cina ha raggiunto 1,8 milioni di unità, mentre il tasso di penetrazione è previsto avvicinarsi al 50% delle vendite nel 2025.



Questa debolezza dei prezzi è il risultato di un profondo squilibrio tra domanda e offerta. Pietro Vargiu, Country Manager di Coface Italia, ha sottolineato che: La debolezza dei prezzi del nichel riflette uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta che continuerà a condizionare il mercato nei prossimi mesi. L’eccesso di produzione in Indonesia e in Cina, unito al rallentamento della domanda, specialmente nel settore dell'acciaio inossidabile, crea un contesto di forte volatilità. Per le imprese italiane che operano nella metallurgia e nelle filiere che utilizzano acciai speciali, questo scenario può offrire un vantaggio competitivo sui costi, ma richiede al contempo un monitoraggio attento dei rischi in uno scenario così mutevole.