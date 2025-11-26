03/12/2025 sport

F1: Aston Martin strappa a Ferrari lo sponsor Celsius

Il marchio di bevande energetiche rafforza la strategia globale entrando nel team verde per il 2026

Il panorama delle sponsorizzazioni in Formula 1 è scosso da un importante trasferimento commerciale. Il marchio di bevande energetiche Celsius ha siglato un accordo pluriennale con il team Aston Martin. Questa mossa rappresenta un colpo significativo per la squadra britannica, che sottrae uno sponsor visibile e attivo alla rivale storica Ferrari.

La collaborazione sarà ufficialmente un accordo multi-year, come confermato da SportBusiness. Il logo Celsius godrà di un'alta visibilità, apparendo sia sulla vettura di Aston Martin che sulle tute dei piloti. Per il team guidato da Lawrence Stroll, l'ingresso di Celsius apre una nuova categoria commerciale all'interno della sua struttura di partnership, ampliando il raggio d'azione del brand all'interno del paddock.



Questo passaggio non è casuale, ma riflette la strategia aggressiva di Celsius nel mondo dello sport. L'azienda sta investendo pesantemente a livello globale, stringendo partnership in diverse discipline. Tra i recenti accordi figurano collaborazioni nella MLS e nella PFL, oltre a quelle con molteplici ambassador sportivi. L'ingresso in F1 con Aston Martin rappresenta un tassello cruciale per costruire una presenza internazionale sempre più solida.

La partnership accompagnerà Aston Martin in un momento cruciale della sua storia. L'inizio della collaborazione è infatti previsto in concomitanza con il 2026, anno che segnerà l'avvio del progetto Aston Martin-Honda e l'introduzione dei nuovi regolamenti tecnici. Questa rivoluzione influenzerà le power unit, il telaio e l'aerodinamica. Il trasferimento di Celsius riflette la volontà del brand di legarsi a un team in forte espansione.





L'arrivo di Celsius conferma il momento di forte crescita del progetto Aston Martin, che continua ad attrarre investimenti e nuovi sponsor globali. Questo movimento commerciale è uno dei più rilevanti in vista del 2026 e sottolinea l'ambizione del team di diventare un protagonista assoluto nella nuova era della Formula 1. La collaborazione verrà ufficializzata nei prossimi mesi, assicurando grande visibilità ad entrambe le parti.

