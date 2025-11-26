03/12/2025 leisure

Cosa vedere a New York nei primi mesi del 2026

La Grande Mela offre come sempre infinite occasioni per esperienze indimenticabili

"A city that doesn't sleep". Così cantava Liza Minnelli Nel celeberrimo brano New York New New York. Ed è proprio vero: probabilmente nessuna città al mondo vive un fermento artistico e di eventi pari alla Grande mela. Vediamo una piccola sintesi di ciò aspetta i visitatori a inizio 2026 in tema di arte, cultura, Esposizioni culturali, festival e performance.





Arte & Cultura



Ellis Island - Museum New York City - Metà 2026. Il rinnovato Ellis Island Museum sarà il risultato di un investimento di 100 milioni di dollari. Il Family History Center verrà rinominato Records Discovery Center e includerà un mini-teatro, postazioni interattive, mostre temporanee e il 50% in più di aree di ricerca pubblica: i registri digitali accessibili cresceranno da 65 a 154 milioni di documenti.



The Point at Socrates Sculpture Park - Astoria, Queens - Autunno 2026 o In occasione del 40º anniversario del Socrates Sculpture Park, The Point trasformerà un ettaro nella parte sud del parco in uno spazio civico che unirà arte pubblica, educazione ambientale e comunità. Ospiterà opere permanenti, programmi formativi e una le sculture di Mark di Suvero.

The People's Theatre: Centro Cultural Inmigrante - Inwood, Manhattan - 2026. Questo centro culturale celebrerà le comunità di immigrati di New York attraverso teatro, musica, danza ed eventi. In collaborazione con la New York Public Library for the Performing Arts, offrirà programmazioni parallele alle produzioni teatrali.





National Urban League's Urban Civil Rights Museum - Harlem, Manhattan - 2026. Ospitato all'interno dell'Urban League Empowerment Center, la nuova sede dell'Urban League di Harlem, il museo sarà il primo dedicato al Movimento Americano per i Diritti Civili e uno dei pochi negli Stati Uniti a esplorare il movimento nel Nord del paese.

The Hip Hop Museum - South Bronx - 2026. Situato a sud dello Yankee Stadium, questo attesissimo spazio renderà omaggio alla ricca cultura e storia di South Bronx come culla dell'hip-hop.

Esposizioni culturali, festival e performance



Breaking the Mold: Brooklyn Museum at 200 at the Brooklyn Museum - Prospect Heights, Brooklyn - Fino al 22 febbraio 2026. In occasione del suo 200° anniversario, il Brooklyn Museum presenta "Breaking the Mold", una mostra suddivisa in tre capitoli che celebra la sua eredità di narrazione creativa e dialoghi audaci. L'esposizione mette in luce l'evoluzione della collezione, esplorando nuove prospettive che riflettono un mondo dinamico e in cambiamento, attraverso opere realizzate a Brooklyn, la storia del museo e doni di artisti rinomati.



Flora Yukhnovich's Four Seasons The Frick Collection - Upper East Side, Manhattan - Fino al 9 marzo 2026. L'artista Flora Yukhnovich reinterpreta gli stili storici, dal Rococò all'Espressionismo astratto, attraverso l'astrazione contemporanea. Alla Frick Collection presenta un murale site-specific ispirato a Les Quatre Saisons di François Boucher, accompagnato da un nuovo volume in due parti con saggi sul significato dell'opera scritti della stessa Yukhnovich e dal curatore capo Xavier F. Salomon.

Ministry: Reverend Joyce McDonald at The Bronx Museum of the Arts - South Bronx - Fino all'11 gennaio 2026. La prima mostra museale dedicata all'artista, attivista e ministra Joyce McDonald. Comprende oltre 75 sculture in ceramica e materiali d'archivio. L'esposizione valorizza l'impegno dell'artista verso la comunità e la sua visione spirituale e sociale.

She Sells Seashells at Alice Austen House - Rosebank, Staten Island - Fino al 21 febbraio 2026. Ispirata alla casa sul mare della fotografa Alice Austen e della sua compagna Gertrude Tate, questa mostra collettiva esplora il legame tra donne queer e oceano. Curata da Gemma Rolls-Bentley, l'esposizione riunisce artiste che riflettono su acqua, storia e territorio, connettendo le coste americane con quelle britanniche della paleontologa Mary Anning.

Athi-Patra Ruga: Lord, I gotta keep on (movin') at the Leslie-Lohman Museum of Art - Soho, Manhattan - Fino al 18 gennaio 2026. La pratica multidisciplinare di Athi-Patra Ruga unisce performance, tessuti, pittura, cinema e vetro per esplorare temi come mito, potere e liberazione. Ispirandosi alla storia Xhosa, al Sudafrica post-apartheid e al regno immaginario di Azania, l'artista rilegge le narrazioni frammentate del passato attraverso figure allegoriche e simbolismi.

Robert Rauschenberg's New York: Pictures from the Real World at the Museum of the City of New York - Upper East Side, Manhattan - Fino al 19 aprile 2026. In occasione del centenario dell'artista, la mostra analizza l'uso innovativo della fotografia di Robert Rauschenberg insieme a pittura, scultura e assemblaggio. Il percorso espositivo ripercorre dagli esperimenti iniziali al progetto In + Out City Limits, fino alle opere più mature, celebrando la sua capacità di catturare la vita quotidiana e di influenzare profondamente l'arte del dopoguerra.

Fia Backström: The Great Society at Queens Museum - Flushing Meadows Corona Park, Queens - Fino al 18 gennaio 2026. Con la mostra The Great Society, l'artista svedese Fia Backström indaga la resilienza delle comunità del West Virginia di fronte a distruzione ambientale e sfruttamento economico. Attraverso fotografia, video, tessuti e collaborazione con le comunità locali, la mostra riflette sulla storia del lavoro, catastrofi e traumi, mettendo in luce resistenza e solidarietà.

Sixties Surreal at The Whitney Museum of American Art - Meatpacking District, Manhattan - Fino al 19 gennaio 2026. Sixties Surreal rilegge l'arte americana tra il 1958 e il 1972, evidenziando le tendenze psicologiche, sessuali e rivoluzionarie influenzate dal Surrealismo. Con oltre 100 artisti, tra cui Diane Arbus, Yayoi Kusama, Romare Bearden e Louise Bourgeois, la mostra esplora la reinterpretazione della realtà in un'epoca di grande cambiamento sociale e politico.

The Corona Collection at The Louis Armstrong House Museum - Corona, Queens - Fino a marzo 2026. Questa mostra racconta la vita di Louis e Lucille Armstrong attraverso le testimonianze dei loro vicini. Attraverso storie e ricordi personali, offre un ritratto intimo della coppia, mettendo in luce la loro generosità e il profondo legame con il quartiere di Corona, nel Queens.

The Gay Harlem Renaissance at The New York Historical - Upper West Side, Manhattan - Fino all'8 marzo 2026. La mostra celebra il centenario di The New Negro, antologia fondamentale a cura di Alain Locke, esplorando la vita della comunità LGBTQ+ black nell'Harlem degli anni '20 e '30. Attraverso arte, musica, fotografia e archivi, evidenzia le voci queer che contribuirono a definire la Harlem Renaissance.

Collection in Focus. Robert Rauschenberg: Life Can't Be Stopped at Guggenheim New York - Upper East Side, Manhattan - Fino al 3 maggio 2026. Per il centenario dell'artista, il Guggenheim espone oltre una dozzina di opere fondamentali, incluse importanti concessioni dalla Robert Rauschenberg Foundation. Al centro della mostra, Barge (1962-63), un imponente dipinto serigrafico di 10 metri, esposto a New York per la prima volta dopo quasi 25 anni.

Entre la Coca y el Oro at Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden - Randall Manor, Staten Island - Fino all'11 gennaio 2026, L'artista Tatiana Arocha rilegge l'eredità ancestrale della pianta di coca attraverso opere multimediali e iniziative partecipative. Il suo murale The Hawk and The Heron è esposto al Music Hall Annex, in attesa della riapertura della storica Music Hall nel 2026.

Impact: The End of the Age of Dinosaurs at the American Museum of Natural History - Upper West Side, Manhattan - Dal 17 novembre 2025. La mostra trasporta i visitatori indietro di 66 milioni di anni, nel Cretaceo, per esplorare la vita prima e dopo l'impatto dell'asteroide che causò l'estinzione di massa. Con modelli a grandezza naturale, fossili, installazioni interattive e immersive, la mostra racconta la fine dell'era dei dinosauri, l'arrivo dei mammiferi e, infine, dell'uomo.

Ruth Asawa: A Retrospective at MoMA - Midtown Manhattan - Fino al 7 febbraio 2026. La retrospettiva celebra i sessant'anni di carriera della pioniera Ruth Asawa, artista, educatrice e leader civica. Con oltre 300 opere in filo metallico, carta e bronzo, la mostra racconta il percorso dal Black Mountain College fino alle celebri commissioni pubbliche, sottolineando la sua convinzione che arte e vita siano inseparabili.

Delivery Dancer by Ayoung Kim at MoMA PS1 - Long Island City, Queens - Fino al 16 marzo 2026. Prima mostra statunitense dell'artista sudcoreana Ayoung Kim, che presenta l'intera trilogia Delivery Dancer insieme a un nuovo progetto multimediale. Unendo intelligenza artificiale generativa, videogiochi e live video, le sue installazioni esplorano lavoro, tecnologia e identità in un paesaggio mitologico e geopolitico in continuo mutamento.

Street Food City at Museum of Food and Drink - Dumbo, Brooklyn - Dal 6 dicembre 2025. Il MOFAD celebra generazioni di venditori ambulanti di New York e i piatti che hanno plasmato l'identità culinaria e culturale della città. Attraverso storie, oggetti e testimonianze, la mostra racconta i protagonisti dietro i chioschi che da 400 anni animano le strade della città.

