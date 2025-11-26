03/12/2025 fare

MECSPE Bari 2025: l'innovazione manifatturiera del Mezzogiorno spinge sulla Transizione 5.0

Sabato (MECSPE): il nostro obiettivo è costruire un ecosistema sempre più integrato tra formazione, impresa e ricerca, valorizzando settori strategici come l'aerospazio

La Fiera del Levante di Bari si prepara a ospitare la terza edizione di MECSPE Bari, l'appuntamento di riferimento per il settore manifatturiero del Centro-Sud Italia e del bacino del Mediterraneo. Organizzata da Senaf, la manifestazione si terrà dal 27 al 29 novembre 2025, configurandosi come un polo cruciale per l'innovazione industriale. I numeri dell'evento confermano la sua rilevanza: sono attese oltre 350 aziende su una superficie espositiva di 20.000 metri quadrati, suddivise in 13 saloni tematici e arricchite da più di 80 tra convegni e workshop.



L'edizione 2025 sarà fortemente focalizzata sulla formazione, sulle nuove competenze e sulle tecnologie abilitanti essenziali per l'industria moderna. In un panorama in evoluzione, spinto dal Piano Transizione 5.0, che incentiva l'adozione di soluzioni avanzate, MECSPE Bari offrirà una piattaforma privilegiata per discutere temi cruciali quali la digitalizzazione, la sostenibilità e l'efficienza dei processi produttivi. Particolare attenzione sarà dedicata anche al settore strategico dell'aerospazio, un comparto in forte crescita dove la Puglia si conferma un riferimento chiave a livello nazionale.





La fiera consoliderà il ruolo di Bari quale hub mediterraneo per l'innovazione manifatturiera, mirando anche ai mercati internazionali. Sono previste delegazioni ufficiali di buyer provenienti da Grecia, Albania, Bosnia, Serbia e Turchia. Gli incontri B2B e le attività di matching serviranno a generare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo per le imprese italiane, rafforzando il dialogo con l'Europa sud-orientale.

Il programma dell'evento è stato costruito attorno ai pilastri fondamentali della crescita aziendale: digitalizzazione, formazione e sostenibilità. Per offrire strumenti e soluzioni concrete, la fiera proporrà un ricco programma di iniziative speciali, aree dimostrative e approfondimenti tematici. Le principali iniziative speciali sono:



- Piazza della Formazione 5.0: Nata dalla collaborazione tra MECSPE e la Fondazione ITS A. Cuccovillo, quest'area mostra-convegno combina dimostrazioni live (Area Dimostrativa) e momenti formativi (Area Speech) per stimolare il dialogo tra formazione, studenti e aziende.



- Startup Factory: Giunta alla terza edizione, è l'area dedicata alle startup B2B ad alto contenuto tecnologico, operanti in settori come IT, Logistica, Automazione, Robotica, Industria 4.0, IA, AR/VR e Stampa 3D. - MECSPE Young & Career: Questo percorso valorizza le imprese espositrici che si impegnano attivamente nella formazione e nell'inserimento delle nuove generazioni nel settore manifatturiero, offrendo percorsi di crescita professionale. - Obiettivo Sostenibilità: Un percorso mirato tra le aziende che hanno adottato le migliori pratiche ESG e strategie produttive in linea con i principi della Transizione 5.0.

- Forum Agenti: A supporto dello sviluppo commerciale, mette a disposizione un servizio gratuito di ricerca di Agenti di Commercio e Distributori per facilitare nuove opportunità di business direttamente in fiera.

La manifestazione godrà di un significativo supporto da parte del sistema associativo e accademico. Tra le collettive territoriali, l'Agorà Confimi Industria Bari è in primo piano: insieme ai suoi associati, all'Università LUM e al Centro di Ricerche ENEA, offrirà spunti su formazione, innovazione e sostenibilità, facilitando opportunità di networking. Inoltre, il Politecnico di Bari, con una piazza dedicata realizzata in collaborazione con Confindustria Puglia, ospiterà progetti innovativi e un nutrito calendario di tavole rotonde ed eventi. Confindustria Puglia opera come partner strategico, sostenendo il dialogo tra imprese, istituzioni e il mondo della formazione.

Sul fronte delle filiere, la Piazza TMP, gestita dall'Associazione Italiana Tecnici Materie Plastiche (TMP), riunirà aziende associate come Brescia Master, Negri Bossi, Frigosystem Corema e URAI, presentando un'offerta integrata sull'intera filiera della plastica. Per quanto riguarda la meccatronica avanzata, AIDAM (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica) allestirà un'area tecnologica rappresentativa del comparto, con applicazioni legate all'Industria 5.0, dai robot ai sistemi di visione artificiale.

"MECSPE Bari è il luogo dove il futuro della manifattura del Mezzogiorno prende forma concreta. Questa edizione punta con forza sulla contaminazione tra sapere tecnico e innovazione industriale, mettendo al centro le competenze delle nuove generazioni e le tecnologie abilitanti che stanno ridefinendo i processi produttivi", afferma Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE. "Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema sempre più integrato tra formazione, impresa e ricerca, valorizzando settori strategici come l'aerospazio e aprendo al contempo nuovi orizzonti di collaborazione internazionale nel bacino del Mediterraneo. MECSPE Bari è l'appuntamento per chi vuole investire in innovazione, sostenibilità e talento, con uno sguardo rivolto al domani".

L'evento si conferma, in sintesi, l'appuntamento irrinunciabile per chi intende investire in innovazione, sostenibilità e talento.