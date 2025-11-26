03/12/2025 marketing

eCommerce: il mercato italiano cambia. Ecco chi guida le classifiche

Casaleggio Associati: il rapporto di novembre conferma la leadership di Amazon, ma il settore Casinò crolla

L'aggiornamento di novembre della classifica Ecommerce redatta da Casaleggio Associati ha portato alla luce importanti mutamenti strutturali nel panorama digitale italiano. L'analisi ha coinvolto 16.316 aziende, focalizzandosi sui siti B2C (Business-to-Consumer). Il cambiamento più drastico ha riguardato il settore Scommesse e Casinò. A seguito di una gara di riordino imposta dal regolatore, il numero di operatori attivi è diminuito in modo significativo, passando da 239 a soli 52. A livello operativo, l'indagine ha identificato 618 aziende che non sono più operative, per ragioni che includono chiusure o acquisizioni. Altre 3.694 piattaforme sono state escluse a causa di un volume di traffico troppo limitato per avere una rilevanza statistica.



I leader indiscussi del commercio elettronico



La classifica generale dei siti più popolari in Italia nell'ultimo mese conferma la stabilità ai vertici. I primi cinque posti sono occupati prevalentemente dai Marketplace e dal Turismo:



- Amazon (Marketplace). - Temu (Marketplace). - Subito (Marketplace). - eBay (Marketplace). - Booking.com (Turismo).

Tra le prime dieci posizioni, si notano alcuni movimenti significativi rispetto all'aggiornamento precedente. I leader storici come Amazon, Temu, Subito, eBay, Booking.com, Apple Store e Trenitalia mantengono le loro posizioni. Al contrario, Sisal (Settore Scommesse e Casinò) è salita dall'ottavo al settimo posto, mentre Mediaworld (Elettronica) ha guadagnato due posizioni, piazzandosi al nono posto dall'undicesimo. Leroy Merlin (Casa e Arredamento) ha registrato una flessione, scendendo dal settimo all'ottavo posto.





Le aziende che hanno guadagnato più terreno



Guardando alle prime 100 aziende del ranking, alcune piattaforme hanno mostrato una crescita eccezionale in termini di posizionamento nell'ultimo mese. L'analisi si concentra sulle aziende che hanno guadagnato il maggior numero di posizioni:



- Toys Center (Bambini e Giocattoli) ha guadagnato +87 posizioni. - Lavazza (Alimentare) ha guadagnato +54 posizioni. - Allianz Direct (Assicurazioni) ha guadagnato +42 posizioni. - Intimissimi (Moda) ha guadagnato +41 posizioni. - StarCasinò (Scommesse e Casinò) ha guadagnato +31 posizioni.



L'indice di Italianità nei settori chiave



Un altro indicatore chiave esaminato da Casaleggio Associati è l'indice di "Italianità", che misura la percentuale di aziende italiane attive in ciascun settore. Vengono analizzati due parametri: la presenza italiana nella Top 10 del settore e nella Top 1000 generale. I settori con la maggiore concentrazione di aziende italiane sono: Farmacie (99%), Alimentare (95%) ed Editoria (91%). Di seguito vengono riportate le prime tre posizioni per i principali settori analizzati nella classifica:



Turismo: Booking.com, Trenitalia e Ryanair.

Alimentare: Just Eat, Deliveroo e Lavazza.

Scommesse e Casinò: Sisal, 888 Casinò e Snai.

Marketplace: Amazon, Temu e Subito.

Assicurazioni: Prima, Allianz Direct e UniSalute.

Moda: Zalando, Vinted e Shein.

Casa e Arredamento: Leroy Merlin, Ikea e Tecnomat.

Editoria: Feltrinelli, LaFeltrinelli IBS.it e Libraccio.

Elettronica: Apple Store, Mediaworld e UniEuro.

Salute Bellezza: Douglas, Sephora e Notino.

Tempo Libero: TicketOne, Steam e Vivaticket.

Bambini e Giocattoli: Lego, Toys Center e Prenatal.

Sport: Decathlon, Nike e Adidas.

Farmacie: Redcare, Dr Max e Farmacia Loreto.

Auto e Moto: Auto-doc, Autohero e Norauto.

Gioielli e Orologi: Pandora, Stroili Oro e Casio.

Animali: Zooplus, Arcaplanet e Isola dei Tesori.

