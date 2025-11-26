03/12/2025 economia

Dove si stanno spostando gli investitori globali

Ting (Franklin Templeton): Corea del Sud, Messico e Cina sono stati i vincitori principali di quest'anno. Australia, India e Arabia Saudita potrebbero essere le sorprese del prossimo ciclo

Sei mesi dopo il «Liberation Day», quando le radicali inversioni e revisioni dei dazi statunitensi hanno ridefinito il panorama commerciale globale, gli investitori si stanno posizionando per recuperi asincroni plasmati dalla politica interna, dall'integrazione commerciale e dalla competitività tecnologica. La dispersione tra le azioni globali aveva già iniziato ad allargarsi nell'ultimo trimestre del 2024, rivelando un divario con i rendimenti più elevati e quelli con i più bassi che ora supera i 60 punti percentuali, un chiaro esempio di come le dinamiche post-tariffarie abbiano ridisegnato la mappa degli investimenti. Al momento, il quadro è chiaro: Corea del Sud, Messico e Cina sono stati i vincitori principali di quest'anno. Australia, India e Arabia Saudita potrebbero essere le sorprese del prossimo ciclo.



La visione d'insieme: Un mondo di divergenza



Dagli esportatori di chip asiatici agli hub nearshoring dell'America Latina, la risposta del mercato è stata sorprendentemente irregolare. I rendimenti totali nel 2025 evidenziano la forza della normalizzazione delle politiche economiche e del riallineamento della catena di approvvigionamento: La Corea del Sud (+64%), il Messico (+42%) e la Cina (+37%) guidano i mercati globali, mentre Australia (+17%), India (+3%) e Arabia Saudita (+2%) chiudono il gruppo dei ritardatari dell'anno, finora. Riteniamo che i cambiamenti macroeconomici e il riordino degli scambi abbiano reso essenziale la differenziazione a livello nazionale. Ciò sta portando molti investitori a rivolgersi a paesi specifici per un'esposizione tattica, stratificando le allocazioni sui mercati che beneficiano più direttamente dell'evoluzione delle dinamiche tariffarie e di crescita. Abbiamo valutato circa una dozzina di economie per il loro ruolo nella composizione dell'indice globale.





I primi tre: Ridefinire la leadership globale



Corea del Sud: Decollo guidato dalla tecnologia

nessun mercato ha beneficiato quanto la Corea del Sud dopo il «Liberation Day». Le azioni coreane sono aumentate di quasi il 64% da inizio anno in dollari USA, segnando la più forte performance azionaria globale nel 2025. La riduzione delle tariffe sulle esportazioni di semiconduttori, unita al boom della domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale (IA), ha rivitalizzato la base manifatturiera coreana. Se gli investimenti globali in chip rimangono forti e i prezzi delle memorie continuano a salire, riteniamo che lo slancio delle esportazioni della Corea dovrebbe persistere. Pur rimanendo attenti alle potenziali escalation delle tensioni geopolitiche, osserveremo anche qualsiasi rallentamento degli investimenti nel settore tecnologico, che potrebbe far riemergere la natura ciclica del mercato. Detto questo, riteniamo che il surplus commerciale costantemente elevato di Seoul con gli Stati Uniti fino alla metà del 2025 sia un segnale che le esportazioni nette sembrano ben posizionate per dare un contributo significativo alla crescita del prodotto interno lordo (PIL).



A complemento di questi solidi fondamentali esterni, anche i cambiamenti di politica interna stanno plasmando il sentiment degli investitori. Con una notevole inversione di politica, l'amministrazione del presidente Lee Jae Myung ha annullato i piani per abbassare la soglia fiscale sulle plusvalenze per gli investitori azionari in seguito alle critiche da parte degli azionisti retail. La decisione, inizialmente intesa a rafforzare le entrate fiscali, ha invece riaffermato l'attenzione del governo a rafforzare la fiducia dei mercati e a sostenere il rally azionario. Tuttavia, nella nostra analisi, le continue riforme della governance societaria in Corea e la profonda integrazione nelle reti commerciali regionali ne fanno un sovrappeso tattico fondamentale per gli investitori che cercano un'esposizione a una crescita trainata dalla tecnologia. L'anno scorso, l'avanzo delle partite correnti del Paese con gli Stati Uniti è cresciuto fino a oltre 118 miliardi di dollari, dai circa 88 miliardi di dollari precedenti, riflettendo la forza sottostante del settore esterno di fronte alle difficoltà globali.

Messico: Ancora una stella del nearshoring

Il rendimento totale del 42% da inizio anno del Messico evidenzia il suo rinnovato slancio come pilastro manifatturiero del Nord America. Man mano che le aziende globali si diversificano lontano dalla Cina, il Messico ha sfruttato la sua vicinanza alle catene di approvvigionamento statunitensi e il miglioramento delle infrastrutture logistiche. Recentemente, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha alzato le sue previsioni di crescita per il 2025 per il Messico a circa lo 0,8% sulla base di esportazioni sorprendentemente resilienti, sottolineando come il settore esterno stia compensando la debolezza interna. Contemporaneamente, continuiamo a vedere rischi al ribasso dovuti al rallentamento della creazione formale di posti di lavoro, al lieve rallentamento degli investimenti e alle continue pressioni inflazionistiche, un promemoria che gli ostacoli strutturali restano presenti.

In particolare, I titoli del settore materiali e finanziari sono stati tra i più performanti da inizio anno. Le scorte di materiali stanno beneficiando dell'impulso dato dal nearshoring e della crescente domanda di metalli e input legata al reshoring della catena di approvvigionamento. Nel frattempo, i titoli finanziari sembrano trarre vantaggio da una dinamica valutaria stabile, dall'estensione del credito guidata dalle esportazioni e dal miglioramento della redditività aziendale. Ci aspettiamo che le esenzioni tariffarie per le merci conformi all'accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) rimangano in vigore, riducendo l'impatto negativo delle tariffe sulle esportazioni. Se la domanda industriale negli Stati Uniti rimane solida e le recenti controversie tariffarie possono rimanere contenute, riteniamo che il Messico potrebbe sostenere questa performance fino al 2026. Uno stato di diritto più forte sotto l'amministrazione del presidente Claudia Sheinbaum potrebbe fornire ulteriori vantaggi, rafforzando la fiducia degli investitori e la credibilità della governance. Se la crescita degli Stati Uniti rallenta, gli utili a breve termine potrebbero moderarsi, ma riteniamo che i fattori strutturali favorevoli dovrebbero continuare a sostenere le prospettive a medio termine del Messico.

Gli investitori hanno usato le allocazioni messicane per dimostrare chiaramente il tema del «friendshoring», evidenziando il fascino della sua stabilità valutaria, dello slancio delle esportazioni e del rafforzamento della disciplina fiscale.

Cina: Dall'attrito al fragile rimbalzo

Un nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina, innescata da nuove dichiarazioni e minacce tariffarie da parte di Washington, ha turbato brevemente i mercati all'inizio di ottobre. Eppure la risposta misurata della Cina, nel riaffermare il suo impegno per la distensione di giugno che ha sospeso le tariffe di ritorsione, ha contribuito a calmare gli investitori e ha evidenziato la volontà di Pechino di mantenere la stabilità. Più recentemente, entrambe le parti hanno annunciato un accordo quadro preliminare per sospendere le nuove tariffe e allentare alcune restrizioni alle esportazioni, indicando una concreta riduzione delle tensioni. La mossa ha rafforzato la fiducia del mercato a livello globale e le aspettative di condizioni commerciali e della catena di approvvigionamento più stabili. Allo stesso tempo, la Cina continua a bilanciare fermezza e pragmatismo, usando la sua leva sulle terre rare e sui magneti permanenti, fondamentali per i sistemi di difesa, i veicoli elettrici e le tecnologie verdi, più come strumento di contrattazione che come arma di pressione. In questo contesto, il rendimento del 37% da inizio anno dei mercati azionari cinesi segna un'incredibile inversione rispetto alla sottoperformance dello scorso anno. Una maggiore fiducia delle imprese e un aumento degli ordini di esportazione indicano i primi vantaggi derivanti dall'allentamento delle frizioni commerciali e da uno stimolo interno mirato.

Durante la prolungata festività della Golden Week all'inizio di ottobre, i viaggi e l'attività dei consumatori sono aumentati. I dati governativi hanno mostrato quasi 890 milioni di viaggi passeggeri e circa 114 miliardi di dollari di spesa, entrambi in aumento di circa il 15% su base annua, indicando un rinnovato slancio nei settori dei servizi e della vendita al dettaglio. In combinazione con l'imminente stagione degli acquisti per il Singles Day a novembre, queste tendenze potrebbero far ben sperare per un'inversione di tendenza della spesa delle famiglie cinesi. Sul fronte della supply chain, i recenti limiti alle esportazioni in terre rare sottolineano l'importanza duratura della Cina nelle catene del valore globali della tecnologia e dell'energia pulita, una forza strutturale che riteniamo non debba essere trascurata quando si considera l'allocazione alla Cina.

Se gli stimoli interni dureranno e i governi locali gestiranno il debito in modo efficace, la Cina potrebbe mantenere il suo slancio di ripresa. I cambiamenti strutturali verso i veicoli elettrici, le energie rinnovabili e la produzione avanzata rafforzano una visione cautamente ottimistica a favore di una rivalutazione di mercato più duratura.



Notevole slancio a metà ciclo: Rotazione emergente



Sebbene il nostro obiettivo per questo articolo sia mettere in luce i mercati che si sono distinti o che hanno deluso nel corso dell'anno, anche diverse aree a metà del gruppo globale meritano attenzione. Brasile, Taiwan e Regno Unito hanno ciascuno mostrato una solidità di fascia intermedia che riflette fondamentali solidi piuttosto che un entusiasmo ciclico. La resilienza delle materie prime, i tagli dei tassi di interesse e la rinnovata credibilità fiscale del Brasile hanno alimentato guadagni di mercato vicini al 31%.Taiwan continua a soddisfare la domanda di semiconduttori basata sull'intelligenza artificiale nonostante i deflussi intermittenti e il suo mercato ha guadagnato il 26,5% da inizio anno. Il miglioramento del contesto inflazionistico del Regno Unito e il rilancio della fiducia fiscale hanno contribuito a ottenere rendimenti vicini al 25%. Esamineremo questi «mercati della nuova ondata» in modo più approfondito in un prossimo articolo che esplora la rotazione tra i outperformer secondari.

Giappone: Impulso politico in un quadro di evoluzione strutturale

Le azioni giapponesi hanno registrato un rendimento di circa il 21% da inizio anno in dollari USA, sostenute da utili più solidi, miglioramenti della governance e da un rinnovato interesse degli investitori. I gestori patrimoniali globali stanno tornando alle azioni e alle obbligazioni giapponesi, attratti dal potenziale di un governo guidato dalla reflazione e dalla relativa attrattiva rispetto ai mercati statunitensi ed europei più costosi. Fresca della leadership del Partito Liberal Democratico al potere, Sanae Takaichi è recentemente diventata la prima donna primo ministro del Giappone. La sua nomina ha innescato quello che gli osservatori di mercato chiamano il «commercio Takaichi»: un aumento della propensione azionaria poiché il mercato ha iniziato a prezzare un aumento degli stimoli fiscali e della continuità politica.

Allo stesso tempo, un recente aggiornamento del Fondo monetario internazionale (FMI) delle previsioni di crescita del Giappone per il 2025 all'1,1% (dallo 0,7%) aggiunge peso alla sua narrativa di ripresa. Inoltre, un sondaggio sulla produzione della Banca del Giappone ha mostrato anche un secondo trimestre consecutivo di miglioramento del sentiment, che riteniamo possa segnalare un aumento di trazione tra la spesa in conto capitale aziendale. Tuttavia, i rischi persistono. La nuova coalizione giapponese non ha una maggioranza parlamentare, l'esecuzione delle politiche potrebbe rivelarsi incoerente e la politica tariffaria degli Stati Uniti e la morbidezza della crescita globale sono notevoli tra i potenziali fattori sfavorevoli esterni.

Se l'amministrazione di Takaichi riesce a portare avanti la sua agenda di reflazione e a rafforzare i legami commerciali globali, riteniamo che il Giappone potrebbe passare da centrocampo a migliore nel 2026. Per ora, riteniamo che il suo aggiornamento delle politiche, i catalizzatori aziendali e il miglioramento del sentiment lo rendano un punto di svolta convincente nella storia della rotazione globale.



Gli ultimi tre: valore sotto la superficie



Australia: Un punto di riferimento prudente nella transizione

Il mercato azionario australiano ha registrato un guadagno di circa il 16,7% da inizio anno in dollari USA, una performance modesta ma costante che riflette l'equilibrio piuttosto che l'esuberanza. La crescita è stata sostenuta dalla resilienza delle esportazioni di materie prime, dal miglioramento dei consumi e da un cauto allentamento monetario. I recenti tagli dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia hanno contribuito a stabilizzare il mercato immobiliare e dei consumatori, mantenendo al contempo l'inflazione su un percorso discendente. I settori minerario e finanziario hanno guidato i rendimenti, compensando la debolezza dei settori discrezionali, anche se la domanda cinese più debole pesa sul minerale di ferro e sul litio. L'orientamento fiscale di Canberra rimane espansivo, con investimenti mirati nella transizione energetica e nelle infrastrutture per mantenere l'occupazione. Tuttavia, la crescita della produttività continua a ritardare la tendenza a lungo termine, attenuando l'ottimismo a lungo termine. Per gli investitori globali, riteniamo che l'Australia funga da ancoraggio a bassa volatilità e orientato al reddito, un'economia sostenuta dalla stabilità politica e dalla disciplina fiscale ma limitata dalla dipendenza esterna. Se la ripresa della Cina vacilla o i prezzi delle materie prime diminuiscono, lo slancio delle esportazioni potrebbe rallentare. Tuttavia, nella nostra analisi, il sostegno fiscale diversificato e l'esposizione alle risorse pongono l'Australia in una posizione più favorevole rispetto a molti altri paesi per affrontare l'incertezza globale.

India: La pausa prima della tappa successiva

Le azioni indiane sono aumentate di appena il 3% da inizio anno in dollari USA, raffreddandosi dopo due anni di forte sovraperformance. Le valutazioni elevate, il calo degli afflussi dall'estero e il rallentamento della crescita degli utili societari hanno attenuato il sentiment, anche se riteniamo che la storia interna di fondo del subcontinente rimanga solida. La continua espansione dell'infrastruttura e la rapida adozione del digitale stanno offrendo aumenti misurabili della produttività in India. La spesa pubblica in conto capitale è più che quintuplicata nell'ultimo decennio, pari a circa il 3,4% del PIL nell'anno fiscale 2025?26, mentre anche la spesa in conto capitale del settore privato è a livelli record. Sul fronte digitale, iniziative come l'Unified Payments Interface (UPI), l'espansione della copertura della banda larga e la digitalizzazione della logistica stanno migliorando l'efficienza delle transazioni e riducendo i costi. Alla fine di luglio, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato una tariffa del 25% su tutte le merci importate dall'India, a decorrere dal 1° agosto 2025. Una settimana dopo, tuttavia, ha emesso un ordine esecutivo aggiungendo un ulteriore dazio del 25%, portando le tariffe totali su molti prodotti indiani a circa il 50%. Le esenzioni tariffarie statunitensi annunciate di recente per alcuni prodotti elettronici di consumo assemblati in India, in particolare nel segmento degli smartphone premium, hanno tuttavia rafforzato la posizione del Paese nelle catene di fornitura globali di alta tecnologia. Questi cambiamenti stanno aiutando a semplificare le operazioni, aumentare l'utilizzo della capacità e migliorare la produzione, fattori che si riflettono sempre più in metriche di produttività totale dei fattori più robuste. I programmi per l'occupazione rurale e la spesa in conto capitale guidata dal governo hanno sostenuto la domanda, ma i settori orientati alle esportazioni si sono attenuati con il rallentamento della produzione globale. Alcuni investitori si sono orientati verso i concorrenti asiatici a prezzi più interessanti, eppure l'appeal a lungo termine dell'India, ancorato al dividendo demografico, all'espansione manifatturiera e allo slancio delle riforme, rimane convincente, secondo la nostra analisi. Iniziative chiave come lo sviluppo di corridoi industriali, lo sviluppo di energie rinnovabili e la logistica semplificata dovrebbero sostenere la crescita a medio termine. Se la prudenza fiscale regge e gli investimenti privati rimbalzano, l'India potrebbe riaffermare la leadership tra i mercati emergenti nel 2026, rendendo l'attuale consolidamento un potenziale punto di ingresso piuttosto che una battuta d'arresto strutturale.

Arabia Saudita: Pazienza in un panorama energetico in evoluzione

Il mercato dell'Arabia Saudita è stato il più debole tra i principali concorrenti quest'anno, con un aumento solo del 2,2% in dollari USA, poiché la riduzione dei prezzi del petrolio e la riduzione della partecipazione estera hanno pesato sui rendimenti. Il calo del Brent al di sotto degli 80 dollari al barile all'inizio dell'anno ha compresso gli avanzi fiscali e gli utili del settore energetico, smorzando l'appetito degli investitori. Tuttavia, l'economia non petrolifera continua a espandersi di oltre il 4%, trainata da arrivi turistici record, dallo sviluppo immobiliare e dai progetti Vision 2030 su larga scala. La disponibilità del governo a tollerare i deficit di bilancio riflette una strategia deliberata: finanziare gli squilibri a breve termine per accelerare la diversificazione a lungo termine lontano dagli idrocarburi. In sostanza, l'Arabia Saudita sta scambiando il vantaggio fiscale a breve termine con una trasformazione strutturale, sostenuta dalle sue forti riserve e dal suo modesto carico di debito. Il Public Investment Fund (PIF) rimane uno stabilizzatore centrale, che incanala la ricchezza sovrana verso l'energia green, le infrastrutture e i poli logistici. Nonostante la debolezza del mercato a breve termine, gli sforzi di liberalizzazione e diversificazione del mercato dei capitali stanno progredendo, con nuove normative che incoraggiano una maggiore partecipazione istituzionale. La pipeline di IPO è stata più lenta del previsto, ma il rinnovo delle quotazioni nel 2026 potrebbe rilanciare il sentiment. Per gli investitori a lungo termine, l'Arabia Saudita offre una storia di valore contrarian: i venti contrari a breve termine mascherano la costante trasformazione del suo modello di crescita dagli idrocarburi ai servizi e alla tecnologia. Con la maturazione delle riforme, riteniamo che una graduale rivalutazione degli asset sauditi appaia sempre più plausibile.

Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management di Franklin Templeton ETFs



