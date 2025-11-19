26/11/2025 sport

ATP e Yokohama prolungano la partnership globale fino al 2028

Sano (ATP): la collaborazione con il produttore giapponese di pneumatici Yokohama si rafforza, includendo più eventi del tour e una nuova attivazione digitale per i fan

L'ATP ha confermato il rinnovo della sua collaborazione globale con Yokohama Tyres. Il produttore giapponese di pneumatici di fascia premium manterrà il ruolo di Official Tyre Partner e di Gold Partner dell'ATP Tour fino al 2028.

L'accordo rinnovato prevede un notevole ampliamento della presenza di Yokohama nel mondo del tennis. La collaborazione si estenderà a un portafoglio più ampio di eventi del tour, rafforzando il legame tra il brand e lo sport. Tra questi figurano il Rolex Monte-Carlo Masters, gli Internazionali BNL d'Italia (Roma), il Mutua Madrid Open, il Bitpanda Hamburg Open e le Nitto ATP Finals.



Inoltre, Yokohama diventerà Presenting Partner dell'ATP Hot Shot of the Month. Si tratta di una serie mensile, votata direttamente dai fan, dedicata ai colpi più spettacolari e memorabili dell'ATP Tour. Questa nuova attivazione rafforza la presenza costante di Yokohama sulle piattaforme digitali e social dell'ATP Tour, permettendo all'azienda di raggiungere milioni di appassionati di tennis a livello globale. Ulteriori vantaggi includono visibilità del marchio sui campi da gioco e nei siti degli eventi, oltre all'accesso a corporate hospitality di alto livello durante i principali appuntamenti ATP.





Daniele Sano, Chief Business Officer dell'ATP, ha sottolineato l'importanza storica della partnership: «La nostra partnership con Yokohama ha aperto nuove strade in quanto nostro primo Official Tyre Partner. Siamo orgogliosi di aver fatto la storia con un leader davvero globale nel settore, pur rimanendo fedeli alla nostra ambizione più importante: migliorare l'esperienza dei fan. Siamo lieti di vedere Yokohama approfondire il proprio coinvolgimento nel tennis e attendiamo con ansia il prossimo capitolo della nostra partnership».

Anche Giovanni Angelo Ponzoni, CEO di Yokohama Europe, ha espresso soddisfazione per l'estensione dell'accordo: «Siamo estremamente orgogliosi di estendere la nostra partnership con l'ATP, una delle organizzazioni più prestigiose dello sport mondiale. Attraverso questo accordo rinnovato, miriamo a sostenere la brand awareness premium di Yokohama su scala globale, creando al contempo esperienze uniche ed esclusive per i nostri partner commerciali. L'ATP rappresenta una piattaforma eccezionale per connettersi con una comunità globale che condivide la nostra passione per la precisione e le alte prestazioni. Non vediamo l'ora di continuare questo percorso di successo insieme».

