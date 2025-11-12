19/11/2025 sport

Kia America annuncia l'estensione pluriennale della partnership con NBA, WNBA e NBA G League

Yoon (Kia America): come partner e veri appassionati di questo sport continueremo a celebrare i momenti, l'energia e le comunità che rendono il basket così potente

La National Basketball Association (NBA) ha annunciato l'estensione della sua consolidata partnership con Kia America, un accordo pluriennale che si estende alla Women's National Basketball Association (WNBA) e alla NBA G League. Questa collaborazione strategica rafforza la presenza di Kia negli eventi di punta, nei riconoscimenti per le prestazioni e nelle piattaforme di coinvolgimento dei tifosi di tutte le leghe.

Il basket ispira passione, connessione e possibilità, valori che danno energia a tutti noi di Kia, ha dichiarato SeungKyu (Sean) Yoon, Presidente e CEO di Kia North America e Kia America. Il dirigente ha aggiunto: Come partner e veri appassionati di questo sport, siamo onorati di continuare il nostro percorso con NBA, WNBA e NBA G League. Insieme, continueremo a celebrare i momenti, l'energia e le comunità che rendono il basket così potente. Parallelamente, Lauren Sullivan, Senior Vice President, Head of Partner Management della NBA, ha sottolineato che la partnership con Kia riflette un impegno condiviso nel celebrare l'NBA e rafforzare il coinvolgimento dei fan, esprimendo l'entusiasmo per la collaborazione volta a creare legami più profondi con i fan e a promuovere il gioco in modi nuovi ed entusiasmanti.



Un focus particolare del rinnovato accordo è l'investimento ampliato nella WNBA, evidenziando un impegno rafforzato verso le giocatrici, i tifosi e la cultura della lega. Colie Edison, Chief Growth Officer della WNBA, ha rimarcato come Kia sia stata un partner incredibile nel contribuire a elevare la piattaforma della WNBA e a celebrare l'eccellenza di questo campionato. Ha poi aggiunto che dai premi per le prestazioni alle coinvolgenti attivazioni All-Star, il continuo investimento di Kia sottolinea lo slancio del nostro campionato e il valore del basket femminile.

Nell'ambito dell'accordo esteso, Kia continuerà ad ampliare la sua presenza nel calendario NBA, mantenendo le sue attuali 15 partnership con le squadre. Le nuove integrazioni includono la continuazione come partner presentatore di oltre 35 Kia Performance Awards mensili e di fine stagione, con l'introduzione del Kia NBA Hustle Award, che premia i giocatori il cui impatto in campo va oltre le statistiche tradizionali. Il marchio Kia sarà inoltre visibile sui "pole pad" in tutte le partite della stagione regolare NBA trasmesse a livello nazionale, oltre che nei primi tre turni dei playoff NBA. L'azienda continuerà a supportare la piattaforma social NBA "Who Ya Got", un'esperienza digitale che permette ai fan di scegliere la squadra o il giocatore vincente durante eventi chiave come il giorno di Natale e l'NBA All-Star, con estrazioni a premi a tema NBA in momenti selezionati.





Kia proseguirà il suo ruolo di partner principale dell'evento NBA Skills Challenge durante l'NBA All-Star. Estenderà inoltre il suo supporto al Draft NBA come partner associato, con integrazioni di marchio e la serie di contenuti "Inside a Kia", che offre ai fan un accesso esclusivo e dietro le quinte a prospetti e personalità del basket. Infine, Kia manterrà il suo ruolo di partner associato della NBA 2K Summer League, fornendo contenuti di marca ed eventi correlati.

Per quanto riguarda la WNBA, Kia rimarrà il partner presentatore di oltre 15 WNBA Performance Awards mensili e di fine stagione, celebrando i risultati delle giocatrici più dominanti. L'azienda supporterà il WNBA Draft come partner associato, con integrazioni di marca e momenti di narrazione, e coinvolgerà i fan attraverso eventi e contenuti di marca in occasione del WNBA Live, il festival dei fan della lega in collaborazione con l'AT&T WNBA All-Star.



La partnership prevede anche la produzione di una serie di contenuti "Inside a Kia" all'AT&T WNBA All-Star, con interviste esclusive a talenti della WNBA all'interno dei veicoli Kia, offrendo una prospettiva unica sulle personalità e le storie del campionato. Inoltre, Kia WNBA Skills Challenge all'AT&T WNBA All-Star vedrà Kia continuare come partner principale dell'evento. La popolare piattaforma di previsioni dei fan NBA "Who Ya Got" sarà estesa alla WNBA, consentendo ai fan di visualizzare in anteprima gli incontri e fare previsioni per tutta la stagione.

Infine, Kia continuerà a essere il partner titolare dei premi mensili e di fine stagione della Kia NBA G League.

