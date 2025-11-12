19/11/2025 idee

Settore automotive al bivio: tra pressione sui margini e rivoluzione SDV

Heinrichs (DJE Kapital): l'innovazione si scontra con le pressioni economiche e competitive. Il percorso verso l'elettrificazione e la digitalizzazione sta ridefinendo ogni aspetto della produzione, della redditività e della strategia

L'industria automobilistica continua a subire un cambiamento radicale. In Germania è il più grande settore industriale in termini di fatturato totale. I vertici politici, incluso il Cancelliere, hanno ripetutamente sottolineato il ruolo centrale del settore per la prosperità della Germania, promettendo di sostenerlo. La crescente globalizzazione e il cambiamento tecnologico hanno intensificato ulteriormente la concorrenza nel settore, rendendo la competizione globale e la conseguente pressione a innovare più marcate che mai.



La mobilità elettrica intensifica la pressione sui margini



Negli ultimi mesi, diverse case automobilistiche tedesche hanno presentato nuovi SUV di fascia media completamente elettrici con caratteristiche tecniche significativamente migliorate in termini di autonomia e velocità di ricarica. Il problema per tutti i produttori tradizionali è che le nuove generazioni di veicoli elettrici stanno mettendo sotto pressione il mix di margini, mentre i modelli con motori a combustione rimangono per il momento significativamente più redditizi. Ciò pone i produttori consolidati di fronte a un dilemma: da un lato, sono necessari ingenti investimenti per tenere il passo con i concorrenti cinesi nel campo dell'elettromobilità, dall'altro i modelli risultanti generano ulteriore pressione sui margini. Tuttavia, questa è la strada giusta da percorrere, poiché non possono più fare affidamento sulla loro leadership tecnologica nei motori a combustione. In Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, i veicoli elettrici detengono già una quota di mercato di quasi il 50%.



L'ondata di investimenti si placa



L'industria automobilistica è nel mezzo di un intenso ciclo di investimenti che sta progressivamente raggiungendo il suo culmine. Dopo anni di elevata spesa in ricerca, sviluppo e nuove piattaforme, i volumi di investimento stanno ora gradualmente iniziando a diminuire. Per molti produttori, questa fase segna la transizione da alti costi iniziali a una maggiore enfasi sull'efficienza e sulla disciplina del capitale. Allo stesso tempo, è chiaro che la trasformazione verso la mobilità elettrica rimane complessa e che gli aggiustamenti a strategie e tempistiche non sono rari nel settore.



Software Defined Vehicle: nuova architettura per l'industria



Un pioniere delle auto elettriche non solo ha reso la mobilità elettrica adatta alle masse, ma ha anche introdotto nell'industria un tipo di architettura di veicolo completamente nuovo. Tradizionalmente, le auto hanno centinaia di centraline installate per una vasta gamma di funzioni del veicolo, fornite dai supplier e difficili da aggiornare retrospettivamente. Questa azienda ha radicalmente semplificato l'architettura del veicolo attraverso l'integrazione verticale e la sostituzione di molte centraline con computer centrali che eseguono un software proprietario. Ciò non solo ha permesso di risparmiare sui costi di produzione, ma ha anche reso possibili i cosiddetti aggiornamenti "over-the-air" (OTA), come quelli degli smartphone.





Tutti i produttori stanno ora cercando di trasformare i loro veicoli in "software-defined vehicles" (SDV). Anche le nuove generazioni di veicoli si basano su quattro supercomputer funzionalmente differenziati. Tuttavia, i fornitori di servizi di benchmarking indicano che i produttori consolidati hanno ancora molta strada da fare per raggiungere l'SDV rispetto alle aziende che sono state in grado di progettare nuovi veicoli senza dover tenere conto di sistemi e fornitori esistenti. La transizione a SDV sta anche accelerando i cicli di prodotto. In Cina, i produttori locali presentano già nuovi modelli o nuove funzionalità dei veicoli ogni anno, in modo simile ai produttori di smartphone. Gli OEM (Original Equipment Manufacturers) tradizionali lavorano ancora con cicli di prodotto che durano diversi anni.



La guida autonoma sfida i modelli di business tradizionali



Attualmente, la maggior parte delle case automobilistiche si sta concentrando sui sistemi di assistenza di Livello 2++, che richiedono al conducente di monitorare continuamente il veicolo. Un supplier internazionale ha persino recentemente annunciato che avrebbe interrotto i suoi investimenti nel Livello 3 (disimpegno temporaneo dal traffico). Lo sviluppo di sistemi di guida completamente autonomi (Livello 4) richiede ulteriori investimenti significativi, probabilmente difficili da sostenere per i produttori tradizionali insieme alla transizione verso la mobilità elettrica. Sembra quindi più plausibile che questa tecnologia venga stabilita da grandi piattaforme, che poi la venderanno come un abbonamento software ai produttori di veicoli o persino ai clienti finali.

È discutibile quale impatto avrà la diffusione della guida completamente automatizzata (Livello 4) sui modelli di business delle case automobilistiche, a quel punto tutti gli occupanti saranno semplici passeggeri e potranno dedicarsi ad altre attività. La guida stessa non sarà quindi più un fattore di differenziazione, ma piuttosto il design e l'usabilità degli interni. Inoltre, l'interesse per il possesso di un'auto potrebbe continuare a diminuire. Mentre il mondo automobilistico diventa elettrico e digitale, i vincitori saranno coloro che padroneggeranno sia la tecnologia che la trasformazione, innovando abbastanza velocemente da rimanere rilevanti, mantenendo vivi i margini in un settore in cui la disruption non preme mai il freno.





Mark Heinrichs, analyst di DJE Kapital AG



