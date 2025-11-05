12/11/2025 idee

UE: le riforme sono più importanti delle minacce esterne per i futuri profili di credito sovrano

Lennkh-Yunus e Marly (Scope Ratings): l'attenzione politica dovrebbe tornare a concentrarsi sulla rimozione delle barriere interne all'Europa

Gli Stati membri dell'UE hanno ancora la possibilità di migliorare le prospettive di crescita del continente, ridurre le vulnerabilità esterne - in particolare legate alla dipendenza dalle tecnologie statunitensi e dalle importazioni cinesi di terre rare - e riformare i sistemi di welfare per gestire meglio le pressioni fiscali di una società che invecchia. Vi è ampio margine per rafforzare il mercato unico. Le stime suggeriscono che le tariffe interne effettive all'interno dell'UE si attestino intorno al 40% per i beni (agricoltura esclusa) e al 100% per i servizi. Anche tenendo conto dell'inflazione di tali stime dovuta alle preferenze nazionali, questi dati indicano l'ampio margine di manovra potenziale dell'UE, considerando che il dazio principale statunitense sulle merci è ora del 15%.



L'aumento dei dazi commerciali USA avrà un impatto disomogeneo sui Paesi UE



Certo, i dazi statunitensi sono i più alti da decenni e l'impatto del cambiamento della politica commerciale statunitense sull'Europa è disomogeneo. I Paesi dell'Europa centrale e orientale si trovano ad affrontare dazi effettivi più elevati, pari a circa il 20-25%, come ad esempio Slovacchia (A/Negativo), Polonia (A/Stabile) e Ungheria (BBB/Stabile), mentre quelli dell'Irlanda (AA/Stabile) sono solo del 7%, data l'esclusione dei prodotti farmaceutici, che potrebbe ancora cambiare.

Tuttavia, l'impatto economico complessivo dei dazi statunitensi più elevati sulle importazioni dall'Europa sugli Stati membri dell'UE appare gestibile, considerando che sarà probabilmente meno grave rispetto alle crisi precedenti. Prevediamo un impatto negativo cumulativo di circa 0,5-0,7 punti percentuali del PIL in due anni, in contrasto con i cali del PIL di circa 2,5 punti percentuali a seguito della crisi del Covid-19 e dell'energia, e di 8 punti percentuali dopo la crisi finanziaria globale del 2008.





I responsabili politici europei devono ridurre le barriere commerciali interne



A seguito dell'accordo commerciale UE-USA, che elimina una parte dell'incertezza per imprese e famiglie, l'attenzione politica dovrebbe tornare a concentrarsi sulla rimozione delle barriere interne all'Europa. Queste sfide possono essere affrontate attraverso riforme che aumentino la mobilità del lavoro, promuovano mercati dei capitali più profondi, migliorino la cooperazione energetica e riducano la frammentazione normativa. La Commissione Europea stima che ciò potrebbe sbloccare circa 700 miliardi di euro, ovvero circa 3 punti percentuali di crescita in 10 anni. Sebbene ben comprese, queste riforme rimangono politicamente delicate e complesse da attuare. Non ci sono frutti a portata di mano. Tuttavia, l'entità dei potenziali guadagni dimostra che il cambiamento delle prospettive e del potenziale di crescita dell'Europa è in ultima analisi nelle sue mani.



Impatto divergente sulle finanze pubbliche dell'UE derivante dall'aumento della spesa per la difesa



Analogamente, le implicazioni per le finanze pubbliche derivanti dall'aumento della spesa per la difesa sembrano ampiamente gestibili, almeno per i membri della NATO che mirano a raggiungere l'obiettivo di spesa rivisto del 3,5% del PIL nei prossimi anni. I Paesi più colpiti hanno già aumentato i bilanci militari, come la Polonia e i Paesi Baltici, o dispongono di un margine di bilancio sufficiente per farlo, come la Germania (AAA/Stabile). È improbabile che molti altri aumentino significativamente i bilanci della difesa, perché la minaccia percepita alla loro sicurezza è minore o le loro finanze pubbliche sono già in una posizione relativamente debole.

Governance e riforme sono fattori chiave per le traiettorie del debito pubblico e i profili di credito



La crescita potenziale e le pressioni fiscali strutturali sottostanti, in particolare derivanti dalla spesa sociale e dall'aumento degli interessi, sono i principali fattori delle nostre proiezioni debito/PIL fino al 2030. Prevediamo una significativa convergenza tra gli Stati membri, con i Paesi con rating precedentemente più bassi che ridurranno drasticamente il debito grazie alle riforme economiche e fiscali degli ultimi anni. Grecia (BBB/Stabile), Cipro (A-/Positivo) e Portogallo (A/Stabile) ridurranno probabilmente il debito di circa il 50-75% del PIL in questo decennio. Al contrario, i Paesi sovrani con rating più elevati - Belgio, Francia (entrambi con rating AA-) e Austria, Finlandia (entrambi con rating AA+) - si trovano ad affrontare un peggioramento delle dinamiche fiscali, evidenziato dalle nostre prospettive negative.

In assenza di ulteriori shock, saranno quindi i fondamentali interni a guidare le dinamiche del debito pubblico degli Stati membri dell'UE. Le scelte elettorali, la formazione e la stabilità dei governi e le conseguenti priorità politiche saranno cruciali per i profili di credito sovrano.

Tuttavia, la paralisi politica in Francia e Polonia, con importanti elezioni previste per il 2027, evidenzia la difficoltà di trovare un consenso interno ed europeo su riforme radicali. L'esito di queste elezioni potrebbe modificare in modo sostanziale l'equilibrio di potere all'interno del Consiglio europeo, rendendo potenzialmente ancora più difficile l'attuazione di ambiziose riforme strutturali.





Alvise Lennkh-Yunus e Brian Marly, Sovereign and Public Sector, Scope Ratings



