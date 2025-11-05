12/11/2025 idee

L'AI spinge la robotica: il mercato globale oltre i 200 miliardi entro il 2030

Umaru (GlobalData): i droni saranno il secondo segmento in più rapida crescita, seguiti dai robot logistici

L'industria globale della robotica si prepara a una crescita esponenziale, con previsioni che indicano un valore di 205,5 miliardi di dollari entro il 2030. Partendo dai 90,2 miliardi di dollari registrati nel 2024, il settore è destinato a espandersi con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15%, secondo le analisi di GlobalData, azienda leader in dati e analisi. Questo incremento è trainato dalla vasta gamma di applicazioni che la tecnologia robotica rende possibili.

Il rapporto "Robotics" di GlobalData evidenzia come esoscheletri, droni, robot logistici e robot consumer saranno i segmenti a più rapida crescita tra il 2024 e il 2030. Gli esoscheletri si posizionano al primo posto con un CAGR previsto del 38%, sebbene partano da una base modesta di 0,6 milioni di dollari di ricavi nel 2024. Seguono i droni, con un CAGR del 19%, e i robot logistici, che registreranno una crescita del 18%.



Nel 2024, le vendite di robot industriali hanno raggiunto i 24,6 miliardi di dollari, pari al 27% del mercato totale della robotica. Si stima che questo segmento raggiungerà i 36,7 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 7%. Il mercato dei robot di servizio, invece, si presentava già molto più ampio con 65,6 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che rimarrà il segmento dominante, crescendo a un CAGR del 17% fino a toccare i 168,8 miliardi di dollari nel 2030.

Aisha U-K Umaru, analista di Strategic Intelligence presso GlobalData, sottolinea il ruolo cruciale dell'innovazione: "I progressi nelle parti meccaniche di precisione possono migliorare ogni aspetto, dai robot assistenziali ai robot umanoidi. La tecnologia che ha permesso ai cobot di lavorare al fianco degli esseri umani nelle fabbriche è stata affinata per consentire ai robot chirurgici di operare con i professionisti sanitari. I progressi nel settore possono avere implicazioni di vasta portata, rendendo l'innovazione uno sforzo meritevole".



L'intelligenza artificiale (AI) svolge un ruolo sempre più centrale nel potenziare le capacità dei robot. Grazie all'AI e al cloud computing, i robot possono collaborare, accedere a enormi quantità di dati in modo ininterrotto, prendere decisioni in autonomia, muoversi e navigare con maggiore indipendenza. Anche i processori neuromorfici, ovvero chip che imitano la struttura del cervello umano, promettono di essere una componente essenziale per la prossima generazione di robot, grazie alla loro efficienza energetica.





Umaru aggiunge: "I robot non stanno solo diventando più abili, ma anche più intelligenti. L'effetto combinato è che può essere fornito maggiore valore agli esseri umani sul posto di lavoro o a casa, poiché i robot possono fare fisicamente di più con un'intelligenza accresciuta".



Un'altra frontiera della robotica è rappresentata dai robot umanoidi, macchine progettate per assomigliare e agire come gli esseri umani. Grandi aziende automobilistiche come Tesla e Toyota si stanno unendo a startup innovative come Figure AI e Fourier Robotics nello sviluppo di questi robot multifunzione. I sostenitori degli umanoidi evidenziano la loro capacità di colmare le carenze di manodopera nelle economie sviluppate e di sostituire il lavoro umano in ambienti pericolosi. Tuttavia, sfide significative come l'alto costo dei componenti, lo scetticismo sulla loro effettiva utilità e questioni relative all'accettazione sociale frenano ancora la loro diffusione.



Umaru conclude riflettendo sul progresso in atto: "Nonostante queste sfide, ci sono stati progressi impressionanti nei robot umanoidi. Insieme ai rapidi sviluppi dell'AI, sorgono due domande: quando i robot saranno indistinguibili dagli esseri umani? E quando lo saranno, allora cosa?".



