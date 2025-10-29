05/11/2025 digital

Un ERP moderno per le piccole e medie imprese passa dalle competenze verticali e dall'AI

Lozano Lopez (Oracle NetSuite): le aziende italiane hanno grandi opportunità, ma devono dotarsi di strumenti che le possano fare scalare

A Las Vegas abbiamo incontrato Alberto Lozano Gómez, Senior Director of South Europe, Oracle NetSuite, per fare un po' il punto sul mercato italiano. Le grandi novità di NetSuite arriveranno nel corso dell'anno, ma è evidente che la svolta verso applicazioni sempre più verticali sarà sempre orchestrata dall'intelligenza artificiale e da un'interfaccia sempre più orientata alle conversazioni naturali con "Ask Oracle" integrata.



Oracle NetSuite è meno diffusa in Europa rispetto ad altri mercati. Cosa ne pensa del mercato italiano?



Il mercato italiano è molto interessante per Oracle NetSuite perché c'è un numero enorme di aziende PMI (piccole e medie imprese) che hanno un mindset molto internazionale. Sono aziende abituate a lavorare e commerciare con altri paesi, come la Germania e non solo.



Avete l'opportunità di crescere, ma come vi concentrate sulle soluzioni specifiche per le nostre industrie?



Non abbiamo lo stesso approccio ovunque. Quello che cerchiamo di fare è prima capire le esigenze del cliente e non costringerlo a cambiare. Deve essere il contrario. Per questo motivo il nostro claim è "essere globali ed essere anche locali". Dobbiamo offrire a tutte le aziende italiane le innovazioni che stiamo creando a livello globale, ma stiamo anche portando, con il supporto dei partner, la tecnologia e l'applicazione in modo che l'azienda italiana ne tragga il massimo beneficio.



Quali settori trovate particolarmente interessanti in Italia?



Stiamo attivando alcune industrie molto interessanti per noi, per esempio l'ospitalità. In Italia c'è un ottimo settore che opera non solo a livello nazionale, ma in molti altri paesi. Se mettiamo insieme NetSuite con le soluzioni specifiche per l'industria alberghiera, penso che possiamo avere un ottimo impatto e supportare le aziende italiane in questo verticale.





L'Intelligenza Artificiale (AI) sta arrivando: qual è l'impatto su NetSuite?



L'AI è un'altra innovazione, uno strumento che forniamo per fare meglio le cose che già sappiamo fare. Il nostro sistema è una piattaforma per la crescita, una piattaforma per supportare il vostro business. Stiamo portando questa nuova innovazione attraverso l'AI service layer per fornire aiuto alle aziende in diverse aree: ricerca, guida, insight e creazione di agenti che possono automatizzare i compiti. Non stiamo perdendo di vista il nostro scopo come azienda: aiutare l'azienda a fare ciò che sa fare meglio.



Come affrontate i complessi processi e la burocrazia tipica delle aziende italiane?



Stiamo implementando uno modello stile coltellino svizzero che fornisce una serie di best practice (leading practice) che possiamo personalizzare per ogni caso. Utilizziamo i nostri partner per questo approccio. La capacità principale della nostra piattaforma è la possibilità di estendere e personalizzare, se necessario. Un aspetto molto importante che abbiamo annunciato oggi è che l'AI, essendo parte della nostra piattaforma, può operare anche con queste personalizzazioni. Estendiamo la capacità dell'AI per coprire anche gli aspetti più personalizzati per le esigenze.

Riguardo all'uso dell'AI, Oracle NetSuite impone l'uso di un unico modello linguistico?



Non stiamo costringendo il cliente a fare una scelta. Ci sono diverse opzioni disponibili in questo momento (come Gemini, ChatGPT, Cloud). Consentiamo al cliente, attraverso il nostro connettore, di utilizzare qualsiasi strumento per l'AI desideri utilizzare e con cui interagire. Alla fine, ciò che è importante è che, per avere una buona qualità e un'interazione efficace con l'AI, i dati, i processi e gli insight devono provenire dai propri dati.



Quali benefici trae NetSuite dalla relazione con Oracle e dalla sua infrastruttura (OCI)?



Uno dei benefici di appartenere alla famiglia Oracle per NetSuite è che possiamo fornire a tutte le PMI tutta la potente tecnologia che abbiamo nel nostro stack. Oracle possiede il proprio stack completo: dal database, all'infrastruttura, a tutti i servizi e l'integrazione. Avere OCI (Oracle Cloud Infrastructure) significa che, ad esempio, se un'azienda ha bisogno di scalare, il sistema è pronto ad adattarsi senza creare alcuna interruzione nel business. Offriamo questo ai nostri clienti insieme a sicurezza e conformità alle normative europee. Il nostro data center si trova in Europa, quindi non ci sono dubbi sulla sicurezza e sulla conformità locale.

Qual è il ruolo dei partner nell'ecosistema Oracle NetSuite in Italia?



Abbiamo un ecosistema molto vasto di partner in Italia che copre la maggior parte delle regioni, dal Sud al Nord. Hanno esperienza storica in questa regione.. Questi sono i nostri amici e alleati che stanno portando l'innovazione e ci stanno aiutando ad essere più vicini alle aziende italiane. Loro si occupano dell'implementazione e fanno in modo che questo processo si adatti a ciò che NetSuite propone come tecnologia, per costruire una soluzione significativa e di valore per le aziende italiane.

