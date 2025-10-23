29/10/2025 fare

Agentic AI: la svolta che ridisegna il futuro delle aziende, cresce da 5 a 196 miliardi

L'intelligenza artificiale non sostituisce la forza lavoro, ma la potenzia, trasformando processi e interazioni

L'Agentic AI, un'intelligenza artificiale capace di operare in autonomia e collaborare, sta rapidamente evolvendo da tecnologia emergente a pilastro strategico per le imprese globali. Entro il 2026, ben 7 organizzazioni su 10 (il 68%) a livello mondiale prevedono di integrare gli Agenti AI, segnando una chiara transizione verso modelli operativi più intelligenti e autonomi. Questo dato, riportato dalla piattaforma TechedgeAI, evidenzia un cambiamento profondo. L'adozione degli Agenti AI è in forte crescita: l'ultimo anno ha visto un incremento del 64% nella regione Asia-Pacifico, del 59% in Medio Oriente e Africa, del 56% in America Latina, del 47% in Europa e del 46% in Nord America, come indicato da un report della testata CFO.



I settori più attivi in questa trasformazione sono il servizio clienti, il marketing, l'assistenza tecnica, la progettazione, la produttività e le risorse umane. In questi ambiti, gli AI Agent specializzati stanno già producendo benefici concreti, ottimizzando le operazioni e migliorando l'efficienza. Le proiezioni di mercato anticipano una crescita esponenziale per questa tecnologia: uno studio pubblicato sul portale Medium.com prevede che entro il 2034 il giro d'affari globale raggiungerà i 196 miliardi di dollari, partendo dagli attuali 5,2 miliardi. Si tratta di un'espansione del 3.680% in appena un decennio.





Di fronte a questa rapida accelerazione tecnologica e all'emergere di nuovi paradigmi digitali, il mondo accademico e scientifico riflette sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel plasmare il nostro futuro, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche etico, sociale ed economico. Stiamo vivendo una trasformazione profonda, in cui l'intelligenza artificiale non è più solo uno strumento, ma un vero e proprio attore nei processi decisionali, ha dichiarato Francesco Sacco, professore di Digital Economy presso l l'Università dell'Insubria e SDA Bocconi. È una rivoluzione guidata dalle persone, che cambia il modo in cui interagiamo con la tecnologia, con effetti che toccano ogni ambito. In questo contesto, serve una nuova visione: più consapevole, più sicura, più orientata al valore. Una tecnologia che non sostituisce, ma potenzia.



Il panorama italiano dell'innovazione tecnologica sta anch'esso guadagnando visibilità internazionale grazie a realtà che si distinguono per eccellenza e visione strategica. Un esempio è Hevolus, azienda italiana leader internazionale nelle tecnologie di Generative AI e Intelligent Reality. Hevolus ha ottenuto la prestigiosa certificazione Microsoft Designation nel settore Retail AI grazie alla sua piattaforma innovativa XR Copilot. Questo riconoscimento, riservato ai partner strategici di Microsoft, attesta l'eccellenza tecnica e l'impatto concreto della soluzione nel trasformare l'esperienza utente attraverso l'intelligenza artificiale.

XR Copilot, la prima piattaforma di AI Agent specializzati sviluppata in Italia, è stata concepita con tre agenti AI distinti: l'Agente Video, l'Agente Analista e l'Agente delle Risposte. Questi agenti sono orchestrati per comprendere il contesto, analizzare contenuti complessi e generare conoscenza attiva. La piattaforma permette inoltre un'espansione simultanea in oltre 100 Paesi e la gestione di conversazioni in 100 lingue in tempo reale.

"Grazie a un'interfaccia no-code, alla telemetria avanzata e al supporto multilingua, XR Copilot consente di creare agenti conversazionali personalizzati, capaci di interagire in modo fluido e naturale con utenti di ogni parte del mondo", ha spiegato Antonio Squeo, CEO di Hevolus (nella foto). "L'integrazione con ambienti XR e modelli 3D interattivi rende infine l'esperienza ancora più immersiva, permettendo di dialogare con contenuti digitali in modo intuitivo e coinvolgente".