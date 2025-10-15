22/10/2025 sport

Heineken rinnova come sponsor della UEFA Women's Champions League

Il colosso della birra olandese estende il suo impegno per le prossime cinque stagioni del maggior torneo per club

Heineken ha prolungato la sua importante sponsorizzazione con la UEFA Women's Champions League (UWCL) per il nuovo ciclo di cinque stagioni, dal 2025-26 al 2029-30. Questo annuncio arriva mentre anche marchi come Euronics e Sony PlayStation rafforzano la loro presenza nel calcio femminile europeo.

Il produttore olandese di birra, già partner chiave dal 2021 per diverse competizioni UEFA femminili, continuerà a godere di diritti estesi. Questi includono la gestione di biglietteria e ospitalità, ampia visibilità all'interno degli stadi, la possibilità di lanciare campagne digitali mirate e di creare esperienze uniche per i tifosi. L'accordo precedente di Heineken aveva coperto la UWCL, due edizioni dell'UEFA Women's Euro, tornei giovanili e futsal. Un posticipo dell'UEFA Women's Euro 2021 a causa della pandemia di COVID-19 aveva permesso al marchio di sponsorizzare sia l'evento del 2022 che quello di quest'anno con un unico accordo. Tuttavia, per il prossimo ciclo, un recente accordo di Carlsberg ha posizionato il rivale come sponsor delle competizioni delle nazionali femminili, subentrando a Heineken.



Anche Amazon e PepsiCo confermano il loro ruolo di partner di alto livello per la UWCL nel ciclo 2025-30, con diritti che si estendono a tutte le competizioni UEFA per club e nazionali femminili. A settembre, Vodafone ha rafforzato questo gruppo di sponsor di spicco, siglando un accordo che include anche una licenza biennale per la UEFA Champions League maschile. UC3, la joint venture tra la UEFA e l'Associazione dei Club Europei (ECA), ha preannunciato ulteriori annunci di sponsorizzazioni centrali nelle prossime settimane, in concomitanza con l'inizio della nuova fase a 18 squadre del campionato UWCL.





La presenza di Euronics e Sony PlayStation era evidente sugli sfondi delle conferenze stampa e sui pannelli LED durante gli allenamenti pre-partita. Euronics era già uno sponsor di primo livello per il calcio femminile nel ciclo precedente, mentre Sony PlayStation ricopriva il ruolo di sponsor di secondo livello. È importante notare che il pacchetto di secondo livello, che offriva diritti su tutte le competizioni femminili ma con minore visibilità LED, è stato rimosso per il ciclo attuale. Anche Adidas, fornitore ufficiale dei palloni da gioco in passato, era tra i sette principali marchi visibili. Al momento, non è chiaro se gli accordi di questi marchi includano diritti per tutte le competizioni femminili, sia a livello di club che di nazionali, o se siano sponsorizzazioni autonome specifiche per la UWCL.



La UEFA punta a una significativa crescita dei ricavi dalle sponsorizzazioni per il programma femminile, mirando a più che raddoppiarli nell'arco di cinque anni. Questo obiettivo si basa sulla riconfigurazione dei pacchetti disponibili per i marchi e sulla centralizzazione della proposta di sponsorizzazione della UWCL. A differenza del ciclo precedente, dove i diritti erano solo parzialmente centralizzati e gli sponsor potevano attivarsi solo dai quarti di finale, il nuovo modello prevede una centralizzazione completa dalla fase a gironi. L'aumento della struttura tariffaria riflette anche un'enfasi maggiore sulla visibilità mediatica in chiaro per la UWCL e l'inclusione della UEFA Women's Nations League, lanciata di recente, nel pacchetto di partnership di alto livello per il calcio femminile.

Nabil Nasser, responsabile globale di Heineken, ha commentato che l'estensione dell'accordo permette all'azienda di "continuare a realizzare campagne creative che riuniscono i tifosi del calcio femminile da tutto il mondo, che celebrano l'inclusività e la diversità nel mondo del calcio femminile e che sostengono la crescita del calcio femminile".

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing della UEFA e co-amministratore delegato di UC3, ha aggiunto che il rinnovato impegno di Heineken "non fa che confermare la crescita e l'attrattiva globale della competizione".