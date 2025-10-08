15/10/2025 economia

Investimenti: non cadere nel déjà-vu

Jacob Falkencrone (Saxo Bank): con il 60/40 infranto e la volatilità destinata a rimanere alta, gli investitori devono pensare in modo differente e diversificare oltre azioni e obbligazioni

Mentre gli investitori entrano nel quarto trimestre del 2025, l'umore non potrebbe essere più contrastante. Gli indici azionari si avvicinano ai massimi storici grazie al boom degli utili alimentato dall'AI, eppure il sentiment dei consumatori rimane vicino ai minimi storici, i mercati obbligazionari non agiscono più come ammortizzatori e la geopolitica rumoreggia a una frequenza costante, ma bassa. In altre parole, sembra il migliore dei tempi e il peggiore dei tempi, proprio come il famoso detto di Charles Dickens. Per gli investitori, la sfida non è prevedere quale versione della realtà prevarrà, ma garantire che i loro portafogli possano resistere in entrambi i casi. Ecco dove entra in gioco la diversificazione. Tuttavia, la definizione classica di diversificazione, un semplice mix di azioni e obbligazioni, ha perso efficacia. Le correlazioni tra azioni e obbligazioni sono aumentate, la concentrazione dei rendimenti nei mega-cap statunitensi ha lasciato molti portafogli pericolosamente stretti e anni di denaro a basso costo hanno reso più difficile giudicare quali rischi valessero davvero la pena di essere presi.



Questo trimestre richiede un nuovo piano di gioco. Chiamatela "diversificazione 2.0".



Perché il vecchio 60/40 non protegge più



Per decenni, il portafoglio 60/40, ovvero 60% di azioni e 40% di obbligazioni era considerato il gold standard di equilibrio: quando le azioni calavano, le obbligazioni solitamente aumentavano, ammortizzando le perdite. Questo rapporto si è indebolito. L'inflazione e l'alto debito pubblico hanno fatto sì che le obbligazioni spesso si muovano nella stessa direzione delle azioni, amplificando piuttosto che mitigare il rischio. L'implicazione è chiara. La diversificazione oggi non riguarda solo il possedere più asset, ma il possedere quelli giusti. Gli investitori devono guardare oltre alle regioni, ai settori e ai driver di rischio, e non dovrebbero semplicemente assumere che le coperture di ieri funzioneranno domani. E con i mercati tesi, l'incertezza politica e commerciale negli Stati Uniti ancora irrisolta e i rischi geopolitici in ebollizione, la volatilità è destinata a restare elevata per il resto dell'anno.





La diversificazione, insomma, superi il déjà-vu. Il pericolo ora non è perdere ciò che ha funzionato, ma esserne sovraesposti.



Azioni: ampiezza, valore e prova degli utili



Le azioni restano il motore principale dei portafogli, ma i rischi permangono: le valutazioni statunitensi sono elevate, la consegna degli utili dell'AI non è garantita e la geopolitica potrebbe infiammarsi inaspettatamente. Le azioni offrono ancora opportunità, ma serve maggiore selettività per catturarle. Il mercato azionario statunitense rimane il benchmark globale, ma la sua leadership si è notevolmente ristretta. Una manciata di colossi tecnologici e dell'AI ha sostenuto le performance degli indici, mentre gran parte del mercato ha stentato. Questo crea sia rischio di concentrazione che rischio di valutazione.



La rivoluzione dell'AI continua a fornire una potente narrativa di crescita, ma il mercato è entrato nella seconda fase. La prima ondata di vincitori dell'AI (semiconduttori, fornitori di energia, data center) ha già consegnato rendimenti straordinari. Eppure le aspettative stanno superando gli utili e la prossima fase sarà una questione di prova: quali aziende possono trasformare l'AI in veri ricavi e guadagni di produttività? Il tema dell'AI sta diventando una storia a due velocità: gli Stati Uniti rimangono leader di frontiera, mentre la Cina sta recuperando in scala ed efficienza, supportata dalla politica. Entrambi offrono opportunità, ma in modi molto diversi. L'hype dell'AI senza consegna degli utili è come un picco di zuccheri. Gli utili sono il vero test di durata.

L'Europa è un'area che si distingue. Le valutazioni rimangono ben al di sotto dei livelli statunitensi, anche mentre i governi si imbarcano in un'inversione fiscale storica verso difesa, infrastrutture e indipendenza energetica. Dopo un 2025 piatto, gli utili sono previsti in ripresa nel 2026, supportati dall'alleggerimento delle politiche e dal supporto fiscale. Anche l'Asia sembra promettente. Le azioni giapponesi continuano a beneficiare delle riforme della governance aziendale e di un orientamento favorevole agli azionisti che sta trasformando ciò che una volta era considerato una trappola di valore in una storia di crescita più convincente. La Cina, nel frattempo, rimane un esercizio di equilibrismo. Il suo settore immobiliare è ancora sotto pressione e la regolamentazione può essere imprevedibile, ma è anche la seconda economia mondiale e leader globale in veicoli elettrici, energia verde e manifattura avanzata. Per gli investitori, la chiave è essere selettivi: un'esposizione ampia a tutto il mercato comporta rischi, mentre allocazioni mirate ai settori della "nuova economia" cinese possono aggiungere il potenziale di crescita che manca altrove.

L'Asia emergente, dall'espansione digitale dell'India alla dominanza di Taiwan e della Corea nell'hardware AI, è anch'essa sotto-rappresentata nei benchmark globali, ma offre esposizione a settori mancanti nei mercati occidentali. MSCI World, ad esempio, concede solo intorno all'8% all'Asia sviluppata e niente a Cina, India, Taiwan o Corea, nonostante l'Asia costituisca circa il 40% del PIL globale. L'India merita una menzione speciale. Nonostante le tensioni tariffarie e le valutazioni premium, la combinazione del paese di digitalizzazione, demografia e banche resilienti mantiene intatta la prospettiva degli utili. La chiave è restare investiti, ma inclinarsi verso temi di domanda domestica, monitorando nel contempo gli esportatori più esposti ai venti contrari globali.

Le small-cap sono degne di uno sguardo più attento. Le small-cap statunitensi, in particolare il sottoinsieme catturato nell'indice S&P 600, scambia a sconti significativi rispetto ai loro omologhi large-cap. Con i costi di finanziamento che si prevede caleranno nel 2026 e la domanda interna che dimostra resistenza, queste aziende potrebbero vedere rimbalzare i loro titoli in maniera spropositata. Ma le small-cap sono più rischiose: indici ampi come Russell 2000 includono molti sfavoriti. Ecco perché è bene concentrarsi sulla qualità e quindi su aziende redditizie.



Obbligazioni per il reddito, oro per la resilienza



Le obbligazioni sono di nuovo sotto il radar, ma non come la copertura automatica che erano solite essere. Oggi, dovrebbero essere viste principalmente come fonte di reddito stabile. Il punto più attraente è nel mezzo della curva dei rendimenti, nelle scadenze da tre a sette anni. Queste obbligazioni pagano rendimenti interessanti senza i bruschi movimenti del debito a lungo termine, più esposto a sorprese inflazionistiche e "rischi governativi". Per gli investitori, questa parte del mercato offre un modo pratico di guadagnare reddito mantenendo il rischio gestibile.

Con le obbligazioni meno affidabili come ammortizzatori, gli investitori hanno bisogno anche di stabilizzatori che si comportano diversamente. L'oro ha riaffermato il suo ruolo di stabilizzatore principale, raggiungendo massimi storici quest'anno. Con carichi di debito pesanti e coperture obbligazionarie tradizionali meno affidabili, spicca come uno dei pochi asset che può proteggere costantemente un portafoglio in diversi scenari. Argento e platino, supportati dalla domanda industriale, aggiungono ulteriori diversificazioni. I rischi? L'inflazione potrebbe rivelarsi più appiccicosa di quanto previsto, mantenendo i rendimenti più alti più a lungo e limitando i ritorni delle obbligazioni. E se i rendimenti reali rimangono positivi mentre i mercati restano calmi, l'oro potrebbe andare più lentamente rispetto alle azioni. Ma con tagli ai tassi in arrivo, i rendimenti del contante si affievoliranno, mentre le obbligazioni di media durata e l'oro potrebbero guadagnare appeal come ancore di portafoglio.

Un nuovo piano di gioco per gli investitori: cinque scommesse chiave per il Q4



Quindi, in cosa consiste la diversificazione 2.0 nella pratica? Ecco cinque scommesse chiave per il Q4:

1 - Europa

L'Europa sta lanciando un'enorme spinta agli investimenti in difesa, indipendenza energetica e infrastrutture. Le valutazioni rimangono più economiche rispetto agli Stati Uniti e gli investitori a livello globale sono sottopesati. Dopo un 2025 piatto, gli utili sono previsti in ripresa nel 2026, supportati dall'alleggerimento delle politiche e dal supporto fiscale. Il rischio è che un euro più forte o una domanda globale più debole pesino sui profitti o che la volontà politica per l'espansione fiscale si affievolisca.

ETF azionari europei ampi, con focus aggiunto su industriali, finanziari e infrastrutture potrebbero portare esposizione in questo comparto.



2 - Asia (Cina, Giappone, India)

L'Asia rimane il motore di crescita mondiale e ha un quadro di utili robusto fino al 2026. Il Giappone sta riformando la governance aziendale e restituendo di più agli azionisti. L'India combina un'adozione digitale veloce con un andamento demografico favorevole. La Cina porta ancora rischi, ma l'esposizione selettiva in tecnologia, veicoli elettrici e industrie verdi offre opportunità. Anche l'Asia emergente gioca un ruolo centrale nella catena di approvvigionamento dell'AI globale: dai produttori di chip di Taiwan ai leader del settore delle memorie in Corea, aree che i benchmark globali spesso sottopesano. Il principale rischio è l'incertezza politica e regolamentare, che possono cambiare rapidamente.

E' possibile ottenere esposizione in questo ambito puntando su ETF regionali Asia ex-Giappone e ETF mirati per Giappone e India. Per la Cina, bene attenersi a veicoli diversificati con un'inclinazione verso i settori della nuova economia.



3 - Small-cap

Le aziende più piccole hanno rallentato durante il periodo di alti tassi di interesse, ma molte ora sono "economiche" rispetto alle large-cap. La crescita degli utili potrebbe rimbalzare bruscamente se i costi di finanziamento si allentano, ma le aziende più piccole sono più vulnerabili a declassamenti se le condizioni si irrigidiscono. Forniscono esposizione alle economie domestiche piuttosto che solo ai giganti globali. La chiave è concentrarsi sulla qualità, quindi su aziende redditizie e non su indici ampi che includono titoli sfavoriti. Spazio a indici small-cap statunitensi come l'S&P 600 (cercando qualità) o ETF globali small-cap con un filtro di redditività.



4 - Obbligazioni nel "punto centrale della curva"

Con i tassi di interesse ancora alti, ma probabilmente destinati a calare nell'anno a venire, la parte più attraente del mercato obbligazionario è il centro, scadenze di circa 3-7 anni. Queste obbligazioni forniscono reddito stabile senza la volatilità del debito a lungo termine. Il rischio è che l'inflazione si dimostri più appiccicosa di quanto previsto, mantenendo i rendimenti più alti più a lungo. Gli strumenti che permettono un'esposizione sono ETF obbligazionari governativi e societari di investimento o ETF che si concentrano su scadenze tra 3 e 7 anni.



5 - Asset reali, soprattutto oro

Con le obbligazioni meno affidabili come protezione di portafoglio, gli asset reali giocano un ruolo più grande. L'oro ha riaffermato il suo ruolo di stabilizzatore, beneficiando sia nei tempi di crisi sia quando l'inflazione è alta. Il rischio è che se i rendimenti reali rimangono alti e i mercati restano calmi, l'oro possa andare più lentamente rispetto alle azioni. Se si cerca esposizione in questo ambito, si potrebbe puntare su ETF in oro fisico, ETF in commodity diversificati.

Diversificazione come sopravvivenza



La diversificazione è spesso liquidata come un cliché, ma nel 2025 non è solo prudente - è sopravvivenza. I mesi a venire potrebbero portare un atterraggio morbido, un ritorno dell'inflazione o uno shock geopolitico. Nessuno può prevedere quale, ma gli investitori possono prepararsi diversificando attraverso diversi driver di rischio, non solo classi di asset. Questa è l'essenza della diversificazione 2.0: prova degli utili dall'AI, reddito stabile da obbligazioni a media maturità e resilienza dall'oro. Soprattutto, i portafogli devono essere costruiti per sopravvivere non solo al prossimo trimestre, ma alla prossima tempesta.

Nel mondo degli investimenti, l'inverno arriva sempre. I portafogli che sopravvivono sono quelli realizzati per tutte le stagioni.



Jacob Falkencrone, Global Head of Investment Strategy di BG SAXO e Saxo Bank



