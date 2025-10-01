08/10/2025 sport

La Ryder Cup si trasforma: l'AI di HPE ripensa all'esperienza dei fan del golf

L'uso dell'AI e delle reti avanzate permette di ridefinire gli eventi sportivi globali

La Ryder Cup, uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello mondiale, si sta evolvendo rapidamente grazie all'integrazione di tecnologie all'avanguardia. Per l'edizione del 2025, che si è tenuta dal 26 al 28 settembre a Bethpage Black, New York, HPE (Hewlett Packard Enterprise) è stata in prima linea in questa trasformazione. L'azienda ha convertito il torneo di golf in un vero e proprio laboratorio per il futuro dello sport e dell'intrattenimento, dimostrando il potenziale dell'AI (intelligenza artificiale) per clienti globali attraverso reti sicure, dashboard operative in tempo reale e assistenti basati sull'AI generativa.



La partnership con la Ryder Cup ha offerto a HPE l'opportunità di mostrare come l'AI, le reti avanzate e le soluzioni di private cloud stiano plasmando la tecnologia enterprise. Per il 2025, HPE ha implementato una soluzione cloud ibrida che sfrutta HPE Aruba Networking, sostituendo l'infrastruttura precedente. Questa dorsale tecnologica include 170 switch HPE Aruba Networking CX, 650 access point Wi-Fi 6E HPE Aruba Networking e 25 sensori HPE Aruba Networking UXI. Tutta questa rete è gestita tramite HPE Aruba Networking Central, la soluzione di gestione di rete basata su AI di HPE. Questo sistema garantisce visibilità, sicurezza e ottimizzazione in tempo reale, assicurando un'esperienza fluida per fan e staff su un'area di 1.500 acri.





HPE Advisory and Professional Services ha progettato un Connected Intelligence Center, un hub centrale per le operazioni del torneo. Il cuore di questo centro è l'Operational Intelligence Dashboard, una piattaforma che offre allo staff visualizzazioni di dati cruciali per le decisioni operative. Questa dashboard integra HPE Private Cloud AI e la tecnologia HPE Networking per raccogliere e sintetizzare informazioni in tempo reale da diverse fonti, come scansioni dei biglietti, previsioni meteo, vendite di merchandising, vendite nelle aree di ristoro, tracciamento GPS dei golf cart, monitoraggio delle code, streaming video IP da 67 telecamere abilitate all'AI e prestazioni della rete.



Correlare dati distribuiti lungo l'intero percorso del campo da golf di Bethpage Black ha permesso all'HPE Operational Intelligence Dashboard di migliorare significativamente diverse aree:



- Ottimizzazione delle vendite: telecamere AI nel tendone del merchandising, grande quanto due campi da football, analizzano l'attività, il comportamento dei consumatori, il flusso e la capacità degli acquirenti, identificando i tempi di attesa e fornendo previsioni di ricavi, per migliorare efficienza ed esperienza del cliente;



- Analisi dei flussi di visitatori: le stesse telecamere monitorano la densità della folla, le code e l'attività agli ingressi, consentendo una gestione ottimizzata del flusso e delle risorse basata su dati in tempo reale;



- Ricerca e sintesi video: un archivio video consultabile delle azioni del torneo permette agli organizzatori di individuare istantaneamente momenti chiave, analizzare i filmati e creare highlight tramite tag e metadati generati dall'AI;



- Sovranità dei dati: HPE Private Cloud AI, sviluppato congiuntamente con NVIDIA come parte del portfolio NVIDIA AI Computing by HPE, garantisce che dati sensibili, come le informazioni dei punti vendita, rimangano sicuri e localizzati, evitando l'esposizione su reti pubbliche o esterne;



- Tutela della privacy: questa funzionalità è particolarmente preziosa per la Ryder Cup, permettendo di bilanciare l'implementazione di soluzioni AI con la necessità di assicurare la privacy e il controllo sui dati sensibili.

Per ottimizzare l'efficienza dello staff del torneo, HPE ha introdotto un Ops AI Assistant specifico per la Ryder Cup 2025. Alimentato da AI generativa e da grandi modelli linguistici, questo strumento conversazionale consente al personale di interrogare manuali, documenti e dati operativi in tempo reale, utilizzando un linguaggio naturale. L'assistente GenAI rende il recupero delle informazioni più rapido ed efficiente, sia che un volontario debba confermare procedure, sia che un manager necessiti di insight operativi istantanei.

La creazione di una delle reti temporanee più grandi al mondo, capace di supportare oltre 250.000 spettatori e decine di migliaia di utenti giornalieri in un'area temporanea, rappresenta una sfida notevole. HPE eccelle nella progettazione di infrastrutture di rete in grado di scalare e adattarsi senza interruzioni a queste condizioni estreme. Inoltre, HPE promuove la sostenibilità alla Ryder Cup 2025 migliorando l'efficienza operativa attraverso l'AI di HPE Aruba Networking Central. Questa tecnologia viene utilizzata per mettere dinamicamente le apparecchiature in modalità standby o risparmio energetico nelle aree meno frequentate o durante le ore di chiusura, riducendo il consumo energetico e i costi operativi pur mantenendo prestazioni di rete ottimali.

Offrendo questi insight a un quarto di milione di persone in un evento di portata globale, HPE dimostra come qualsiasi azienda possa sfruttare soluzioni AI e capacità di networking potenziate dall'AI per ottimizzare le operazioni, ridurre i costi e offrire esperienze eccezionali. Le soluzioni di networking e Private Cloud AI di HPE stanno trasformando il modo in cui gli eventi sono organizzati, gestiti e vissuti, consolidando la leadership e l'innovazione di HPE negli eventi sportivi e di intrattenimento.

