01/10/2025 sport

Il mondiale di calcio per Club ha sorpreso: 2,7 miliardi di spettatori e un impatto globale

La prima edizione del Club World Cup, il nuovo e ampliato torneo calcistico della FIFA, si è affermata come un successo mediatico globale. Nonostante le iniziali perplessità, uno studio di Nielsen Sports ha rivelato un'audience complessiva di 2,7 miliardi di persone, un dato che l'organo di governo del calcio definisce rivoluzionario.

Il torneo, vinto dal Chelsea, ha anche servito da prova generale per i Mondiali del 2026. Tuttavia, ha dovuto affrontare lo scetticismo dei tifosi europei, vendite di biglietti lente, preoccupazioni significative legate al caldo e persino una controversa apparizione di Donald Trump alla finale. Nonostante ciò, la FIFA considera i 2,7 miliardi di spettatori stimati da Nielsen attraverso tutte le piattaforme mediatiche come un "punto di svolta".



Questi dati preliminari confermano che il FIFA Club World Cup è stato un successo globale e un punto di svolta. Dall'incredibile atmosfera negli stadi degli Stati Uniti ai 2,7 miliardi di persone coinvolte in tutto il mondo, il torneo ha superato le aspettative. La FIFA aveva promesso di portare questo torneo nel mondo, e non c'è dubbio che il mondo abbia accolto il torneo. Ringraziamo il nostro partner di trasmissione globale DAZN per il supporto nel raggiungimento di questo successo, ha dichiarato Mattias Grafström, segretario generale della FIFA.

Le analisi della FIFA hanno evidenziato una notevole risonanza in mercati chiave. In Spagna, il 49% della popolazione ha seguito la competizione, mentre la vittoria dell'Al Hilal contro il Manchester City ha raggiunto una quota di mercato del 77,9% in Arabia Saudita.





Il ruolo di DAZN è stato fondamentale per la diffusione del torneo. La piattaforma di streaming ha acquisito i diritti televisivi dopo che la FIFA aveva incontrato difficoltà a convincere i suoi partner di trasmissione tradizionali. Storicamente, DAZN ha affrontato perdite finanziarie miliardarie. Tuttavia, ha recentemente ricevuto un'iniezione di capitale di 1 miliardo di dollari tramite SURJ, un braccio del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita.

È interessante notare che il montepremi del Club World Cup ammontava anch'esso a 1 miliardo di dollari, un dato che sottolinea l'entità degli investimenti e delle ambizioni legate a questo nuovo formato.

