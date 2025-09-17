24/09/2025 sport

Vodafone e UEFA, l'alleanza strategica che ridefinisce il calcio europeo

Essam (Vodafone): puntiamo sul calcio femminile e maschile, portanto innovazione per i tifosi

Vodafone ha stretto un'importante partnership pluriennale con la UEFA per sostenere lo sviluppo del calcio europeo sia maschile che femminile. Questa alleanza strategica segna un momento significativo per l'operatore di telecomunicazioni, ampliando il suo coinvolgimento nel panorama sportivo continentale.

In qualità di Partner Ufficiale del Calcio Femminile UEFA, Vodafone estenderà il suo supporto fino al 2030, coprendo una vasta gamma di competizioni. Tra queste figurano la UEFA Women’s Champions League, il UEFA Women’s EURO 2029, la UEFA Women’s Futsal EURO 2027, la UEFA Women’s Nations League, le Women’s European Qualifiers, il UEFA Women’s Under-19 Championship e il UEFA Women’s Under-17 Championship;



Parallelamente, Vodafone è diventata licenziataria ufficiale della UEFA Champions League per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027. Con l'avvio della fase a gironi della UEFA Champions League, l'azienda lancerà la Champions Travel eSIM. Questa eSIM è pensata per i tifosi in trasferta e i viaggiatori internazionali, fornendo connettività dati globale senza preoccupazioni in 206 Paesi, inclusi i 55 Paesi membri della UEFA. La Champions Travel eSIM offre dati illimitati, molteplici opzioni di ricarica, la possibilità di creare hotspot Wi-Fi e un servizio clienti dedicato. I clienti avranno inoltre l'opportunità di vincere biglietti gratuiti per le partite tramite estrazioni periodiche.



Questo investimento rientra nella strategia di Vodafone di potenziare il proprio brand, concentrandosi sull'engagement dei clienti attraverso le loro passioni. La nuova intesa con la UEFA, unitamente alla recente sponsorizzazione del club calcistico Borussia Dortmund, rafforza le relazioni di sponsorizzazione di alto livello dell'azienda. In altri ambiti sportivi, Vodafone vanta partnership con The Championships, Wimbledon e The All England Lawn Tennis & Croquet Club, la Scottish Rugby, la Welsh Rugby Union e la Irish Rugby Football Union, la Turkish Women’s Volleyball e RunCzech, la più grande serie di gare podistiche della Repubblica Ceca. L'azienda ha storicamente utilizzato la sua expertise nel settore delle telecomunicazioni per migliorare l'esperienza dei tifosi, ad esempio riducendo la congestione mobile agli eventi e facilitando l'accesso agli aggiornamenti online in tempo reale.





È fantastico essere nuovamente associati al calcio europeo. Siamo entusiasti di sponsorizzare il calcio femminile, che è uno degli sport in più rapida crescita a livello globale. Come licenziatario ufficiale della principale competizione per club maschile, Vodafone contribuirà a migliorare ulteriormente l'esperienza per i tifosi, e lanceremo la Champions Travel eSIM, con una serie di vantaggi per i tifosi di calcio in tutto il mondo, ha dichiarato Ahmed Essam, CEO dei Mercati Europei di Vodafone.

L'ascesa folgorante del calcio femminile, evidenziata dal successo record del UEFA Women’s EURO di quest'estate, è innegabile e continua ad attrarre alcuni dei marchi più riconoscibili al mondo desiderosi di far parte di questo momento epocale. Siamo lieti di dare il benvenuto a Vodafone nella famiglia dei partner del calcio femminile UEFA. Il loro impegno e la loro portata globale li rendono un alleato ideale mentre lavoriamo insieme per continuare a spingere il gioco in avanti, creando più opportunità per donne e ragazze e ispirando la prossima generazione di tifosi e giocatori in tutto il mondo, ha affermato Nadine Kessler, Direttore del Calcio Femminile UEFA.



Guy-Laurent Epstein, Direttore Esecutivo Marketing UEFA, ha aggiunto: Siamo lieti di dare il benvenuto a Vodafone come sponsor del calcio femminile UEFA e licenziatario della UEFA Champions League. Il solido track record di Vodafone nel supportare lo sport, unito al loro impegno per l'innovazione e l'inclusione, si allinea perfettamente con la nostra ambizione di far crescere il gioco a ogni livello. Insieme, non vediamo l'ora di creare esperienze d'impatto e coinvolgenti che avvicinino i tifosi allo sport che amano