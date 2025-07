30/07/2025 fare

La rotta dell'energia nell'era AI: le sfide di Utility Day 2025

L'evento di riferimento per il settore energy & gas si prepara a ridefinire il futuro con l'AI e le nuove sfide globali

Il settore italiano dell'energia e del gas si prepara per l'undicesima edizione di Utility Day, in programma il 25 novembre presso l'NH Congress Centre di Assago. Questo appuntamento annuale è diventato il punto di riferimento per la comunità di energy retailer in Italia, richiamando oltre 1.000 professionisti tra operatori, fornitori di tecnologia e stakeholder istituzionali. L'evento si concentrerà su temi cruciali come la transizione energetica, la digitalizzazione, la resilienza delle infrastrutture e nuove strategie per la gestione delle risorse, sotto il filo conduttore "Navigating the fluid Energy Market in the Intelligent Age".

Il cuore di Utility Day 2025 sarà la condivisione di idee, esperienze e visioni, facilitando connessioni professionali concrete grazie a un networking strutturato. Il programma, in costante aggiornamento, darà voce agli esperti del settore, con una crescente rappresentanza femminile che sottolinea l'attenzione dell'evento alla diversità e inclusione anche nel campo energetico. Tra gli speaker confermati figurano:



- Maria Greco – CIO Gruppo IREN;



- Alicia Matilda Lubrani – CEO Pulsee Luce e Gas;



- Serena Onorato – Head of Loyalty Eni Plenitude;



- Alessandra Monti – Marketing, CRM e Digital Innovation Manager Pulsee Luce e Gas;



- Valentina Villa - Marketing Director Octopus Energy Italy.



L'edizione 2025 introduce novità significative, tra cui il CEO HUB, un incontro su invito riservato ai CEO del settore. Questo spazio di confronto si propone di ripensare il futuro delle Utility in risposta alle sfide strategiche che stanno ridefinendo il panorama energetico globale. Si discuterà dei nuovi equilibri geopolitici, come la guerra in Ucraina, i dazi commerciali e la sicurezza energetica europea. Altri argomenti includono la gestione della volatilità dei mercati e dei rischi di approvvigionamento, e la trasformazione dei modelli di business dettata dalla transizione energetica. Il dibattito verterà sulla visione dei CEO riguardo a neutralità climatica, nuove fonti energetiche (come nucleare, idrogeno e piccoli reattori modulari - SMR), l'intelligenza artificiale (AI) e l'accelerazione tecnologica. In un contesto di domanda crescente e investimenti rallentati, l'obiettivo è trovare un equilibrio tra resilienza a breve termine e strategia a lungo periodo, individuando le tecnologie che meritano investimenti.



L'appuntamento del 25 novembre segna anche il ritorno del CIO HUB, giunto alla sua seconda edizione, dedicato all'innovazione IT e alla trasformazione digitale. Il focus sarà sulle Data Strategy e sugli Analytics, ovvero le strategie di gestione e analisi dei dati. Si approfondirà come costruire una base dati solida e scalabile, condivisa tra IT e business, attraverso la collaborazione con figure chiave come i CDO e i CISO. Saranno esaminate le modalità per valutare la maturità delle strategie dati, misurare il successo dei progetti tramite indicatori di performance (KPI) concreti e creare una sinergia tra sistemi e persone per ottenere informazioni utili.

Oltre alla gestione dei dati, il CIO HUB affronterà la governance dei costi IT e l'evoluzione dei modelli di spesa, sempre più orientati alla servitizzazione e al cloud. Verranno analizzate le implicazioni del passaggio dalle spese di capitale (CapEx) alle spese operative (OpEx), i criteri di scelta tra soluzioni SaaS (Software as a Service), cloud o on-premise (gestione interna), e le strategie di ottimizzazione dei costi per migliorare l'efficienza, anche attraverso un dialogo strutturato con i CFO. Non mancheranno approfondimenti sulla cybersecurity e sulla direttiva NIS 2 (normativa europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi), sullo sviluppo delle competenze necessarie per la trasformazione digitale e sull'adozione dell'AI, con esempi concreti di implementazione e criteri per valutarne il valore nel tempo.



L'edizione 2025 di Utility Day arricchisce la sua offerta con nuovi ambiti di approfondimento, inclusa una sessione dedicata alla distribuzione dell'energia. Questa parte dell'evento si concentrerà sulla digitalizzazione, la resilienza, la flessibilità e gli sviluppi strategici delle infrastrutture, delineando il futuro di un settore sempre più centrale nella transizione energetica. Questo nuovo spazio di confronto, insieme al CEO HUB, contribuisce ad ampliare ulteriormente l'ecosistema di Utility Day, rafforzando il suo ruolo di piattaforma di riferimento per l'intera filiera, capace di coniugare contenuti di alto livello, networking efficace e condivisione di visioni strategiche. A conclusione della giornata, come da tradizione, si terrà la cerimonia di premiazione degli Utility Award. L'evento celebrerà i protagonisti dell'innovazione, dell'efficienza e della trasformazione digitale nel settore Energy & Utility, premiando i progetti più virtuosi e le aziende che si sono distinte per visione e impatto.