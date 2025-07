30/07/2025 fare

Il franchising italiano vede una crescita inarrestabile: ecco perché prospera

Assofranchising: i dati evidenziano un settore resiliente e dinamico, pronto a esplorare nuove opportunità

Il mondo del franchising in Italia sta dimostrando una notevole vitalità, affermandosi come un modello di business solido e in continua espansione, anche in un contesto economico globale complesso. Questa eccellenza sarà al centro del Salone Franchising Milano, in programma dal 2 al 4 ottobre 2025 all'Allianz MiCo, l'evento di riferimento per esplorare le opportunità offerte da questo fenomeno imprenditoriale.

Nonostante le incertezze globali e le tensioni geopolitiche, il settore del franchising in Italia continua a registrare una crescita costante, evidenziando una forte capacità di adattamento. Secondo gli ultimi dati di Assofranchising, questo comparto contribuisce per l'1,8% al valore aggiunto nazionale, consolidando il suo ruolo strategico per l'economia italiana. Il giro d'affari del settore ha raggiunto i 35,8 miliardi di euro nel 2024, segnando un incremento del +5,4% rispetto all'anno precedente. Anche il numero di punti vendita in franchising è aumentato, toccando quota 67.275 unità (+2,2%), con un conseguente aumento dell'occupazione che conta 293.791 addetti (+2,1% rispetto al 2023). Un segnale positivo proviene anche dalle reti attive, tornate a crescere con 931 insegne operative (+0,2%), invertendo il trend negativo degli anni passati.



Tra i settori che trainano questa espansione, la grande distribuzione organizzata si conferma leader con un volume d'affari di 12,6 miliardi di euro, seguita dall'abbigliamento con 7,4 miliardi e dai servizi con 6,7 miliardi. L'investimento iniziale medio per avviare un'attività in franchising si aggira intorno ai 120.000 Euro, con una quota media di royalties di ingresso, prevista nel 74% dei casi, di circa 15.000 Euro. Questi dati mostrano come, a fronte di un impegno economico non eccessivo, si possa accedere a opportunità di business con prospettive interessanti. Le previsioni per il 2025 confermano questa tendenza positiva, stimando una crescita complessiva del fatturato del +3,9%, a testimonianza della dinamicità e della capacità di innovazione che caratterizzano il franchising italiano.

La crescita e l'evoluzione del franchising sono guidate da principi chiave quali la capacità di visione, un'offerta di qualità, l'adozione di strategie digitali innovative, una forte attenzione al cliente e la coerenza nella gestione del brand. Queste caratteristiche sono esemplificate da diversi marchi che hanno scelto il Salone Franchising Milano per presentarsi a nuovi franchisee e promuovere le loro attività. Brooklyn Fitboxing, per esempio, un format relativamente recente nato in Spagna nel 2014, unisce fitness e boxe. Grazie a tecnologie di ultima generazione, consente di monitorare in tempo reale l'allenamento, sfidare altri utenti in un ambiente immersivo e creare una community attiva. Il loro successo si basa sull'offerta di un format esperienziale ad alta interazione sociale, capace di coniugare performance economica e valore umano ottimizzando l'esperienza del cliente attraverso l'integrazione digitale e l'analisi dati guidata dall'AI.



Un altro esempio illuminante è L'Erbolario, un brand con quasi cinquant'anni di storia che ha saputo innovarsi pur rimanendo fedele ai valori tradizionali. Partito da un piccolo punto vendita con annesso laboratorio, ha sviluppato un modello di franchising che non si basa solo sulla qualità dell'offerta e l'attenzione al cliente, ma anche su una strategia omnicanale che integra e-commerce e negozi fisici, garantendo standard elevati su entrambi i canali e introducendo servizi digitali che arricchiscono l'esperienza fisica. Nel settore del food, La Piadineria si distingue per un format collaudato e la grande capacità di adattamento alle specificità dei luoghi, sviluppandosi con successo in vari canali del food retail: dai punti vendita nei centri commerciali ai locali di medie dimensioni nelle città, fino ai ristoranti di ampie metrature nelle zone ad alto traffico. La sua forte identità e la continua innovazione, inclusa la costante modernizzazione del design dei locali con elementi digitali, mirano a creare un ambiente moderno e accogliente con un tocco POP.



Il successo del gruppo Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA - radicato nella formazione, è un altro caso emblematico. L'investimento nello sviluppo delle persone, nella trasmissione delle competenze e nella valorizzazione del talento ha permesso la crescita di format vincenti come Old Wild West e, dal 2023, Smashie. Il franchising è considerato da Cigierre una leva strategica fondamentale, basata su una rete di partner fidelizzati, processi collaudati, qualità uniforme del prodotto e un costante supporto operativo. Per consolidare questo approccio, nel 2023 è stata istituita la Cigierre Academy, un centro di formazione all'avanguardia con quasi 6.000 utenti registrati, volto a promuovere la crescita professionale e la condivisione di conoscenze.

Per chi opera nel franchising o intende entrarvi, l'aggiornamento costante del know-how è fondamentale. Da questa esigenza nasce la proposta formativa del Salone Franchising Milano 2025, supportata da Eurospin come main sponsor e dalle principali associazioni di settore come Assofranchising, Confimprese e Federfranchising. L'evento si propone di offrire strumenti concreti e aggiornati, concentrandosi su tre dimensioni cruciali: la formazione, l'autoimpiego e l'accesso al credito, considerate leve strategiche per promuovere l'imprenditorialità diffusa e generare occupazione. Il palinsesto dei convegni, realizzato in collaborazione con Retail Hub, accompagnerà i partecipanti dalla comprensione delle basi del franchising all'analisi di casi studio reali, fornendo strumenti operativi e testimonianze dirette. Il programma esplorerà anche le trasformazioni in atto nel retail e l'impatto delle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione all'AI, sul business del franchising, offrendo una concreta occasione di aggiornamento e confronto per potenziali franchisee, operatori del settore, istituzioni e investitori.