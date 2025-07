30/07/2025 fare

Il retail del futuro: come l'AI e le nuove aspettative d'acquisto a Forum Retail 2025

Tozzi (BVA Doxa): i consumatori italiani alzano le aspettative, cercano esperienze integrate e personalizzate, anche con l'AI

I consumatori italiani stanno modificando radicalmente le loro aspettative di acquisto, ricercando esperienze sempre più significative e personalizzate. Sette italiani su dieci desiderano nuove modalità di shopping, in particolare servizi fluidi che integrano il canale online e il negozio fisico (88%), offerte maggiormente su misura (75%) e un servizio clienti accessibile ed efficace (68%). Questa propensione alla personalizzazione è tale che il 63% degli acquirenti è disposto a condividere i propri dati personali con un brand per ricevere proposte o promozioni dedicate.

L'Intelligenza Artificiale (AI) emerge come un fattore chiave in questa evoluzione. Un consumatore su due è convinto che l'esperienza di acquisto migliorerà nei prossimi anni anche grazie all'AI. In particolare, l'82% degli intervistati ritiene che le applicazioni di AI nei negozi, come sistemi di pagamento più veloci, esperienze innovative e coinvolgenti, e consigli personalizzati da parte degli addetti, possano concretamente migliorare l'esperienza di shopping. Questi dati provengono da un'analisi di BVA Doxa.



In questo scenario di rapida trasformazione, dove innovazione e centralità del cliente sono pilastri strategici, torna Forum Retail, l'evento di IKN Italy che da 25 anni rappresenta un punto di riferimento per il settore. La 25esima edizione, in programma il 12 e 13 novembre al Superstudio Più di Milano, sarà un appuntamento cruciale per interpretare i trend che guidano la crescita e l'evoluzione del retail. Le due giornate offriranno contenuti, visioni e strumenti per esplorare i grandi temi attuali e futuri del settore.

Al centro del dibattito ci saranno i data insight, a partire dalla sessione "25 anni di Forum Retail: milestone e step forward sull’evoluzione del retail nei prossimi 5 anni", che analizzerà le trasformazioni passate e quelle che plasmeranno il futuro, guidando le aziende in un contesto fluido dominato da velocità e sperimentazione. Andrea Tozzi, Senior Market Research Manager di BVA Doxa, presenterà un quadro aggiornato sulle nuove abitudini di acquisto e pagamento con lo speech "Il consumatore oltre i numeri: come evolverà il comportamento di acquisto e di pagamento nel retail". L'analisi si baserà su nuovi modelli interpretativi e dati inediti, per capire la disponibilità dei clienti a condividere informazioni per esperienze personalizzate e i cambiamenti nelle preferenze di pagamento.



Un'altra ricerca esclusiva di IKN Italy, realizzata in collaborazione con Casaleggio Associati, approfondirà lo stato dell'arte del Retail Media in Italia. Lo studio, intitolato "Retail Media in Italia: investimenti, lacune e direzioni strategiche di brand e retailer", esaminerà cosa funziona, cosa manca e quali direzioni strategiche stanno intraprendendo brand e insegne per valorizzare i propri touchpoint. Tra le sfide emerse ci sono il disallineamento tra trade marketing e retail media, la necessità di misurabilità e la centralità dei dati di prima parte. Verranno discusse nuove strategie per monetizzare, personalizzare e costruire un ecosistema pubblicitario efficace, sia in negozio che online. Il tema sarà ulteriormente esplorato con un confronto su modelli di collaborazione win-win tra supermercati e marchi, condivisione dei dati, definizione di metriche comuni e modelli di prezzo condivisi. Si discuterà inoltre come strutturare un Retail Media Network capace di standardizzare i processi e abilitare la misurazione delle campagne per generare un vantaggio competitivo reale. Saranno presentate best practice italiane, con il contributo di Tesco Media and Insight Platform, Mediaworld e Selex. Un focus specifico sarà dedicato all'esperienza del settore calcistico, che sta esplorando il Retail Media come leva per nuove opportunità commerciali e di engagement.



Il fattore umano sarà un focus trasversale dell'edizione, analizzato in relazione a leadership, innovazione tecnologica e sostenibilità. Si discuterà come liberare il talento attraverso l'automazione, semplificando i processi logistici, migliorando l'accuratezza e riducendo i costi, per consentire ai team di dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto. Verranno presentati esempi concreti di leadership efficace nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e nel Food & Beverage (F&B), capaci di guidare l'innovazione, affrontare l'incertezza e motivare i team. L'attenzione sarà rivolta anche al ruolo delle Risorse Umane (HR) nella transizione Environmental, Social, Governance (ESG): ritenzione dei talenti, turnover e cultura aziendale sostenibile saranno al centro di un confronto sull'integrazione delle competenze ESG nei diversi reparti e l'attivazione di un cambiamento culturale dal basso.

Non mancherà uno sguardo alla tecnologia applicata al capitale umano, tra upskilling, reskilling e valorizzazione della cultura data-driven. Il caso studio di Amplifon, che sta investendo nell'insourcing delle capacità tecnologiche per migliorare la customer experience, offrirà spunti su come rendere accessibili i dati a tutti i dipartimenti e superare i silos organizzativi. Infine, la employee experience sarà affrontata come elemento chiave dell'omnicanalità: dai progetti di clienteling alla formazione sul campo, fino alla misurazione dei Key Performance Indicator (KPI) che definiscono il successo di un retail sempre più incentrato sulle persone e sulle competenze digitali in negozio.

In un contesto internazionale caratterizzato da polarizzazione geopolitica, pressioni sulle supply chain e crescente instabilità, uno dei temi centrali sarà la capacità del settore di fare sistema. La variabilità della domanda e le tensioni commerciali globali richiedono un cambio di paradigma: alleanze, partnership strategiche e sinergie operative diventano strumenti fondamentali per garantire continuità, flessibilità e competitività. Forum Retail avvierà un confronto su come i retailer italiani possano organizzarsi tatticamente, anche in vista dei nuovi scenari internazionali e delle incertezze legate alle politiche commerciali globali. La volatilità è ormai una variabile strutturale: si discuterà come diversificare l'allocazione geografica delle risorse, affrontare i rischi legati ai nuovi equilibri globali e adottare un approccio più resiliente e collaborativo lungo l'intera filiera.

Forum Retail sarà anche un'esperienza immersiva, progettata per offrire momenti di apprendimento, networking e confronto. Le giornate si apriranno con due appuntamenti esclusivi. La Colazione Women in Retail del 12 novembre sarà dedicata al dialogo tra professioniste sui temi della parità di genere e della leadership femminile, con la partecipazione di Francesca Cattoglio, Owner di IKN Italy, insieme a The Circle, l'associazione che unisce le donne che operano in ambito marketing, media e AdTech. La Colazione Under 35 in Retail del 13 novembre sarà pensata per valorizzare il punto di vista delle nuove generazioni e il loro contributo all'innovazione.

Tra i momenti esperienziali in programma, il Retail On Air, un formato podcast live che mette in evidenza brand iconici, campioni dello sport e menti brillanti, portando sul palco speaker, sponsor e protagonisti del settore in una serie di interviste e talk. Tra i confermati ci sono Matteo Lusiani, Independent Brand Consultant e autore di Brandroad, e 1vs1 by Footballco. Il Retail Tech Journey guiderà i partecipanti lungo un percorso innovativo tra le tecnologie più all'avanguardia in ambito customer experience, AI e omnicanalità. Infine, nella Big Idea Arena le startup potranno presentarsi alla community, dando vita a un'arena delle idee capace di ispirare e accelerare connessioni. Come di consueto, in occasione dell'evento si svolgerà la cerimonia di consegna dei Retail Award. Con oltre 300 speaker e 3.000 partecipanti attesi, di cui 1500 retailer, Forum Retail 2025 si conferma come l'Experience & Networking Hub di riferimento per la community del retail italiano e internazionale.