16/07/2025 marketing

Da flop a boom: l'inattesa rinascita degli smart glasses guidata dai Ray-Ban Meta

Rigamonti (7Pixel): gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta stanno rivoluzionando il settore unendo design iconico e tecnologia avanzata

Il mercato degli smart glasses sta vivendo una notevole ripresa, superando i fallimenti del passato, come quello dei Google Glass. A distanza di oltre un decennio dal loro lancio, e dopo essere stati ritirati dal mercato a causa di problemi tecnici, questioni legate alla privacy e un'immagine percepita come eccessivamente "geek", gli occhiali intelligenti stanno finalmente trovando la loro strada tra i consumatori. Questa rinascita è trainata principalmente dai Ray-Ban Meta, nati dalla collaborazione tra Meta e EssilorLuxottica.

Nel solo 2024, i Ray-Ban Meta hanno superato il milione di unità vendute a livello globale, con l'azienda che mira a raddoppiare le consegne entro la fine dell'anno. Il successo di questi dispositivi è attribuibile al loro design familiare, ispirato al profilo Wayfarer, che integra funzionalità avanzate in un aspetto tradizionale. Tra queste, spiccano una fotocamera, un microfono, un assistente vocale e lenti con filtro luce blu, progettate per proteggere la vista durante videochiamate o l'uso prolungato di schermi.



L'interesse crescente per i Ray-Ban Meta è confermato dai dati di Trovaprezzi.it, piattaforma leader in Italia per la comparazione dei prezzi. A partire da maggio 2025, le ricerche mensili relative a questi occhiali hanno registrato un aumento di oltre il 200% rispetto ai mesi precedenti, evidenziando una forte attenzione da parte dei consumatori. Su Trovaprezzi.it, i Ray-Ban Meta rappresentano quasi la totalità delle ricerche nella categoria degli smart glasses.

La preferenza dei consumatori si concentra sul modello Lucido nero con lenti trasparenti con filtro, che costituisce il 73,5% delle ricerche totali. Seguono, con un notevole distacco, il modello con lenti verdi, al 15,9%, e la versione opaca con lenti grafite, che raggiunge il 7,6%. Le lenti transition trasparente/verde grafite, ideali per chi trascorre molto tempo all'aria aperta, si attestano al 3% delle ricerche, indicando un segmento in crescita. Questa distribuzione rivela una chiara tendenza: gli smart glasses non sono più solo un prodotto per appassionati di tecnologia, ma una vera alternativa a occhiali tradizionali, auricolari o action cam, proprio perché il loro successo risiede nel non apparire come smart glasses.



La strategia dei prezzi gioca un ruolo cruciale nella diffusione di questi prodotti, contribuendo a renderli più accessibili a un pubblico ampio. Tutti e quattro i modelli principali dei Ray-Ban Meta presenti su Trovaprezzi.it hanno registrato riduzioni significative rispetto al prezzo di lancio, dimostrando l'applicazione di un sistema di dynamic pricing che si adatta alla domanda di mercato. Il modello più ricercato, il Wayfarer Lucido nero con lenti trasparenti con filtro, lanciato a gennaio 2024 a 296 euro, è sceso a 264 euro a giugno 2025, con una riduzione del 10,8%. Un calo identico ha interessato il Wayfarer Lucido nero con lenti verdi, passato anch'esso da 296 a 264 euro.

Le versioni opache hanno visto ribassi ancora più marcati. Il Wayfarer Opaco nero con lenti grafite, disponibile da novembre 2023, è passato da 323,10 euro a 287,90 euro, con un calo del 10,9%. Il modello più recente, il Wayfarer Opaco nero con lenti transition trasparente/verde grafite, lanciato ad agosto 2024, ha subito il ribasso maggiore, passando da 388 euro a 327,90 euro, una diminuzione del 15,5%. Secondo Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel, "Queste variazioni di costo, osservabili anche su base mensile, suggeriscono che il prezzo non è semplicemente uno strumento promozionale, ma uno specchio fedele delle dinamiche di interesse e di adozione del mercato. Abbassare il costo di ingresso serve ad allargare la base d'utenza, intercettando chi guarda al prodotto con curiosità ma è ancora in fase di valutazione. In questo senso, il pricing dinamico si rivela un alleato strategico per trasformare una tecnologia "emergente" in un oggetto d'uso quotidiano. Dai flop del passato alla concreta prospettiva di un mercato da milioni di unità, il percorso degli smart glasses sembra avviato verso una fase di consolidamento. Se un tempo l'eccesso di innovazione poteva spaventare, oggi il successo passa dalla capacità di farli apparire accessibili, normali e pronti a sostituire gli occhiali da sole tradizionali".



.