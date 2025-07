16/07/2025 marketing

Moda 2025: l'eBay Watchlist rivela tendenze e marchi più desiderati

Welch (eBay): il report che analizza desideri e abitudini di acquisto nel settore moda per il prossimo anno

La piattaforma di e-commerce eBay ha lanciato il suo nuovo report globale, l'eBay Watchlist, che analizza le tendenze e le preferenze degli appassionati di moda per il 2025. Curato da Brie Welch, stilista newyorkese e ora Resident Stylist della piattaforma, il documento offre una prospettiva approfondita sui desideri e le abitudini di acquisto a livello mondiale. Welch, con la sua esperienza nel mondo della moda, interpreta i dati di oltre 134 milioni di utenti e 2,3 miliardi di inserzioni, trasformandoli in chiare indicazioni di stile. Questo posiziona eBay come un osservatorio privilegiato per intercettare i gusti emergenti nel settore.

In Italia, il settore della moda e del lusso mostra un forte dinamismo sulle pagine di eBay.it. Ogni secondo, un articolo nella categoria Fashion & Luxury viene cercato, inclusi gli orologi, anch'essi con una ricerca al secondo, e i gioielli di lusso, con una ricerca ogni 30 secondi. Il marchio più ricercato in Italia per il 2025 è Armani, sottolineando il legame del pubblico italiano con l'eleganza classica. Tra gli oggetti più venduti nel Paese spiccano il Rolex Submariner e la borsa Louis Vuitton Speedy.



A ivello globale, i brand italiani mantengono una posizione di rilievo. Gucci e Prada figurano tra i marchi di moda più acquistati su eBay in tutto il mondo, affiancando nomi come Louis Vuitton, Burberry e Chanel.

Accanto ai marchi affermati, il report identifica anche sorprese tra le aziende in maggiore crescita rispetto al 2024, riflettendo un mercato attento alle nuove proposte. Birkenstock ha registrato un aumento del 61%, affermandosi da scarpa comoda a ugly shoe di culto. Altuzarra è cresciuto del 48% con la sua eleganza sofisticata ma accessibile, mentre Tombolo ha visto un incremento del 40% grazie alla sua estetica leisure e vacanziera. Marchi classici come Bulgari (+28%) e Patek Philippe (+27%) continuano a essere simboli di lusso e investimento, mantenendo un forte appeal.



Il fenomeno del thrifting, ovvero l'acquisto di capi di seconda mano, è in forte espansione. Le vendite di abbigliamento, scarpe e accessori second-hand su eBay sono aumentate di oltre il 400% a marzo 2024 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il termine "vintage" è stato cercato in media 1.200 volte al minuto nel 2024, e circa il 40% degli articoli moda venduti su eBay è stato etichettato come "usato". Questi dati indicano una maggiore attenzione alla sostenibilità e al desiderio di esprimere un'identità autentica attraverso pezzi unici.

Brie Welch ha individuato cinque macro-tendenze che plasmano il modo in cui le persone si vestono e fanno acquisti sulla piattaforma, offrendo un quadro dinamico della moda contemporanea.

Il primo trend, Function First, celebra l'evoluzione della moda funzionale, dove il workwear si integra con lo stile in modo sofisticato. I barrel jeans hanno visto un incremento delle ricerche del 130% rispetto all'anno precedente. Marchi come Wrangler e Timberland sono stati cercati in media 37 e 20 volte al minuto nel 2024, rispettivamente;



Dyed in Dusk esplora palette ispirate ai toni del tramonto, con un'estetica onirica e sfumature profonde. Gli abiti giallo burro, indicati come colore simbolo dell'estate 2025, hanno registrato un aumento delle ricerche del 656%, riflettendo un desiderio di leggerezza e romanticismo.



Well Suited segna il ritorno del power dressing con una nuova consapevolezza stilistica e di genere. I blazer sartoriali sono tra i pezzi più ricercati (+209%), mentre i tailleur oversize crescono dell'87%. Questo dimostra come l'abito strutturato torni protagonista, ma con volumi più liberi e codici più fluidi.

Modern Bohemia abbraccia un'estetica boho contemporanea, romantica e personale, che reinterpreta lo spirito libero degli anni Settanta con leggerezza e creatività. Le ricerche su eBay confermano il trend: le borse con le frange mostrano un +41%, mentre le gonne in chiffon volano a +86%, evidenziando il ritorno di silhouette ariose e accessori d'impatto.

Infine, Blue Hues vede il denim protagonista assoluto, reinterpretato attraverso lavaggi, texture e dettagli ricercati. I jeans giapponesi, apprezzati per qualità e manifattura, crescono del 68%, mentre il denim cimosato segna un +46%, a testimonianza di un interesse crescente verso capi curati nei minimi dettagli.