09/07/2025 marketing

B&B Italia 2025: dove costa di più e il boom dei pagamenti senza contatto

Zola (SumUp): osservatorio rivela l'aumento dei costi e la rivoluzione cashless nelle strutture ricettive in Italia

Nonostante l'aumento dei costi, i Bed & Breakfast si confermano una soluzione di alloggio apprezzata dai viaggiatori nell'estate 2025. L'ultima rilevazione dell'Osservatorio B&B Cashless di SumUp, basata su dati Istat e Altroconsumo, mette in luce non solo la crescita dei prezzi per questa tipologia di struttura, ma anche un vero e proprio boom nell'adozione dei pagamenti digitali, con la tecnologia Tap to Pay in testa.

Dal 2020, i prezzi degli alloggi hanno segnato un aumento significativo: +30% per i B&B e +39% per gli hotel. Questo contribuisce a un rincaro generale delle vacanze estive 2025, stimate in media al +2,3% rispetto all'anno precedente, con i soli alloggi in crescita del +4%. Analizzando le 25 principali mete turistiche, l'Osservatorio posiziona Venezia come la città con il costo medio più elevato per una notte in B&B, arrivando a 169,5 euro. Seguono Milano con 147,9 euro, Firenze con 137,3 euro, Bolzano a 131,6 euro e Bologna con una media di 117,5 euro; Sassari si distingue come la località più economica, con un costo medio di 70 euro. Il prezzo minimo più basso, 46 euro, si trova invece a Belluno. Reggio Calabria registra l'incremento maggiore rispetto al 2024, pari al +36,7%.



Parallelamente alla questione prezzi, il settore turistico italiano mostra una crescente adozione dei pagamenti digitali. Tra aprile e giugno 2025, le transazioni effettuate in modalità Tap to Pay – che consente di accettare pagamenti contactless direttamente tramite smartphone, eliminando la necessità di un POS fisico – sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2024, registrando un aumento del +103,7%; nelle sole strutture ricettive, come hotel e B&B, l'incremento si attesta all'+80,8%. Anche altri settori legati al turismo mostrano dinamismo, con aumenti significativi nell'uso di questa tecnologia.

Commentando i dati, Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp, ha dichiarato: «Secondo recenti rilevazioni, le vacanze 2025 costeranno agli italiani il 2,3% in più rispetto al 2024, anche a causa del prezzo medio degli alloggi (hotel e B&B), aumentato del +4% rispetto a dodici mesi fa, e del +34% dal 2020. In un momento in cui i costi degli alloggi continuano a crescere, il Bed and Breakfast resta una soluzione particolarmente apprezzata dai viaggiatori - italiani e internazionali - sia per visitare le città d’arte, sia per le destinazioni marittime e di montagna. Guardando i dati dell’Osservatorio B&B Cashless di SumUp, i prezzi di una notte in Bed and Breakfast nelle città italiane più turistiche oscillano: dai costi elevati di Venezia e Milano a quelli economici di Sassari e Belluno». Zola ha inoltre sottolineato come «Il turismo si conferma anche uno dei settori più dinamici sul fronte dei pagamenti digitali. Cresce, in particolare, l’uso del contactless da smartphone: in supporto ai merchant del settore, SumUp ha aggiunto al suo ecosistema di soluzioni di pagamento Tap to Pay, che consente agli esercenti di accettare con facilità e in sicurezza tutte le tipologie di pagamenti contactless, dalle carte di credito e di debito ai wallet digitali».



Tra le note particolari rilevate, Napoli si distingue come una delle poche grandi città con prezzi sostanzialmente stabili o in leggero calo (-2,3%); a Palermo, pur registrando una crescita dei prezzi del +10,2%, si osserva una differenza minima tra quotazione minima e massima, di soli 10 euro. A supporto della crescente digitalizzazione dei pagamenti nel settore, SumUp offre la soluzione Tap to Pay, disponibile dal 2024. Questa tecnologia permette agli esercenti, inclusi B&B e affittacamere, di accettare pagamenti contactless direttamente dal proprio smartphone Android, semplicemente installando l'app SumUp e creando un account aziendale, senza la necessità di acquistare hardware aggiuntivo; è una soluzione versatile, adatta sia per chi non possiede altri strumenti sia per chi desidera integrarla con sistemi di cassa esistenti.