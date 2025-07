09/07/2025 economia

Inflazione persistente e opportunità obbligazionarie

Luis (Mirabaud): inflazione persistente; rallentamento della crescita nella seconda metà dell'anno

Fatima Luis, Senior Portfolio Manager presso Mirabaud Asset Management, ritiene che l'inflazione si manterrà persistente, che la crescita rallenterà nella seconda metà dell'anno e che ora sia opportuno adottare nell'obbligazionario un approccio orientato alla duration più lunga. Ha gradualmente aumentato la duration man mano che i rendimenti aumentavano, concentrandosi in particolare sul segmento a lungo termine della curva, una parte del mercato che è ancora poco considerata ma in cui continua a vedere opportunità.



Andamento del Mercato Obbligazionario a Lungo Termine



Il tratto a lungo termine ha sottoperformato in diverse aree geografiche, compresi i Treasury USA, le obbligazioni europee e giapponesi. Si tratta di una parte del mercato poco apprezzata che molti stanno evitando, a suo avviso inutilmente. Nonostante si continui a parlare della perdita di status di bene rifugio per questi asset, ha visto i rendimenti reagire quando le tensioni geopolitiche sono aumentate in risposta all'escalation tra Israele e Iran, a riprova del fatto che le obbligazioni a lungo termine possono ancora fornire stabilità.







Valutazione del Credito e Strategie



Nel frattempo, i mercati del credito hanno recuperato le perdite registrate da aprile. Ritiene che si tratti di un ottimismo eccessivo, dato che i dazi minimi del 10% rimarranno in vigore e avranno un impatto negativo sulla crescita. Ha ridotto alcune posizioni sull'high yield che erano tornate ai livelli pre-Liberation Day, in particolare quelle di qualità inferiore. Rimane invece un certo grado dispersione nel segmento CCC, dove il rischio di rifinanziamento rappresenta ora un chiaro fattore negativo.

Tuttavia, il posizionamento core rimane solido. I fondamentali del credito stanno resistendo e i rendimenti più elevati continuano ad attrarre nuovi flussi. Ha beneficiato dell'ampliamento degli spread ad aprile per aumentare le posizioni su titoli BBB, in particolare nei settori ciclici dove i prezzi implicavano una recessione.

Fatima Luis, Senior Portfolio Manager, Mirabaud Asset Management



