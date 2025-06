25/06/2025 economia

Pensione, salute e figli le preoccupazioni finanziarie degli italiani

Pescarini (Facile.it): avere una corretta pianificazione finanziaria in famiglia è fondamentale, non solo per vivere con serenità il presente, ma anche per avere un maggior controllo sul futuro

Molti guardano al futuro con una diffusa inquietudine finanziaria. Cosa pesa di più sui pensieri? È la paura di non avere abbastanza per la pensione, l'ansia per le potenziali spese mediche impreviste e il desiderio di garantire ai propri figli una stabilità economica. Questi non sono timori astratti; sono preoccupazioni concrete, condivise da milioni, come emerge da una recente indagine condotta da mUp Research per conto di Facile.It. Nonostante questa vasta preoccupazione, che riguarda circa 38 milioni di italiani secondo la ricerca, solo una minoranza, appena il 18%, ha effettivamente investito denaro per cercare di alleviare queste paure. Questo divario tra l'ansia percepita e l'azione concreta è un dato rilevante. Affrontare efficacemente queste preoccupazioni finanziarie spesso richiede una pianificazione attenta. Non si tratta solo di risparmiare; è fondamentale anche investire in modo informato e consapevole. Una solida pianificazione finanziaria per la famiglia non serve unicamente a vivere il presente con maggiore serenità; è uno strumento essenziale per ottenere un controllo più efficace su ciò che il futuro potrebbe riservare.



"Dei buoni comportamenti finanziari si basano da una parte sul risparmio e dall'altra sull'investimento maturo, consapevole e informato. Avere una corretta pianificazione finanziaria in famiglia è fondamentale, non solo per vivere con serenità il presente, ma anche per avere un maggior controllo sul futuro", spiega Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it. "Da sempre offriamo soluzioni per risparmiare sulle principali spese familiari: assicurazioni, bollette, mutui e prestiti. La nuova sezione Investimenti di Facile.it, coerentemente con la nostra mission di ?rendere più facile la vita di ogni giorno' confrontando e aiutando il nostro utente a scegliere la soluzione più adatta ai propri bisogni e risparmiando tempo e denaro, consentirà di investire in strumenti semplici e sicuri, compiendo così il primo passo verso una gestione più consapevole delle proprie finanze". L'indagine ha messo in luce le paure più sentite legate al futuro. - Al primo posto vi è la paura di una pensione insufficiente, un timore condiviso da quasi sei italiani su dieci. Questa preoccupazione è particolarmente accentuata nella fascia d'età tra i 35 e i 54 anni, dove raggiunge quasi il 70%.



- Segue l'inquietudine per le spese mediche impreviste, indicata dal 47% degli intervistati. Tra gli over 65, questa percentuale sale al 54%, un dato significativo. - Infine, quasi un intervistato su tre, il 33%, è preoccupato per la futura stabilità economica dei propri figli. Questa paura è più forte tra i genitori più giovani, toccando il 38% nella fascia 25-34 anni. Emergono anche differenze territoriali. Al Nord-Ovest, la preoccupazione per l'importo della futura pensione è più elevata, con un picco del 63,5%. Al contrario, le famiglie del Meridione sono maggiormente turbate dal futuro economico dei figli, dove la percentuale arriva al 37%. La paura di dover sostenere spese mediche importanti è diffusa in tutta italia, sebbene sia meno sentita nel Nord-Est, attestandosi al 42%. Le donne, in generale, esprimono più paure finanziarie rispetto agli uomini (94% contro 90%), temendo in particolare la bassa pensione e le spese mediche. Il campione maschile, dal canto suo, è più preoccupato per il futuro economico della prole.



Un mezzo finanziario che sta attirando attenzione, anche per la sua semplicità e sicurezza, è la polizza vita rivalutabile. Queste polizze sono spesso collegate a una gestione separata, uno strumento d'investimento specifico utilizzato dalle compagnie assicurative, concepito per investire il capitale in modo prudente e diversificato. La stessa indagine ha evidenziato che solo il 19% degli intervistati dichiara di conoscere bene queste polizze vita rivalutabili. Ma, tra chi le conosce, sono chiaramente apprezzate: oltre uno su tre, il 35%, ne ha sottoscritta una. Cosa le rende attraenti? Le persone che hanno scelto questo prodotto valorizzano in particolare alcune caratteristiche:

- La garanzia di restituzione del capitale investito, citata dal 38%. - La possibilità di riscatto anticipato, considerata importante dal 26,5%. - La facoltà di designare un beneficiario al di fuori dell'asse ereditario, apprezzata dal 25%. Inoltre, quasi un assicurato su quattro gradisce il fatto che queste polizze siano generalmente esenti dalla tassa di successione.

Per contribuire a colmare il divario tra le preoccupazioni finanziarie e l'azione concreta, Facile.It ha lanciato una nuova sezione dedicata agli investimenti. Il loro obiettivo, in linea con la missione di semplificare la vita quotidiana, è aiutare gli utenti a confrontare e scegliere con facilità strumenti d'investimento semplici e sicuri. Questa nuova piattaforma propone una selezione di polizze vita Ramo 1, frutto della collaborazione con Firstance, e include prodotti di società come Athora e GamaLife. L'offerta comprende polizze vita rivalutabili con scadenza a 5 o 10 anni - ideali per chi cerca protezione del capitale unita a un rendimento aggiuntivo - oppure polizze a vita intera, pensate per una sicurezza finanziaria a lungo termine per i beneficiari designati. I dettagli come gli importi minimi di investimento variano, e i costi d'ingresso sono spesso nulli, con alcuni prodotti che prevedono anche un bonus iniziale. A seconda della polizza scelta, è sovente possibile effettuare versamenti aggiuntivi periodicamente, oltre il premio iniziale.

Tutte le polizze offerte sono legate a gestioni separate, garantendo il capitale a scadenza o in specifiche finestre temporali.