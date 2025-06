18/06/2025 sport

La Ryder Cup si affida a SAP per rivoluzionare l'esperienza tifosi

Klein (SAP): La tecnologia del colosso europeo entra nel golf per migliorare il coinvolgimento dei fan

Ryder Cup Europe e PGA of America hanno stretto un nuovo accordo, nominando SAP Worldwide Partner della Ryder Cup. La collaborazione si estende alle edizioni del 2025 a Bethpage, New York, e del 2027 ad Adare Manor, Limerick, Irlanda. Obiettivo chiave è migliorare l'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia SAP.

Fondata nel 1927, la competizione biennale mette di fronte 12 tra i migliori golfisti professionisti di Stati Uniti ed Europa in un formato match play. L'evento è riconosciuto come uno dei maggiori appuntamenti sportivi globali, capace di attrarre milioni di spettatori in tutto il mondo.

In virtù di questa partnership, la Ryder Cup beneficerà dell'impiego delle soluzioni tecnologiche SAP per arricchire l'interazione con il pubblico. La piattaforma SAP Customer Data Platform unirà i dati dei tifosi da diverse fonti, creando profili unici. Successivamente, SAP Emarsys Customer Engagement userà questi dati per fornire contenuti personalizzati sui vari canali di marketing.







SAP Datasphere armonizzerà i dati dei clienti e aziendali, preparandoli per la visualizzazione in SAP Analytics Cloud, dove le intuizioni potranno essere trasformate in azioni concrete. Queste soluzioni, parte di SAP Business Data Cloud, aiuteranno la Ryder Cup a comprendere meglio il comportamento del pubblico, incrementare il coinvolgimento e offrire esperienze personalizzate su vasta scala, aprendo la strada a future innovazioni guidate dall'AI e a un percorso del tifoso connesso a livello globale.

Essendo Worldwide Partner, SAP otterrà una significativa visibilità del brand durante ogni edizione tramite branding sul campo, pubblicità televisiva globale e nel Ryder Cup Village attraverso esperienze dedicate ai tifosi. SAP collaborerà inoltre con il team di contenuti della Ryder Cup per campagne su misura sui canali social ufficiali dell'evento.



Commentando l'accordo, Christian Klein, CEO di *SAP SE, ha dichiarato: "In SAP, crediamo nel potere della tecnologia per migliorare l'esperienza dei fan, e questa partnership ci consente di dare vita a questa visione per milioni di appassionati di golf in tutto il mondo. Integrando le nostre soluzioni di dati e coinvolgimento clienti, creeremo un'esperienza più personalizzata, connessa e senza interruzioni, sia sul campo che fuori. Non vediamo l'ora di aiutare la Ryder Cup a stabilire un nuovo standard per l'engagement dei tifosi".

La Ryder Cup ha una solida esperienza nell'utilizzo di nuove tecnologie per avvicinare i tifosi all'azione e rendere la loro esperienza il più fluida possibile, sia sul posto all'evento sia per i milioni di persone che guardano da casa*, ha aggiunto Guy Kinnings, Chief Executive Officer dell'European Tour group. Siamo sempre alla ricerca di nuovi partner tecnologici che possano rendere la più grande competizione a squadre del golf ancora migliore, e le soluzioni *SAP possono fare proprio questo. In cambio, come Worldwide Partner, forniremo loro una piattaforma di livello mondiale per raccontare la loro storia a una base di fan sempre più diversificata che si estende in tutto il globo*.



Siamo orgogliosi di accogliere *SAP come Worldwide Partner della Ryder Cup e apprezziamo il loro impegno condiviso nel fornire un'esperienza eccezionale ai migliaia di tifosi presenti in loco e agli innumerevoli altri che guardano da casa*, ha commentato Jeff Price, Chief Commercial Officer della PGA of America. SAP è ben consolidata nel promuovere l'innovazione nel business dello sport, aiutando le organizzazioni a sbloccare insight più profondi e creare un coinvolgimento più personalizzato. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per elevare il modo in cui i tifosi si connettono con il più grande evento a squadre del golf