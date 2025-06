18/06/2025 cover

Giovanni Farese (Webidoo): l'Intelligenza Artificiale al fianco delle PMI Italiane

Una soluzione AI agentica efficace per gestire alcune attività ripetitive all'interno dell'azienda

Abbiamo partecipato al lancio di Groow, la prima piattaforma italiana basata su AI Agent pronta a rivoluzionare l'organizzazione e la crescita delle piccole e medie imprese da parte di Webidoo. Abbiamo incontrato Giovanni Farese, CEO di Webidoo, per capire come si possano sviluppare servizi efficaci per le nostre PMI.



Partiamo dall'idea.



Groow nasce per rispondere a un bisogno concreto: liberare tempo, potenziare risorse interne e affiancare gli imprenditori nel quotidiano, rendendo la trasformazione digitale accessibile, concreta e immediatamente operativa. Groow è molto più di una tecnologia. È un sistema human-centric che integra assistenti virtuali intelligenti all'interno dei processi aziendali permettendo alle PMI di delegare attività ripetitive e a basso valore per concentrarsi su ciò che conta davvero: la strategia, l'innovazione e le persone.







Sappiamo perfettamente, perché anche noi lo sperimentiamo quotidianamente, che il tempo è la moneta più preziosa per un imprenditore e Groow nasce per restituirne una parte, grazie a un'intelligenza artificiale che lavora al fianco delle persone, non al loro posto. Non lasciamo mai il cliente da solo: Groow è progettato per essere semplice, ma dietro ogni agente c'è un'intera squadra di esperti che lavora per personalizzarlo e massimizzarne l'impatto operativo.



Webidoo si è sempre rivolta alle piccole e medie imprese. Con l'arrivo prepotente dell'intelligenza artificiale, c'è chi teme che questa possa rappresentare una minaccia, ma voi la vedete come un'opportunità?



Assolutamente. C'è una frase bellissima che usiamo per rispondere alla domanda che spesso ci viene fatta: "L'AI ruberà il lavoro?". Noi diciamo ai nostri clienti che non è l'AI a rubarti il lavoro, ma è il tuo competitor che adotterà l'AI prima di te che potrebbe farlo. Questo è un messaggio molto potente. Noi crediamo fermamente che oggi, più che mai, le piccole e medie imprese rappresentino quella categoria che ha la vera capacità, se dotata dei "superpoteri" dell'intelligenza artificiale, di competere anche con aziende molto più grandi, e soprattutto su scala globale. Il nostro obiettivo è dare un po' un riscatto a queste PMI.



Parlate di "superpoteri".





Qual è lo strumento che Webidoo sta mettendo a disposizione delle PMI per ottenere questi poteri?



Stiamo lanciando una piattaforma che abbraccia una nuova era per l'intelligenza artificiale: l'era rappresentata dai cosiddetti agenti AI. Il prodotto che stiamo per lanciare è costruito attorno all'importanza di poter restituire il tempo e reinvestire il tempo in azioni strategiche.



Gli agenti AI: ci spiega meglio cosa sono e cosa fanno concretamente per un imprenditore o un'azienda?



Certo. Il cuore della piattaforma sono i Grow Agent, affiancati dalle task, ovvero i compiti che questi agenti possono svolgere. Abbiamo addestrato questi agenti a fare quelle azioni che tipicamente le piccole e medie imprese hanno bisogno che vengano fatte. La nostra forza è che abbiamo acquisito oltre 7.000 clienti e abbiamo chiesto direttamente a loro quali fossero i compiti, le "task", di cui avevano bisogno e che potessero essere "game changer". Ce li hanno raccontati e noi li abbiamo implementati. Questi agenti possono fare tantissime cose. Ad esempio, possono leggere email e rispondere, partecipare o supportare in meeting, valutare notizie e sentiment di mercato per dare suggerimenti, aiutare con l'onboarding di nuove persone. Soprattutto, possono agire o consigliare cosa fare in maniera completamente automatica. Le task possono essere qualsiasi azione che si fa con un computer o un software, può essere insegnata a un agente.



Avete anche creato degli agenti specifici per diverse aree aziendali?



Sì, abbiamo identificato alcuni agenti chiave già addestrati. C'è il Grow Export, che si occupa di vendita, assistenza e generazione di opportunità per chi esporta. Il Grow Digital Marketing, che prepara campagne efficaci. Il Grow che risolve i problemi HR, fondamentale per le medie aziende che spesso non hanno una struttura dedicata come le grandi. E il mio preferito, il Grow Coach, che supporta i CEO delle PMI, che come quelli delle grandi aziende, devono affrontare mille sfide. Questi agenti sono pronti all'uso perché abbiamo addestrato circa il 70% delle loro competenze.



Quindi sono già operativi appena attivati. E se un'azienda ha esigenze più specifiche?



La piattaforma permette di customizzare, ovvero creare nuovi compiti e nuove task. Inoltre, una grande innovazione è che questi agenti possono lavorare assieme. Se per una task servono competenze di vendita, marketing ed export, posso farli collaborare nello stesso sistema. Le task sono auto-configurate e crearle è estremamente semplice, con pochi click.



L'intelligenza artificiale conversazionale, come i chatbot, richiede spesso di imparare a fare "prompting", cioè a fare le domande giuste. Come affrontate questo aspetto per semplificare l'utilizzo da parte di una PMI?



Questo è un punto chiave. Noi abbiamo fatto un passo avanti perché la piattaforma semplifica il modo di comunicare con il software. C'è la chat classica, ma sappiamo che per gli imprenditori o chi lavora in azienda può essere più facile usare un instant message come WhatsApp, e stiamo guardando a tecnologie che permettano di dialogare a voce con l'IA. Vogliamo qualcosa che sia semplice da utilizzare e senza configurazioni tecniche complesse. L'obiettivo è l'estrema intuitività.



L'adozione di nuove tecnologie a volte è lenta, soprattutto per le PMI. Come accompagnate i vostri clienti in questo percorso?



L'adozione tecnologica è un percorso lungo. Non ci aspettiamo un'adozione dirompente immediata, ma una progressione importante nei prossimi anni. Abbiamo studiato i fattori che hanno accelerato l'adozione in passato, come l'interfaccia semplice di software come Windows per il personal computer. Abbiamo applicato lo stesso principio creando un prodotto estremamente semplice da usare, configurabile in pochi passi anche dall'imprenditore o dal team. Ma siamo consapevoli che le PMI spesso hanno bisogno di supporto operativo. Per questo, abbiamo integrato la possibilità di farsi assistere da Webidoo. Il nostro fattore di successo negli anni è sempre stato affiancare alla tecnologia delle persone qualificate che aiutassero i clienti ad adottarla e comprenderla. Abbiamo costruito il concetto di Human AI, unendo la semplicità della piattaforma al supporto umano. Offriamo un pacchetto Human Assistant Premium per assistenza dedicata se si hanno dubbi o si vuole configurare più velocemente. E per chi dice "non ho tempo, fatelo voi per me", abbiamo un pacchetto Pro, dove siamo noi a configurare tutto per loro.

Questa nuova piattaforma si integra con le vostre soluzioni esistenti?



È sinergica con i nostri altri prodotti. Ad esempio, Jooice, il nostro prodotto di successo per le piccolissime aziende che gestisce attività di marketing. Questa nuova piattaforma ha un agente AI già addestrato per utilizzare Jooice. Quindi, se un cliente ha già l'applicazione, l'agente AI può lavorare direttamente al posto suo. Vediamo sempre più gli agenti come il centro della nostra gamma prodotti, attuale e futura.