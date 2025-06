11/06/2025 sport

L'EBU si assicura i diritti della Coppa Mondo Club DAZN in 11 mercati strategici

DAZN: accordo sublicenza diritti Mondale Club FIFA 2025 per 11 mercati CEE tramite EBU, ampliando copertura in Europa

L'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha stretto un accordo di sublicenza con DAZN per i diritti di trasmissione della FIFA Club World Cup 2025. L'intesa copre 11 mercati dell'Europa Centrale e Orientale, segnando un passo importante nella distribuzione dei diritti televisivi per l'evento calcistico.

In cinque di questi territori, l'EBU ha già ottenuto impegni formali dai suoi membri. Si tratta di BNT in Bulgaria, PBS a Malta, RTCG in Montenegro, TRT in Turchia e Suspilne in Ucraina.

Nei restanti sei paesi, gli accordi con i rispettivi broadcaster membri dell'EBU non sarebbero ancora stati finalizzati. Questi mercati includono Albania, Repubblica Ceca, Ungheria, Kosovo, Romania e Slovacchia. Se le intese non dovessero concretizzarsi in tempo per l'inizio del torneo, previsto per il 14 giugno, l'EBU valuterà la possibilità di sublicenziare i diritti a broadcaster non membri in queste nazioni.







In nove dei 11 territori coperti dall'accordo, con l'eccezione di Bulgaria e Ucraina, l'EBU deterrà i diritti di trasmissione per tutte le 63 partite del torneo in modalità co-esclusiva con DAZN. Per Bulgaria e Ucraina, invece, i broadcaster membri avranno il diritto di mostrare un numero limitato di incontri per ogni giornata di gara, da uno a due, sempre in co-esclusiva. Non sono previsti ulteriori territori da aggiungere all'ambito dell'accordo EBU.

DAZN aveva acquisito i diritti globali per la FIFA Club World Cup a dicembre e da allora sta lavorando alla sublicenza in diverse aree geografiche. Nei mercati europei più grandi, in particolare quelli considerati strategici per la piattaforma, DAZN ha negoziato accordi direttamente con i broadcaster. Esempi significativi includono l'accordo con Mediaset per 22 partite in Italia e Spagna, l'intesa con TF1 per due incontri in Francia e il deal con Channel 5 per 23 partite nel Regno Unito. Si apprende che DAZN abbia proposto all'EBU e ad altri broadcaster europei diverse opzioni per l'acquisizione dei diritti, offrendo la co-esclusiva per tutte le 63 partite, per due partite al giorno o per un solo match quotidiano. DAZN intende mantenere almeno la co-esclusiva per tutti gli incontri della Club World Cup nei vari mercati globali.



Il processo di sublicenza ha incontrato alcune complessità. I broadcaster pubblici nei mercati maggiori sarebbero stati riluttanti a impegnarsi finanziariamente in modo significativo per il torneo, sia prima che dopo l'acquisizione dei diritti da parte di DAZN. Un'ulteriore complicazione è data dalla sovrapposizione del torneo con il Campionato Europeo Femminile UEFA, che si svolge dal 2 al 27 luglio e per cui molti broadcaster europei si sono già impegnati a trasmettere gli incontri principali. Per i canali generalisti, specialmente quelli di servizio pubblico, è difficile trovare ulteriore spazio nei palinsesti per eventi calcistici. Nell'analisi dei cinque territori dove l'accordo EBU è stato confermato, emerge che i broadcaster che si sono assicurati i diritti dispongono spesso di canali multipli o di un canale sportivo dedicato, oppure, come nel caso dell'Ucraina, sono stati considerati separatamente dall'accordo EBU per l'Europeo Femminile.



In territori dove DAZN non è presente, come Cina e Russia, sono stati stretti accordi esclusivi con broadcaster locali. L'accordo per la Club World Cup in Cina con la piattaforma di streaming Migu è stato gestito direttamente dalla FIFA, mentre in Russia, la piattaforma di streaming Okko si è assicurata i diritti esclusivi tramite un intermediario terzo