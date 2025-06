11/06/2025 economia

Volatilità sui Treasury USA: un'opportunità tattica per chi investe

Gallo (Federated Hermes): i fattori che hanno mosso i mercati obbligazionari statunitensi di recente

Il mercato obbligazionario statunitense ha mostrato forte volatilità negli ultimi mesi, spingendo i rendimenti dei Treasury su livelli più elevati. Questa situazione, generata da un mix di fattori politici ed economici, potrebbe offrire una specifica opportunità agli investitori, secondo l'analisi di R.J. Gallo, Senior Portfolio Manager for Fixed Income di Federated Hermes.

Ad aprile, l'introduzione di dazi elevati e le incertezze sulla guida della Federal Reserve hanno innescato vendite sui titoli statunitensi. Questo ha causato rapide oscillazioni nei rendimenti dei Treasury, nel valore del dollaro e nei prezzi delle azioni. Successivamente, a maggio, l'approvazione alla Camera di una legge di bilancio con elevati deficit previsti (Big Beautiful Bill) ha ulteriormente contribuito all'aumento dei rendimenti sui Treasury a lungo termine e sui titoli di Stato di altri paesi sviluppati. L'effetto complessivo di questa fase turbolenta è che il rendimento medio dell'indice dei Treasury statunitensi è ora superiore di circa 20 punti base rispetto all'inizio di aprile.







Prevedere la direzione futura dei rendimenti dei Treasury resta complesso. Il sentiment del mercato obbligazionario e le aspettative economiche possono mutare rapidamente, spesso influenzati anche da sviluppi politici inattesi.

Il dibattito sul bilancio federale statunitense non è ancora concluso. Il Senato potrebbe decidere ulteriori tagli alla spesa rispetto a quelli approvati dalla Camera, una mossa che il mercato obbligazionario vedrebbe favorevolmente. Al contrario, se i senatori moderati dovessero limitare i tagli, ad esempio sul Medicaid, l'effetto sui rendimenti potrebbe essere l'opposto, portando a un leggero aumento.

La Federal Reserve mantiene una posizione di attesa. L'inflazione risente dell'aumento dei dazi, ma questo impatto potrebbe essere temporaneo. Di fronte a una potenziale debolezza del mercato del lavoro, la Fed potrebbe decidere di non concentrarsi esclusivamente sulle preoccupazioni inflazionistiche. Dato che la crescita economica degli Stati Uniti è attesa in rallentamento e che le politiche tariffarie più drastiche appaiono meno probabili, un allentamento monetario da parte della Fed nel corso di quest'anno appare al momento più probabile che non.



Riassumendo, il mercato sconta attualmente un allentamento monetario della Fed di portata limitata. Le economie, sia statunitense che globale, sono vulnerabili a un rallentamento indotto dal caos tariffario. Il Presidente Trump ha, almeno in parte, mitigato le sue tattiche commerciali più aggressive. Infine, i rendimenti del mercato dei Treasury si attestano ora su livelli più elevati dopo una fase ricca di eventi. Tutto ciò suggerisce che i rendimenti dei Treasury potrebbero trovare una strada verso il basso, anche se graduale. Questa prospettiva potrebbe risultare vantaggiosa per gli investitori obbligazionari nel breve periodo