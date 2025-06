11/06/2025 economia

Investimenti strategici in AI e digitale: lLa crescita Asiatica parte da qui

Franz (Capital Group): come le politiche governative in Asia stanno amplificando l'innovazione interna

Sebbene l'incertezza sui dazi abbia dominato il panorama delle notizie globali, le opportunità interne nei grandi mercati emergenti come Cina e India continuano a mostrare un potenziale significativo. In questi mercati, le politiche strategiche attuate dai governi ricoprono un ruolo cruciale nell'accelerare l'innovazione.

Il governo cinese ha dimostrato questo approccio strategico. A gennaio, ha annunciato la creazione di un Fondo nazionale per gli investimenti nell'industria dell'AI. Questo fondo è partito con un capitale iniziale di 60 miliardi di yuan, equivalenti a 8,2 miliardi di dollari. Le previsioni indicano che nei prossimi 20 anni potrebbe raccogliere quasi 1.000 miliardi di yuan, circa 138 miliardi di dollari. Questo notevole impulso dall'alto potrebbe dare un forte slancio alle infrastrutture di AI a livello nazionale. Settori come i produttori di chip e i data center sono particolarmente ben posizionati per beneficiare di questi investimenti nel breve termine. Un approccio simile potrebbe anche accelerare notevolmente lo sviluppo di applicazioni innovative e diversi casi d'uso, incrementando la sperimentazione sia nell'AI generica che in quella specifica per settore.







Parallelamente, in India sono in corso sforzi significativi volti a creare una solida infrastruttura digitale. Un'iniziativa di spicco è l'India Stack, che consiste in una raccolta di API (Application Programming Interface) aperte e beni pubblici digitali. Banche e istituti finanziari, tra cui HDFC Bank, hanno già utilizzato l'India Stack per semplificare vari processi. Ad esempio, l'e-KYC (electronic Know Your Customer) basato sul sistema Aadhaar ha permesso di ridurre i costi legati all'onboarding dei clienti e ha reso più semplice l'apertura dei conti. Aziende come Reliance Industries, attraverso la sua controllata Jio, e Bharti Airtel hanno giocato un ruolo fondamentale nell'ampliare la connettività mobile e il 5G, contribuendo così a colmare il divario digitale, un elemento essenziale per il pieno successo dell'India Stack.



L'iniziativa India Stack ha già portato allo sviluppo di importanti beni pubblici digitali e infrastrutture pubbliche digitali (DPI) che coprono diversi settori. Questi sviluppi potrebbero radicalmente trasformare le prospettive di crescita dell'India. Un migliore accesso a tecnologie più accessibili, una maggiore spinta all'innovazione e alla concorrenza, e l'integrazione di individui e imprese nell'economia formale sono tutti fattori che potrebbero sostenere e favorire una crescita economica duratura nel paese