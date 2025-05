04/06/2025 sport

Dietro il trionfo di Paolini a Roma: come la tecnologia ha forgiato la campionessa

I dati dell'Amazfit Active 2 rivelano i segreti della preparazione vincente della tennista italiana

La storica vittoria di Jasmine Paolini al torneo WTA 1000 di Roma non è frutto solo di talento e determinazione, ma anche di una preparazione scientifica supportata dalla tecnologia. Lo smartwatch Amazfit Active 2 ha monitorato ogni fase del suo percorso verso il trionfo, fornendo dati preziosi che hanno ottimizzato la sua performance.

Nel momento della vittoria, le emozioni hanno fatto schizzare il battito cardiaco della tennista italiana a 150 battiti per minuto (bpm), un valore significativamente più alto rispetto alla media registrata durante l'allenamento pre-finale. Durante i momenti più intensi del match, la sua frequenza cardiaca massima ha raggiunto i 192 bpm, evidenziando l'intensità della sfida.

La giornata decisiva è iniziata con una preparazione meticolosa. In tarda mattinata, Paolini ha eseguito un riscaldamento strategico seguito da uno sparring di 42 minuti focalizzato principalmente sul servizio e sulla concentrazione mentale. Durante questa sessione, la sua frequenza cardiaca ha toccato un picco di 158 bpm, mantenendo però una media controllata di 119 bpm.







Un dato particolarmente rivelatore emerge dall'analisi dei servizi: lo smartwatch ha registrato 56 battute, ben 15 in più rispetto alla sessione pre-semifinale. Questa scelta tattica mirava a perfezionare il gesto tecnico fondamentale senza disperdere energie preziose per la finale.

Confrontando le sessioni pre-match della semifinale e della finale, emergono due approcci strategici differenti. Prima della semifinale, l'allenamento è durato 33 minuti con un'intensità maggiore: frequenza cardiaca media di 143 bpm e picchi fino a 170 bpm, entrando nella zona anaerobica 4, caratteristica degli sforzi più intensi.

Per la finale, invece, Paolini ha optato per una preparazione più lunga ma meno intensa, privilegiando precisione e gestione delle energie. I battiti massimi sono rimasti comunque simili: 171 bpm giovedì e 170 bpm sabato, dimostrando una costanza nella capacità di raggiungere l'intensità ottimale.



L'analisi dei colpi rivela una strategia ben definita: la tennista italiana ha dedicato particolare attenzione al rovescio, eseguendolo 84 volte nella sessione pre-semifinale e 78 volte prima della finale, rispetto alle 46 e 36 esecuzioni di dritto. Questa scelta non è casuale: il rovescio rappresenta il colpo distintivo di Paolini, un'arma potente e precisa che, combinata con la sua straordinaria agilità, le ha permesso di dominare le avversarie fino alla vittoria finale.

L'Amazfit Active 2 si è rivelato uno strumento fondamentale per ottimizzare ogni dettaglio della preparazione: dalla misurazione degli sforzi all'analisi delle prestazioni, fino all'adattamento in tempo reale degli allenamenti. Un esempio perfetto di come la tecnologia possa integrarsi con lo sport ad alto livello, contribuendo a forgiare una campionessa