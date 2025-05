04/06/2025 marketing

Shopify rivoluziona l'eCommerce con 150 novità: ecco come Horizon cambierà il mercato

Picazio (Shopify): la nuova piattaforma AI-native trasforma la creazione di negozi online senza necessità di codifica

Shopify lancia la sua attesa Summer '25 Editions con un focus principale su Horizon, una rivoluzionaria base di design che promette di trasformare radicalmente l'esperienza di creazione e gestione degli store online. Questo aggiornamento semestrale introduce oltre 150 nuove funzionalità che abbracciano tutti gli aspetti dell'ecosistema commerciale digitale, dall'esperienza utente ai sistemi di pagamento.

"In un contesto in cui le preferenze dei consumatori, le tecnologie e le normative evolvono costantemente, innovare nel commercio non è più un'opzione: è una necessità", afferma Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify. La piattaforma punta a rafforzare la competitività delle aziende italiane, dalle piccole imprese ai grandi gruppi, in un mercato caratterizzato da rapidi cambiamenti.

Al centro dell'aggiornamento troviamo Horizon, un sistema di design completamente ripensato che include 10 preset personalizzabili e introduce funzionalità avanzate che non richiedono competenze di programmazione. La piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale per permettere ai commercianti di creare blocchi personalizzati semplicemente descrivendo ciò che desiderano, mentre l'editor con funzionalità drag&drop consente di modificare facilmente il layout dello store.







Tra le innovazioni più significative, l'AI Store Builder genera automaticamente tre proposte complete di layout basandosi su semplici parole chiave fornite dall'utente. I merchant possono inoltre esplorare oltre 30 preset e visualizzarli in anteprima prima dell'implementazione, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo.

Sul fronte delle vendite fisiche, Shopify POS v10 introduce un'interfaccia completamente rinnovata con funzionalità avanzate come "Ship and Carry Out", che permette ai clienti di scegliere metodi di consegna diversi per articoli all'interno dello stesso ordine. I commercianti possono ora personalizzare completamente l'esperienza in negozio, applicando i colori del proprio brand alle schermate di checkout e caricando loghi e sfondi personalizzati.

Per supportare l'espansione internazionale, Shopify Payments si evolve permettendo ai brand di operare con multiple entità legali e in 130 valute diverse da un'unica interfaccia, con conversione automatica in 8 valute principali e reportistica unificata.



L'assistente virtuale Sidekick rappresenta un ulteriore salto qualitativo nell'applicazione dell'AI al commercio. Non si limita più a rispondere a domande, ma identifica proattivamente le cause dei problemi aziendali e propone soluzioni articolate. Shopify sta ridefinendo la sua piattaforma attorno al concetto di declarative commerce, dove i merchant esprimono semplicemente i loro obiettivi e l'AI suggerisce il percorso ottimale.

"Abbiamo appena iniziato a esplorare il potenziale di Sidekick. Già nei primi test, ci ha aiutati a ottimizzare la gestione degli stock: l'AI sarà la chiave per crescere e Shopify ci sta dando strumenti concreti per farlo", commenta Klavs Steenhof, Head of Digital di INTERSPORT Group.

Gli aggiornamenti di Sidekick includono funzionalità di ragionamento avanzato, interazione vocale con condivisione schermo e generazione automatica di immagini per prodotti e materiali marketing. Completano il quadro la Knowledge Base App, che permette ai merchant di gestire le informazioni utilizzate dall'AI nelle conversazioni con i clienti, e Storefront MCP, una piattaforma per sviluppare agenti conversazionali in grado di accedere in tempo reale ai cataloghi e alle politiche dello store.