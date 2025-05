04/06/2025 fare

Utility Day: doppio appuntamento per i leader energia: AI, innovazione e strategie

IKN: top manager del settore energetico si riuniscono per discutere sfide e opportunità future in Italia

Il settore italiano dell'energia si prepara a due appuntamenti fondamentali per i suoi leader e manager di alto livello. Si tratta dell'Energy Leader Summit e dell'undicesima edizione di Utility Day, eventi che mirano a rafforzare la community degli operatori della vendita di energia (Energy Retail) e favorire il confronto sulle dinamiche di mercato e le innovazioni tecnologiche.

L'Energy Leader Summit, in programma il prossimo 27 maggio, rappresenta un'occasione esclusiva e mirata per Executive e C-Level delle Utility attive nella vendita e nelle rinnovabili. L'evento è strutturato in quattro sessioni parallele, ciascuna accessibile solo su invito e riservata a 25 top manager. L'obiettivo è stimolare la condivisione di trend operativi e progetti innovativi, offrendo opportunità di confronto e networking mirato ("slow networking").







Tra i principali temi discussi durante il Summit, i CEO e gli amministratori delegati della vendita affronteranno la tutela del cliente, l'innovazione tecnologica e gli investimenti strategici. I responsabili IT, digitali e tecnologici (CIO, CDO, CTO) insieme ai direttori marketing (CMO) del comparto vendita si confronteranno sulle Data Strategy e sull'integrazione dell'AI. I vertici delle Utility, gli sviluppatori, gli investitori e i consulenti del settore rinnovabili dialogheranno sulle visioni strategiche e le alternative concrete nel nuovo scenario energetico globale. Infine, i direttori operativi e IT (COO, CIO, CDO) della vendita condivideranno le loro esperienze sulle tecnologie per l'automazione e la sostenibilità dei processi.

Tra gli executive confermati per l'Energy Leader Summit figurano:



- Alessandro Randon - CEO Alperia;



- Massimo Bello - CEO Wekiwi;



- Giancarlo Gargiulo - CEO Optima Italia;



- Sandro Bosso - CEO Dolomiti Energia;



- Massimo Brizi - CEO NeN;



...e altri importanti nomi del settore.



L'undicesima edizione di Utility Day si terrà invece il 25 novembre all'NH Congress Centre di Assago. L'evento riunirà oltre 500 C-Level della community italiana di Energy Retailer per fare il punto sulle evoluzioni del mercato energetico. Il macro-tema centrale sarà "Navigating the fluid Energy Market in the Intelligent Era". Saranno analizzate le convergenze con altri settori e le strategie adottate dagli operatori, oltre a esplorare l'emergere di nuovi player e gli scenari internazionali. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo dell'AI, alla gestione dei dati e alle soluzioni per rendere i processi sempre più digitali, automatizzati e sostenibili.

Entrambi gli appuntamenti si configurano come momenti chiave per la community dell'Energy Retail, offrendo piattaforme per la condivisione di esperienze concrete e il confronto con i leader del settore. Rappresentano un'occasione per analizzare i trend, esplorare le potenzialità dell'innovazione tecnologica e definire strategie efficaci in un mercato sempre più dinamico e guidato dai dati.



Per informazioni e aggiornamenti sul programma di Utility Day: https://ikn.it/utility-day/