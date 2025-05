04/06/2025 fare

Piacenza capitale dell'energia: 6mila visitatori per le tre fiere del futuro

Hydrogen-Expo, Cybsec-Expo e Nuclear Power-Expo chiudono con 220 espositori e 40 convegni tecnici

Il quartiere fieristico di Piacenza si è trasformato per tre giorni in un hub internazionale dell'energia del futuro e della cybersecurity, ospitando l'edizione 2025 delle tre manifestazioni organizzate da MEDIAPOINT & EXHIBITIONS. L'evento ha registrato numeri significativi che confermano il crescente interesse per i settori strategici della transizione energetica.

Le tre fiere HYDROGEN-EXPO, CYBSEC-EXPO e NUCLEAR POWER-EXPO hanno attirato oltre 6.000 visitatori registrati, 220 espositori ufficiali e 40 convegni e workshop. L'evento ha coinvolto 1.600 delegati ai convegni, oltre 50 associazioni di categoria e ha ottenuto 6 patrocini istituzionali. Durante la manifestazione sono stati assegnati 20 IHTA - Italian Hydrogen Technology Awards.

"Questa tre giorni ha superato le nostre migliori aspettative. Piacenza si è confermata punto di riferimento nazionale e internazionale per il confronto tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca", ha dichiarato Fabio Potestà, direttore di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS e ideatore delle tre manifestazioni.







HYDROGEN-EXPO, giunta alla quarta edizione, si è consolidata come la principale mostra-convegno italiana dedicata alla filiera dell'idrogeno. Il settore sta vivendo una fase di concretizzazione dopo anni di progettazione teorica. "L'idrogeno ha compiuto passi da gigante: dal 2022 a oggi siamo passati da ipotesi e progetti a realizzazioni concrete", ha sottolineato Alberto Dossi, presidente di H2IT.

Tra i risultati tangibili emergono le prime stazioni di rifornimento e il primo treno a idrogeno operativo in Italia sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo. Grazie al PNRR, si stanno avviando nuove infrastrutture, anche se resta cruciale il sostegno alla domanda per sviluppare completamente la filiera.

Il debutto di NUCLEAR POWER-EXPO ha segnato un importante punto di partenza per il ritorno del nucleare civile nel dibattito energetico nazionale. La manifestazione ha posto le basi per un dialogo costruttivo sul futuro del settore, nel segno della ricerca, innovazione e sicurezza.



Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, ha evidenziato il ruolo strategico del gruppo: "In un contesto di ripresa del nucleare, il ruolo di Sogin deve essere quello della valorizzazione delle proprie competenze, che sono quelle rimaste dopo quarant'anni di fermo, sempre aggiornate e sempre pronte a intervenire sulle parti critiche dell'impianto".

CYBSEC-EXPO ha confermato la sua centralità nel panorama nazionale della cybersecurity, con la partecipazione di esperti internazionali e un programma dedicato alla resilienza delle infrastrutture critiche. Daniela Borrelli, responsabile sviluppo business nazionale divisione cyber and security solution Leonardo, ha sottolineato l'evoluzione del settore: "Oggi è riduttivo parlare solo di difesa: bisogna parlare di sicurezza globale".

Tra i progetti strategici, Leonardo ha realizzato il primo cloud sovrano nazionale all'interno del Polo Strategico Nazionale, dove 500 amministrazioni pubbliche hanno migrato dati e applicazioni, eliminando vulnerabilità legate a infrastrutture obsolete.



La cerimonia degli IHTA - Italian Hydrogen Technology Awards 2025 ha premiato 20 tra aziende, progetti e personalità che si sono distinte per innovazione tecnologica e visione strategica. Il premio Astro nascente è andato a UFI Hydrogen, il Green Award a Hydroalp, mentre il riconoscimento come Progetto dell'anno è stato conferito a Enapter.

Le manifestazioni hanno beneficiato del patrocinio di istituzioni di primo piano, tra cui Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Comune di Piacenza, ENEA e Gruppo Sogin.

Le prossime edizioni di HYDROGEN-EXPO, CYBSEC-EXPO e NUCLEAR POWER-EXPO sono già programmate dal 9 all'11 giugno 2026, confermando la capacità di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS di creare piattaforme efficaci per lo sviluppo dei settori industriali strategici.