04/06/2025 digital

AI Week 2025: il boom dell'intelligenza artificiale attira 17mila presenze a Milano

Fiore (IA spiegata semplice): l'evento raddoppia i numeri rispetto al 2024 con 500 speaker e 180 sponsor internazionali

L'intelligenza artificiale sta conquistando rapidamente il panorama imprenditoriale italiano, come dimostrano i risultati straordinari dell'AI Week appena conclusa a Rho Fiera Milano. La manifestazione ha registrato oltre 17mila presenze, segnando un incremento del 100% rispetto all'edizione precedente, con circa 8.700 visitatori unici.

"L'intelligenza artificiale sta avendo un impatto travolgente sulla società odierna e l'AI Week ne è la prova vivente", dichiara Giacinto Fiore, co-founder di IA Spiegata Semplice e co-organizzatore dell'evento. La sesta edizione, terza in presenza, ha catalizzato l'attenzione di professionisti e aziende, generando oltre 3.500 incontri di networking e più di 20mila accessi nelle sale workshop.

La piattaforma AI Play ha registrato 100mila minuti di video visualizzati nell'edizione online, mentre i partecipanti hanno potuto ascoltare più di 100 casi d'uso concreti. "Manager, imprenditori, professionisti e startup, tutti presenti per scoprire le infinite potenzialità dell'intelligenza artificiale. Esattamente un anno fa avevamo l'obiettivo di raddoppiare il numero di presenze e così è stato, anzi abbiamo addirittura superato la soglia", sottolinea Fiore.







L'analisi demografica dei partecipanti rivela dati interessanti: il 30% è rappresentato da donne, mentre il 77% proviene dall'Italia, principalmente da Lombardia (57%) e Lazio (11%). Tra i visitatori internazionali, spiccano quelli provenienti da Svizzera (38%) e Germania (10%).

La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 500 speaker, inclusi esperti di calibro internazionale come Zack Kass e Rory Flynn, supportati da più di 180 sponsor. I temi affrontati hanno spaziato dall'applicazione dell'AI in medicina, politica, astronomia, fisica, fino al customer care, dimostrando la versatilità di questa tecnologia.

Durante l'evento è stato assegnato il premio intitolato a John McCarthy a più di 20 aziende, tra cui Autostrade per l'Italia, rappresentata dal Group CIO Danilo Gismondi.

"Centinaia di realtà italiane sono oggi coinvolte nell'onda dell'intelligenza artificiale", afferma Pasquale Viscanti, co-founder di IA Spiegata Semplice e co-organizzatore dell'evento. "Qualche anno fa le organizzazioni ci chiedevano chi fosse in grado di offrire soluzioni 'AI addicted', ora, invece, la domanda è cosa questi fornitori possono fare per migliorare il business e l'operatività delle organizzazioni".



Secondo le ricerche condotte dagli organizzatori, la Lombardia guida gli investimenti nazionali in AI (43%), seguita da Piemonte (12%) e Lazio (10%). A livello globale, gli Stati Uniti mantengono una posizione di leadership negli investimenti nel settore.

L'AI Week si conferma così un appuntamento di riferimento per il settore, riflettendo la crescente importanza dell'intelligenza artificiale come strumento strategico per le imprese e come tecnologia destinata non a sostituire l'uomo, ma a facilitarne le attività quotidiane.