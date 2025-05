21/05/2025 fare

Viaggi: si cerca sempre di più il valore ed esperienze autentiche

Corti (Mastercard): l'evoluzione dell'offerta è un dato irreversibile e siamo nella experience economy

Il settore turistico si prepara a un 2025 caratterizzato dalla ricerca di esperienze significative e autentiche, con i viaggiatori sempre più orientati verso destinazioni che offrono valore oltre il semplice soggiorno. È quanto emerge dal "Travel Trends Report 2025" pubblicato oggi dal Mastercard Economics Institute (MEI), che analizza le tendenze di viaggio e le abitudini di spesa a livello globale ed italiano. Nonostante l'incertezza economica, i dazi commerciali e le tensioni geopolitiche, l'Europa mantiene la sua posizione di polo turistico d'eccellenza, grazie al patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico che continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

Le principali tendenze per il 2025



Attraverso l'analisi di dati aggregati e anonimizzati del network Mastercard, il report identifica cinque tendenze chiave che caratterizzeranno il settore:



Lo sport come catalizzatore di viaggi: L'analisi della spesa nell'area circostante lo stadio di Londra durante la finale di Champions League ha rivelato aumenti significativi: +61% per i consumatori tedeschi e un impressionante +148% per quelli spagnoli rispetto all'anno precedente, a dimostrazione di come gli eventi sportivi influenzino fortemente i flussi turistici.







Destinazioni emergenti e consolidate: Tokyo si conferma la meta più ambita a livello mondiale per l'estate 2025, seguita da Palma di Maiorca, Hurghada e Parigi per i viaggiatori europei.

L'Italia brilla con Roma e Milano tra le destinazioni preferite dai turisti asiatici e mediorientali. Particolarmente interessante è l'ascesa di Alghero, che entra nella top 15 delle mete marittime più popolari per gli europei. Tirana registra invece il maggior incremento di visitatori europei tra il 2019 e il 2024, trainata soprattutto dal turismo italiano.

Turismo del benessere in crescita: Il Wellness Travel Index (WTI) posiziona l'Italia al 6° posto e la Polonia al 10° tra le destinazioni globali per il turismo legato al benessere. Il 70% degli italiani dichiara di voler investire in esperienze presenti nella propria lista dei desideri, privilegiando viaggi, attività all'aria aperta e ristorazione.

Enogastronomia come attrattiva principale: Istanbul guida la classifica delle destinazioni che attirano turisti internazionali appassionati di cibo, accogliendo visitatori da 67 paesi diversi. Sorrento si distingue come meta italiana d'eccellenza, posizionandosi al 7° posto globale con turisti provenienti da 59 nazioni. Altre destinazioni europee di spicco includono Cannes, Interlaken, Barcellona, Dubrovnik e Mykonos. Turismo d'avventura nel Nord Europa:

Cresce l'interesse per le esperienze nella natura, specialmente nelle regioni nordiche. La Finlandia emerge come leader, con i parchi nazionali che rappresentano il 7,1% della spesa totale per viaggi internazionali. Anche Svizzera, Polonia, Francia e Norvegia mostrano una forte incidenza della spesa legata ai parchi naturali.



Sicurezza e frodi



Il report evidenzia anche come il rischio di frodi nelle destinazioni turistiche più popolari aumenti fino al 28% durante l'alta stagione. Mete come Cancun, Hanoi, Dhaka e Bangkok presentano maggiori probabilità di attività fraudolente, mentre San Francisco, Dublino, Seul, Budapest ed Edimburgo risultano più sicure. L'adozione di wallet digitali e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale sta tuttavia migliorando significativamente la protezione dei viaggiatori.

"La grande attrattività dell'Italia nel panorama turistico globale continua a rappresentare un asset strategico per il nostro Paese, che è pronto a rispondere all'evoluzione della domanda e delle tendenze che stanno ridefinendo il settore, trainato dall'experience economy", ha dichiarato Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard.

Natalia Lechmanova, Chief Economist Europe per il Mastercard Economics Institute, ha sottolineato: "anche in un contesto economico incerto, osserviamo una crescente propensione da parte dei viaggiatori europei a privilegiare esperienze che rispondano a esigenze piene di significato e che generino un valore duraturo".



.