21/05/2025 economia

Volatilità europea: una gestione attiva aiuta l'azionario

Guibout (AXA Investment Managers): l'incertezza sui dazi aumenta la volatilità, ma ci sono opportunità

I mercati azionari europei hanno sperimentato una volatilità particolarmente elevata durante il mese di aprile, come conseguenza degli annunci sui dazi statunitensi. Dopo un inizio in forte calo, le piazze finanziarie hanno trovato sostegno nei primi risultati trimestrali che, essendo piuttosto buoni, hanno sostenuto la ripresa. Nel corso del mese, il DJ Eurostoxx dividendi reinvestiti è avanzato dello 0,31%.



Analisi Settoriale



Per quanto riguarda i settori, la maggior parte dei difensivi ha chiuso in territorio positivo (immobiliare, utility, beni di consumo, etc.), con la notevole eccezione del settore sanitario, che è ancora in attesa di conoscere le tariffe speciali che saranno concesse sui prodotti farmaceutici. Il settore più debole è stato quello dell'energia, che ha risentito della crescente incertezza a livello macroeconomico e quindi sulla futura domanda di combustibili fossili, nonché della decisione dell'Arabia Saudita di aumentare la propria offerta al mercato.







Risultati Trimestrali



La maggior parte dei risultati trimestrali pubblicati finora dai gruppi europei sono stati superiori alle aspettative del consensus, favoriti dagli acquisti anticipati in vista dell'applicazione di dazi doganali più elevati. Comunque sia, il mercato sta rivedendo al ribasso le stime degli utili per l'anno in corso, in parte a causa del forte deprezzamento del dollaro americano nel primo trimestre, che probabilmente penalizzerà i gruppi esportatori, e in parte per l'aumento delle probabilità di inizio di una recessione economica negli Stati Uniti.



Strategia di Investimento



Se è vero che i mercati reagiscono violentemente alle notizie negative, è altrettanto vero che sono pronti a sperare in una veloce risoluzione dei problemi e a riprendersi rapidamente. Rimaniamo fedeli alla nostra strategia d'investimento, concentrandoci su società che combinano la capacità di adeguare i prezzi, la visibilità e le prospettive di crescita attraverso l'esposizione a temi di lungo termine e una solida struttura finanziaria.



Gestione Attiva



Ci aspettavamo un aumento della volatilità a causa della persistente incertezza sui dazi, e infatti questo si è puntualmente verificato. In un simile contesto, un gestore attivo ha due possibilità. La prima è fare trading su ogni singola notizia e provare ad anticipare i possibili movimenti di mercato. Questo si combina difficilmente con un approccio fondamentale che punta ad individuare le forze delle società sul medio-lungo periodo. Non è impossibile, ma è molto più aleatorio e difficile se si vuole avere un portafoglio diversificato.

La seconda, che riteniamo più sostenibile, è di provare a non prestare attenzione alle notizie di breve periodo, puntando su trend e dinamiche più strutturali. Anche se non possiamo totalmente evitare la volatilità di breve, possiamo almeno sfruttarla per aggiustare i pesi in portafoglio, aumentandoli quando i prezzi ci sembrano troppo bassi e limandoli quando ci sono dei rialzi eccessivi. Proprio come quando si guida un'automobile sotto la pioggia, aumentando le distanze di sicurezza e riducendo la velocità, di fronte a una tale imprevedibilità dobbiamo limitare gli investimenti più rischiosi e puntare un po' di più sulle società con una buona visibilità sugli utili.



Gilles Guibout, Head of European Equities di AXA Investment Managers