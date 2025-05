21/05/2025 sport

Visa scende in campo per il Club World Cup con FIFA

L'azienda di pagamenti espande il suo impegno con la federazione calcistica globale sponsorizzando il torneo per club in USA

Visa rafforza il suo legame con la FIFA diventando uno sponsor di alto livello per la prossima Club World Cup. Il torneo si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. L'azienda, già partner di lunga data della FIFA dal Mondiale 2010, assume il ruolo di partner ufficiale per la tecnologia di pagamento dell'evento.

Questo accordo posiziona Visa accanto ad altri partner FIFA come Adidas e Coca-Cola nel pool di sponsor della Club World Cup. Si uniscono a loro anche Hisense e Bank of America.

Tra i partner globali di FIFA per l'attuale ciclo del Mondiale, ma non ancora coinvolti nella Club World Cup, figurano Aramco, Hyundai-Kia, Lenovo e Qatar Airways. La FIFA ha indicato che ulteriori partner e fornitori per il torneo sono in fase di contrattazione e saranno annunciati nelle prossime settimane.







La scelta degli Stati Uniti come sede per la Club World Cup è particolarmente strategica per Visa. L'azienda ha forti legami commerciali con la US Soccer, essendo uno sponsor di lunga data dell'organo di governo nazionale con un accordo valido fino al 2028.



I rappresentanti di Visa e FIFA si sono incontrati durante il Mondiale Femminile per definire i dettagli di un rinnovo della partnership FIFA di alto livello per Visa, valido fino al 2026. La FIFA ha annunciato ufficialmente il nuovo contratto solo nel gennaio 2024. Questa designazione di partner FIFA garantisce a Visa il diritto di attivazione su tutti gli eventi della federazione: giovanili, beach soccer, FIFAe esports ed eventi femminili, culminando nel prestigioso Mondiale FIFA 2026, co-ospitato da USA, Messico e Canada. La precedente partnership di otto anni di Visa con la FIFA era scaduta alla fine del 2022. Sebbene la FIFA abbia separato i diritti di sponsorizzazione per gli eventi femminili da quelli maschili al termine del ciclo 2019-2022, i partner FIFA di primo livello continuano a godere dei diritti su tutti i tornei maschili, femminili ed esports sotto la nuova struttura di sponsorizzazione. Desiderosa di assicurarsi immediatamente i diritti di partner per il calcio femminile data la vicinanza del Mondiale Femminile 2023, Visa aveva firmato un accordo separato come 'Women's Football Partner' valido per quattro anni (2023-2026), con l'intesa che i diritti potessero essere inclusi in un successivo rinnovo nella categoria di massimo livello.



L'accordo di Visa per la Club World Cup sembra essere stato meno controverso rispetto a quelli con Coca-Cola e Adidas. Lo scorso anno, è stato riportato che queste due aziende avrebbero presentato casi separati al Swiss Arbitration Center di Zurigo. Sostenevano che i diritti di sponsorizzazione per il torneo fossero già inclusi nei loro accordi di partner FIFA di alto livello. Nonostante le presunte riserve iniziali, Adidas è stata successivamente annunciata come fornitore ufficiale dei palloni a fine gennaio, mentre Coca-Cola è diventata partner del torneo un mese dopo.

Non è chiaro se gli arbitri svizzeri abbiano dato ragione ai due marchi, assegnando loro i diritti per impostazione predefinita, o se abbiano dato ragione alla FIFA, costringendo le parti a negoziare accordi aggiuntivi e separati per la competizione. Hisense ha dato il via al processo di vendita delle sponsorizzazioni per la Club World Cup, annunciato come "Official Partner" nell'ottobre dello scorso anno. Come riportato in esclusiva da SportBusiness, AB InBev è diventato il secondo sponsor poco dopo, prima che Bank of America si unisse al portafoglio. L'accordo con Bank of America è arrivato tre mesi dopo che la banca aveva firmato come banca ufficiale del Mondiale FIFA 2026, una posizione di Global Sponsor che si colloca nel secondo livello della struttura di sponsorizzazione dei Mondiali FIFA, al di sotto del partner FIFA.