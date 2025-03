12/03/2025 sport

Il 2025: come i partner olimpici stanno plasmando il futuro dei Giochi di Milano Cortina

Da Airbnb a Samsung, le aziende ridefiniscono l'esperienza olimpica

I Giochi Olimpici e Paralimpici stanno entrando in una nuova era di innovazione e sostenibilità, guidata da una serie di partnership strategiche con aziende leader a livello mondiale. Questi partner TOP (The Olympic Partner) stanno ridefinendo l'esperienza olimpica, portando tecnologie all'avanguardia, soluzioni sostenibili e nuove forme di connessione tra atleti, spettatori e comunità globali.

Airbnb, con oltre 7 milioni di opzioni di alloggio e 50.000 attività, sta trasformando il modo in cui i visitatori vivono i Giochi. L'azienda si impegna a fornire opzioni di viaggio economicamente vantaggiose, socialmente inclusive ed ecologicamente sostenibili, contribuendo allo stesso tempo all'economia locale delle città ospitanti.

Alibaba sta guidando la trasformazione digitale dei Giochi, fornendo un'infrastruttura cloud avanzata e servizi che ottimizzano le operazioni olimpiche. La sua esperienza nell'e-commerce sta creando nuove opportunità per gli stakeholder olimpici di interagire con i fan a livello globale.







Allianz, leader mondiale nel settore assicurativo, collabora con il CIO, l'IPC e Milano Cortina 2026 per fornire soluzioni assicurative innovative a sostegno dei Giochi, dei tifosi, delle squadre nazionali e degli atleti.

La partnership tra Coca-Cola e Mengniu rappresenta un'unione unica tra una storica azienda occidentale e un'emergente potenza cinese nel settore dei beni di consumo. Questa collaborazione promette di rinfrescare atleti e spettatori con una gamma diversificata di prodotti.

Corona Cero, brand di AB InBev, sta promuovendo il consumo responsabile attraverso la sua birra senza alcol, sottolineando l'impegno per la moderazione e la sostenibilità.

Deloitte sta applicando la sua esperienza in management e consulenza aziendale per migliorare l'ecosistema digitale del CIO, concentrandosi su aree come la personalizzazione dell'esperienza dei fan e il miglioramento dei servizi digitali.



Omega, cronometrista ufficiale dei Giochi dal 1932, continua a innovare nelle tecnologie di misurazione del tempo, garantendo precisione e affidabilità in ogni competizione.

P&G sta utilizzando la sua piattaforma olimpica per promuovere tematiche di uguaglianza, inclusione e sostenibilità ambientale, offrendo al contempo le proprie competenze in innovazione a Milano Cortina 2026.

Infine, Samsung sta dedicando la propria tecnologia alla creazione di prodotti e servizi innovativi che migliorano l'esperienza olimpica, sia per gli atleti che per gli spettatori.

Enel, leader globale nel settore dell'energia rinnovabile, si presenta come Electricity Premium Partner. L'azienda, presente in 28 paesi con una capacità produttiva di oltre 88 GW, porterà le sue soluzioni sostenibili per la fornitura di energia, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale dei Giochi.

Eni, società integrata dell'energia con una presenza in 69 paesi, si impegna a fornire vettori energetici e soluzioni innovative per rendere i Giochi più sostenibili. L'azienda sta lavorando per decarbonizzare completamente i suoi prodotti e servizi entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul "net zero."



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane gioca un ruolo chiave nell'integrazione tra infrastrutture e diverse modalità di trasporto. Con un piano industriale sostenuto da 200 miliardi di investimenti in dieci anni, FS Italiane mira a migliorare la mobilità del paese, un aspetto cruciale per il successo dei Giochi.



Poste Italiane, con la sua rete capillare di servizi e una storia di oltre 160 anni, porta la sua esperienza e affidabilità all'evento. Con circa 120.000 dipendenti, l'azienda rappresenta una realtà unica per dimensioni e riconoscibilità nel panorama italiano.

Salomon, marchio lifestyle per gli sport di montagna, si unisce come Premium Partner con un focus sull'innovazione e la qualità nelle attrezzature sportive invernali. L'azienda fornirà le divise per volontari, addetti ai lavori e staff coinvolto nel Viaggio della Torcia Olimpica e Paralimpica, promuovendo i valori di rispetto, lealtà, uguaglianza e inclusività.

A2A, leader nel settore energetico italiano, si conferma partner strategico dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, puntando su sostenibilità e innovazione. L'azienda, che si definisce "Life Company", concentra i suoi sforzi su energia rinnovabile, gestione idrica e economia circolare.

Nel panorama della moda sportiva, EA7 Emporio Armani porta il suo contributo distintivo all'evento. Dal 2004, il marchio ha sviluppato una gamma di abbigliamento tecnico che combina stile italiano e performance, coprendo sette discipline sportive.

La grande distribuzione è rappresentata da Esselunga, che con oltre 180 punti vendita e 25.000 dipendenti, porta la sua esperienza nella gestione alimentare e logistica. L'azienda, che genera un fatturato di 8,8 miliardi di euro, serve 5,5 milioni di clienti fidelizzati.

Fiera Milano, leader fieristico italiano e gestore del più grande centro congressi europeo, metterà a disposizione le sue strutture e competenze organizzative. La società, quotata su Euronext Milan, fornirà servizi essenziali per la gestione degli eventi olimpici.

L'innovazione tecnologica sarà garantita da Juniper Networks con la sua piattaforma AI-Native Networking, mentre Randstad, presente in Italia dal 1999 con 280 filiali, gestirà gli aspetti legati alle risorse umane, forte della sua certificazione in diversità e inclusione.

TIM completa il quadro dei partner principali, portando la sua expertise nelle telecomunicazioni e nella trasformazione digitale. L'azienda, presente in Italia e Brasile, metterà a disposizione infrastrutture di rete 4G e 5G, servizi cloud e soluzioni IoT attraverso le sue controllate Noovle, Olivetti e Telsy.

Queste partnership stanno trasformando i Giochi Olimpici e Paralimpici in un evento che va oltre lo sport, diventando una piattaforma per l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e l'inclusione sociale. L'impatto di queste collaborazioni si estenderà ben oltre i giorni di competizione, influenzando positivamente le comunità ospitanti e lasciando un'eredità duratura per le future generazioni di atleti e appassionati di sport.