12/03/2025 idee

Perché la pazienza è la chiave per gli investimenti di successo

Conti (Baillie Gifford): l'approccio a lungo termine supera la volatilità e sfrutta la crescita

La strategia di investimento a lungo termine si sta affermando come un approccio vincente per costruire ricchezza duratura. Silvia Conti, Country Head per l'Italia di Baillie Gifford, sottolinea l'importanza della pazienza e della visione a lungo raggio nel panorama degli investimenti attuali.

Il mercato finanziario è caratterizzato da una vasta gamma di orizzonti temporali, che vanno dai millisecondi dei day trader agli anni dei risparmiatori previdenziali. Tuttavia, per chi mira a costruire una ricchezza significativa, la pazienza non è solo una virtù, ma una vera e propria strategia. L'approccio growth richiede infatti un orizzonte di investimento esteso e la capacità di mantenerlo nel tempo.

Una delle principali sfide per gli investitori è la gestione della volatilità di breve termine. Conti evidenzia come nel breve periodo il valore di una società abbia solo un debole legame con i suoi fondamentali. I prezzi delle azioni possono essere influenzati da molteplici fattori, tra cui i risultati trimestrali, che spesso portano a reazioni eccessive del mercato. Questo fenomeno è riconducibile al bias di reattività, una tendenza umana a dare maggiore peso alle informazioni più recenti.







La tesi centrale dell'investimento a lungo termine è che solo su periodi prolungati, generalmente superiori ai cinque anni, i prezzi delle azioni riflettono accuratamente i fondamentali delle società. Sebbene detenere azioni per periodi più lunghi non garantisca automaticamente rendimenti migliori, aumenta significativamente le probabilità di successo.

Conti porta esempi concreti di come la resilienza alla volatilità possa portare a rendimenti superiori. Tesla, presente nel portafoglio del Long Term Global Growth Fund di Baillie Gifford da undici anni, ha subito otto ribassi superiori al 30%, ma ha generato rendimenti superiori al 15.000%. Similmente, Amazon ha registrato sei ribassi del 30% in 20 anni di investimento, ma ha prodotto rendimenti superiori al 13.000%.

Un aspetto spesso sottovalutato dei mercati azionari è la concentrazione dei rendimenti in un numero ristretto di società. La ricerca del professor Hendrik Bessembinder ha rivelato che, dal 1990 al 2018, solo l'1,2% delle società ha generato un valore equivalente all'intero aumento dei mercati azionari globali. Questo sottolinea l'importanza di identificare e mantenere in portafoglio le aziende con il maggior potenziale di crescita.



Il compounding, o interesse composto, è un elemento chiave del successo degli investimenti a lungo termine. Conti cita Ferrari come esempio di azienda capace di generare guadagni composti attraverso una crescita costante nel tempo. La capacità di individuare queste aziende in anticipo e mantenerle in portafoglio abbastanza a lungo per sfruttare appieno il processo di compounding è fondamentale.

Infine, Conti sottolinea che investire è più un'arte che una scienza. Richiede la capacità di anticipare i cambiamenti a livello aziendale, industriale e sociale, guardando 5-10 anni nel futuro per identificare le società con il potenziale di diventare leader globali. Questo approccio richiede pazienza, resilienza e un impegno costante verso una prospettiva di lungo termine.

In conclusione, mentre il percorso degli investimenti a lungo termine può essere complesso, le potenziali ricompense lo rendono un viaggio che vale la pena intraprendere. La strategia delineata da Conti offre una prospettiva preziosa per gli investitori che cercano di navigare le acque turbolente dei mercati finanziari con un occhio al futuro.