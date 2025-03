12/03/2025 cover

Ilaria Cecchini (Women at Business): formazione e opportunità per superare il gender gap

La piattaforma promuove la formazione femminile e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, affrontando il divario di genere nelle STEM e nel mondo del lavoro

Siamo alla vigilia dell'8 marzo e desideriamo affrontare il tema delle STEM e della scarsa presenza femminile in questi ambiti. Per questo, ho invitato Ilaria Cecchini di Women at Business, un progetto volto a incrementare la formazione femminile e a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.



Partiamo da un tema cruciale: il rapporto tra donne e la tecnologia.



Abbiamo un problema culturale radicato, che porta a indirizzare le bambine verso studi umanistici, limitando le loro scelte future. In Lombardia, ad esempio, solo il 30% degli iscritti a ingegneria sono ragazze. Chi sceglie materie scientifiche spesso si orienta verso l'insegnamento, perdendo opportunità di carriera e crescita economica in azienda. Le professioni STEM offrono maggiori opportunità economiche e di carriera, ma in Italia persiste un divario salariale tra uomini e donne.

L'indipendenza economica è fondamentale e il tema del gender gap sembra irrisolto.







Cosa fa concretamente Women at Business?



Il basso tasso di occupazione femminile è un problema centrale. Per cambiarlo, bisogna agire su più livelli generazionali, creando un network tra associazioni e aziende. Il cambiamento culturale deve avvenire sia attraverso leggi, come la certificazione per la parità di genere, sia attraverso una maggiore consapevolezza. Women and Business organizza lo Stem Women Congress per sensibilizzare le aziende sull'importanza delle figure femminili nelle STEM, riducendo il gender gap. È fondamentale coinvolgere anche ragazzi e scuole per un cambiamento culturale duraturo.



Bisogna essere liberi di scegliere, avere competenze e opportunità.



Women at Business, con la mia socia Laura Basili, si concentra proprio sulle competenze. La nostra piattaforma di matching professionale aiuta le donne a trovare opportunità di lavoro basate sulle loro competenze, offrendo loro la libertà di realizzarsi professionalmente e finanziariamente. Vogliamo che le donne non siano relegate al ruolo di "mamma di" o "moglie di", ma che abbiano la possibilità di studiare e approfondire le proprie competenze. Offriamo corsi di upskilling e reskilling, ma molte donne sono costrette a seguirli di nascosto, la sera, perché manca il tempo. Quindi è un problema della società, non solo delle donne.



Come operate concretamente?



Women at Business è una piattaforma di matching professionale ispirata a Tinder, ma con un algoritmo privo di stereotipi culturali. Non chiediamo l'età o lo stato civile, ma le competenze e le aspirazioni. Le aziende pubblicano offerte di lavoro rivolte a tutti, ma con un focus sul femminile, data la necessità di aumentare l'occupazione femminile in Italia. Offriamo anche corsi aziendali gratuiti per la nostra community di oltre 14.000 donne. Grazie al sostegno di TIM, abbiamo creato l'app Women Plus, che offre lavoro, formazione ed empowerment. L'obiettivo è migliorare la situazione lavorativa femminile nel paese, partendo dal basso.